Cuándo será el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz en la Champions: se juega el cupo a la final ante PSG

Bayern Múnich viene de perder por 5-4 ante el PSG, en la ida de las semifinales de la Champions League - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

El Bayern Múnich sufrió una derrota que, por fortuna para los alemanes, pudo ser peor, pues fue por marcador de 5-4 ante el PSG, que alcanzó a tener una ventaja de tres anotaciones en el segundo tiempo y el cuadro visitante recortó la distancia para tener mayor posibilidad en la Champions.

Los bávaros, con Luis Díaz como pieza clave, se alistan para la vuelta de la semifinal de la serie, en la que quieren demostrar que es el favorito en el certamen europeo, siendo campeones anticipados de la Bundesliga y una plantilla llena de jugadores de primer nivel.

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Por otro lado, el atacante guajiro espera llegar en las mejores condiciones para el compromiso contra el PSG, pues viene con muchos minutos encima y entra en un mes clave porque se conocerá también la lista de convocados de la selección Colombia para el Mundial 2026.

Próximo partido del Bayern en Champions

La ida de las semifinales dejó ver el alto nivel de los clubes para pelear por el título, al ser candidatos a salir campeones, con nóminas competitivas y mucho deseo por llegar a la final, así que se esperan más emociones para la revancha en los próximos días.

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Bayern Múnich recibirá al PSG el miércoles 6 de mayo, desde las 2 p. m., hora colombiana, en lo que se espera que sea una definición de infarto para conocer a uno de los finalistas de la Champions League, con un marcador muy corto para los franceses.

El PSG llegará a Múnich con una ventaja mínima para pelear el cupo a la final de la Champions League - crédito Europa Press

El encuentro se realizará en el Allianz Arena, la casa de los bávaros y con capacidad para 75.000 personas, donde se espera una buena cantidad de público para apoyar a los locales en un compromiso clave para la temporada, pues el principal objetivo es ganar el torneo de la Uefa.

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Luis Díaz será una de las piezas principales del Bayern para la vuelta, pues ya fue determinante para eliminar al Real Madrid con dos goles en los cuartos de final, ya marcó en la ida de las semifinales y tiene el nivel necesario para liderar a los alemanes a la final.

El atacante guajiro Luis Díaz se destacó una vez más en la Champions League, al convertirle al PSG en la ida de la semifinal del torneo, con lo que llegó a siete celebraciones en 11 juegos - crédito @FCBayern/X

De otro lado, la segunda llave de la semifinal es entre el Arsenal, candidato para los aficionados, y el Atlético de Madrid que eliminó al favorito Barcelona. Jugarán la ida el 29 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano y la vuelta el 5 de mayo en el Emirates Stadium.

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Partidazo en París

Luis Díaz lideró la reacción del Bayern Múnich en París al marcar su séptimo gol en la Champions League y provocar un penal fundamental ante el Paris Saint-Germain (PSG). El extremo colombiano se consolidó como una de las figuras determinantes al contribuir en tres de los cinco goles con los que el equipo alemán cayó por 5-4 en la ida de los cuartos de final.

El primer penal del partido se generó cuando Luis Díaz fue derribado en el área rival; la infracción permitió a Harry Kane abrir el marcador para el conjunto alemán desde los once metros. Más tarde, el colombiano repitió protagonismo al provocar la falta que derivó en el tercer tanto bávaro.

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Así fue el penal que le cometieron al futbolista colombiano, Luis Díaz, para la victoria parcial del Bayern Múnich ante PSG - crédito @sportscenter/X

El PSG tomó ventaja en la serie tras aprovechar los errores defensivos y ampliar la diferencia hasta tres goles gracias a las anotaciones de Khvicha Kvaratskehlia (minuto 24), João Neves y el doblete de Ousmane Dembélé, además de una definición de Dembélé tras un rápido contragolpe de Désiré Doué.

Durante el segundo tiempo, Luis Díaz se asoció con Laimer y volvió a inquietar al PSG, realizando una acción individual que obligó al portero Safónov a intervenir. La intensidad del encuentro se mantuvo hasta el final, con opciones desperdiciadas por ambos equipos y un disparo al poste del portugués Vitinha, que estuvo cerca de sentenciar la eliminatoria.

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El delantero guajiro apareció a los 69' con esta soberbia definición, que metió en la eliminatoria al conjunto alemán, que se llevó una diferencia manejable de cara al choque en el que podrá definir su clasificación a la final del torneo europeo - crédito Espn

Un cabezazo de Dayot Upamecano, tras una falta sobre Luis Díaz, permitió al Bayern descontar en el marcador y mantener el suspenso para la vuelta, al ser por solo un gol de diferencia con los parisinos.