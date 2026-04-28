Dilian Francisca Toro respondió a la advertencia de Estados Unidos: “Solicitamos que no se estigmatice nuestra región”

Dilian Francisca Toro afirmó que el departamento no puede definirse únicamente por hechos violentos y resaltó su valor cultural, económico y social - crédito @DilianFrancisca/X

La advertencia de Estados Unidos sobre la seguridad en el suroccidente colombiano generó una reacción desde el Valle del Cauca, por lo que la gobernadora Dilian Francisca Toro pidió evitar señalamientos generalizados contra la región y defendió la imagen del territorio como destino abierto al mundo.

El pronunciamiento internacional surgió tras un fin de semana marcado por ataques con explosivos y hostigamientos armados en Cauca y Valle del Cauca. La alerta elevó la preocupación por la situación de orden público y puso en la mira a varios municipios de esta zona del país.

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Frente a ese panorama, la mandataria regional respondió con un mensaje que buscó frenar la percepción negativa por medio de su cuenta en la red social X: “Respetamos las prevenciones y medidas que un país amigo adopta para la protección de sus ciudadanos. No obstante, reiteramos que seguiremos recibiendo con los brazos abiertos a todos los ciudadanos del mundo”.

La gobernadora Dilian Francisca Toro rechazó cualquier lectura que, según ella, afecte la imagen del departamento y pidió no generalizar la situación de orden público - crédito @DilianFrancisca/X

“El Valle del Cauca es, y seguirá siendo, un destino digno de visitar. Las acciones de unos pocos no representan a toda nuestra región. Somos la cuna de la salsa, un territorio de industria, de una gastronomía excepcional y, sobre todo, de gente trabajadora y acogedora”, escribió la lideresa en su publicación.

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A la par, pidió respaldo en medio de la coyuntura de seguridad. “Solicitamos que no se estigmatice a nuestra región. Por el contrario, hacemos un llamado a la solidaridad y al apoyo para superar las dificultades que hoy enfrentamos”.

Estas mismas ideas fueron reiteradas por la gobernadora a través de un video difundido en la misma plataforma digital, en el que expresó sentirse orgullosa del departamento. Allí insistió en que la actual ola de violencia que afecta a la región no refleja la esencia ni la realidad completa de este territorio.

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En su mensaje, resaltó que no se puede reducir al Valle del Cauca a los hechos recientes de orden público, pues —según dijo— esa lectura deja por fuera su riqueza cultural, su gente, su gastronomía, su música y la diversidad de expresiones que lo caracterizan.

Dilian Francisca Toro expresó respeto por las decisiones internacionales, pero insistió en que el Valle del Cauca mantiene su carácter abierto y hospitalario - crédito @Mineducacion/X

Advertencia de Estados Unidos sobre el suroccidente colombiano

El pronunciamiento de Estados Unidos, difundido por su Departamento de Estado, reportó al menos 26 ataques contra infraestructura, estaciones de policía y accesos a instalaciones militares. El documento indicó que los hechos dejaron al menos 20 personas muertas y un número sin precisar de heridos.

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La advertencia incluyó una instrucción directa para sus ciudadanos: evitar viajar a esas zonas “bajo ninguna circunstancia”. La recomendación puso especial atención en Cauca y Valle del Cauca, con excepción de Cali y Popayán, que quedaron fuera de esa restricción.

Las autoridades estadounidenses describieron un escenario de riesgo por delitos como robos armados y homicidios, además de la presencia de grupos armados en el territorio. Esa evaluación llevó a limitar la movilidad de funcionarios de ese país en varias áreas del suroccidente.

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La Embajada de los Estados Unidos en Colombia cuestionó el actuar violento de las disidencias de las Farc en el Cauca - crédito Jair Coll/Reuters

El documento sumó recomendaciones para quienes permanecen en Colombia, entre ellas, mantener discreción, evitar exhibir objetos de valor y no usar teléfonos móviles en espacios públicos; también sugirió no resistirse ante robos y reforzar la seguridad durante desplazamientos.

La alerta coincidió con una serie de hechos violentos que se concentraron en menos de 48 horas y es que informes oficiales registraron más de 20 atentados, con uso de explosivos, drones y ataques dirigidos a infraestructura y bases militares.

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Y es que entre el 24 y el 27 de abril se registraron al menos 31 acciones violentas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El hecho de mayor impacto ocurrió en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), donde un ataque con explosivos contra un bus intermunicipal dejó 20 personas muertas y decenas de heridos.

Estados Unidos emitió una alerta de seguridad tras reportes de ataques armados en el suroccidente colombiano - credito @USEmbassyBogota/X

Además, en Cali, Palmira y Rosas también reportaron detonaciones con artefactos explosivos; en municipios del Cauca como Miranda y Santander de Quilichao se presentaron hostigamientos contra unidades de la fuerza pública, lo que aumentó la tensión en esa zona del suroccidente.

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Ante el panorama del suroccidente del país, unidades del Ejército y la Policía se mantienen desplegadas en corredores viales y zonas rurales con el propósito de ejercer control territorial. Las autoridades señalan que esos sectores enfrentan acciones de hostigamiento atribuidas a disidencias de las antiguas Farc, según los reportes oficiales.