Colombia

Dilian Francisca Toro respondió a la advertencia de Estados Unidos: “Solicitamos que no se estigmatice nuestra región”

El Gobierno de Donald Trump emitió una alerta de seguridad tras reportes de ataques armados en el suroccidente colombiano, por lo que la gobernadora del Valle del Cauca decidió resaltar la imagen del territorio

Guardar

Dilian Francisca Toro afirmó que el departamento no puede definirse únicamente por hechos violentos y resaltó su valor cultural, económico y social - crédito @DilianFrancisca/X

La advertencia de Estados Unidos sobre la seguridad en el suroccidente colombiano generó una reacción desde el Valle del Cauca, por lo que la gobernadora Dilian Francisca Toro pidió evitar señalamientos generalizados contra la región y defendió la imagen del territorio como destino abierto al mundo.

El pronunciamiento internacional surgió tras un fin de semana marcado por ataques con explosivos y hostigamientos armados en Cauca y Valle del Cauca. La alerta elevó la preocupación por la situación de orden público y puso en la mira a varios municipios de esta zona del país.

PUBLICIDAD

Frente a ese panorama, la mandataria regional respondió con un mensaje que buscó frenar la percepción negativa por medio de su cuenta en la red social X: “Respetamos las prevenciones y medidas que un país amigo adopta para la protección de sus ciudadanos. No obstante, reiteramos que seguiremos recibiendo con los brazos abiertos a todos los ciudadanos del mundo”.

La gobernadora Dilian Francisca Toro rechazó cualquier lectura que, según ella, afecte la imagen del departamento y pidió no generalizar la situación de orden público - crédito @DilianFrancisca/X
La gobernadora Dilian Francisca Toro rechazó cualquier lectura que, según ella, afecte la imagen del departamento y pidió no generalizar la situación de orden público - crédito @DilianFrancisca/X

“El Valle del Cauca es, y seguirá siendo, un destino digno de visitar. Las acciones de unos pocos no representan a toda nuestra región. Somos la cuna de la salsa, un territorio de industria, de una gastronomía excepcional y, sobre todo, de gente trabajadora y acogedora”, escribió la lideresa en su publicación.

PUBLICIDAD

A la par, pidió respaldo en medio de la coyuntura de seguridad. “Solicitamos que no se estigmatice a nuestra región. Por el contrario, hacemos un llamado a la solidaridad y al apoyo para superar las dificultades que hoy enfrentamos”.

Estas mismas ideas fueron reiteradas por la gobernadora a través de un video difundido en la misma plataforma digital, en el que expresó sentirse orgullosa del departamento. Allí insistió en que la actual ola de violencia que afecta a la región no refleja la esencia ni la realidad completa de este territorio.

En su mensaje, resaltó que no se puede reducir al Valle del Cauca a los hechos recientes de orden público, pues —según dijo— esa lectura deja por fuera su riqueza cultural, su gente, su gastronomía, su música y la diversidad de expresiones que lo caracterizan.

- crédito @Mineducacion/X
Dilian Francisca Toro expresó respeto por las decisiones internacionales, pero insistió en que el Valle del Cauca mantiene su carácter abierto y hospitalario - crédito @Mineducacion/X

Advertencia de Estados Unidos sobre el suroccidente colombiano

El pronunciamiento de Estados Unidos, difundido por su Departamento de Estado, reportó al menos 26 ataques contra infraestructura, estaciones de policía y accesos a instalaciones militares. El documento indicó que los hechos dejaron al menos 20 personas muertas y un número sin precisar de heridos.

La advertencia incluyó una instrucción directa para sus ciudadanos: evitar viajar a esas zonas “bajo ninguna circunstancia”. La recomendación puso especial atención en Cauca y Valle del Cauca, con excepción de Cali y Popayán, que quedaron fuera de esa restricción.

Las autoridades estadounidenses describieron un escenario de riesgo por delitos como robos armados y homicidios, además de la presencia de grupos armados en el territorio. Esa evaluación llevó a limitar la movilidad de funcionarios de ese país en varias áreas del suroccidente.

La Embajada de los Estados Unidos en Colombia cuestionó el actuar violento de las disidencias de las Farc en el Cauca - crédito Jair Coll/Reuters
La Embajada de los Estados Unidos en Colombia cuestionó el actuar violento de las disidencias de las Farc en el Cauca - crédito Jair Coll/Reuters

El documento sumó recomendaciones para quienes permanecen en Colombia, entre ellas, mantener discreción, evitar exhibir objetos de valor y no usar teléfonos móviles en espacios públicos; también sugirió no resistirse ante robos y reforzar la seguridad durante desplazamientos.

La alerta coincidió con una serie de hechos violentos que se concentraron en menos de 48 horas y es que informes oficiales registraron más de 20 atentados, con uso de explosivos, drones y ataques dirigidos a infraestructura y bases militares.

Y es que entre el 24 y el 27 de abril se registraron al menos 31 acciones violentas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El hecho de mayor impacto ocurrió en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), donde un ataque con explosivos contra un bus intermunicipal dejó 20 personas muertas y decenas de heridos.

Estados Unidos emitió una alerta de seguridad tras reportes de ataques armados en el suroccidente colombiano - credito @USEmbassyBogota/X
Estados Unidos emitió una alerta de seguridad tras reportes de ataques armados en el suroccidente colombiano - credito @USEmbassyBogota/X

Además, en Cali, Palmira y Rosas también reportaron detonaciones con artefactos explosivos; en municipios del Cauca como Miranda y Santander de Quilichao se presentaron hostigamientos contra unidades de la fuerza pública, lo que aumentó la tensión en esa zona del suroccidente.

Ante el panorama del suroccidente del país, unidades del Ejército y la Policía se mantienen desplegadas en corredores viales y zonas rurales con el propósito de ejercer control territorial. Las autoridades señalan que esos sectores enfrentan acciones de hostigamiento atribuidas a disidencias de las antiguas Farc, según los reportes oficiales.

Temas Relacionados

Dilian Francisca ToroGobernadora del Valle del CaucaValle del CaucaEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno Petro anunció qué hará para que se pueda dar el traslado de $25 billones en ahorros de los colombianos a Colpensiones

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo aseguraron que la situación resulta “contraria a los principios de sostenibilidad, equidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social”

Gobierno Petro anunció qué hará para que se pueda dar el traslado de $25 billones en ahorros de los colombianos a Colpensiones

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

El equipo dirigido por Alfredo Arias buscará sumar sus tres primeros puntos en territorio peruano

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido EN VIVO: el Pijao necesita ganar para enderezar el rumbo en la Copa Libertadores

Los dirigidos por Lucas González buscarán sumar su primera victoria en el certamen continental ante el conjunto chileno en Ibagué

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido EN VIVO: el Pijao necesita ganar para enderezar el rumbo en la Copa Libertadores

Cafeteros contra las cuerdas: lanzan salvavidas de $50.000 millones por golpe de fertilizantes y amenaza de El Niño

El alza de insumos y la presión climática obligaron a activar un plan urgente para sostener la productividad y evitar un golpe en la próxima cosecha cafetera

Cafeteros contra las cuerdas: lanzan salvavidas de $50.000 millones por golpe de fertilizantes y amenaza de El Niño

PSG superó al Bayern Múnich en un partidazo inolvidable: victoria 5-4 sobre el equipo de Luis Díaz en Champions

Aunque el colombiano anotó uno de los goles, los alemanes sufrieron para recortar un marcador que los deja con vida para la vuelta de las semifinales en el Allianz Arena.

PSG superó al Bayern Múnich en un partidazo inolvidable: victoria 5-4 sobre el equipo de Luis Díaz en Champions
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

ENTRETENIMIENTO

Shakira lamentó la muerte de un trabajador durante el montaje de la tarima para su concierto en Brasil

Shakira lamentó la muerte de un trabajador durante el montaje de la tarima para su concierto en Brasil

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, reveló cuál ha sido la demanda más fuerte que han recibido hasta el momento por su formato de humor negro

Aura Cristina Geithner puso en duda los sentimientos de Tebi por Alexa y sugirió que podría tratarse de una estrategia en ‘La casa de los famosos’

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló las razones por las que se moviliza en bus: “No me alcanza”

Jairo Martínez fue operado de urgencia tras ser diagnosticado con cáncer de próstata: “Yo no tenía ni un síntoma”

Deportes

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido EN VIVO: el Pijao necesita ganar para enderezar el rumbo en la Copa Libertadores

PSG superó al Bayern Múnich en un partidazo inolvidable: victoria 5-4 sobre el equipo de Luis Díaz en Champions

Cuándo será el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz en la Champions: se juega el cupo a la final ante PSG

Millonarios vs. São Paulo - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín