Colombia

Juan Daniel Oviedo reveló lo que haría con su primer sueldo si llega a ser vicepresidente: “Solo necesito dos días”

El candidato a la vicepresidencia de Colombia expresó que planea utilizar su primer salario oficial para adquirir un nuevo teléfono, admitiendo dificultades para dejar su actual dispositivo de gama media

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La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia expone su experiencia personal con tecnología en su cuenta oficial de X - crédito Sergio Acero/Reuters
La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia expone su experiencia personal con tecnología en su cuenta oficial de X - crédito Sergio Acero/Reuters

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, reveló una de las primeras acciones que haría si son elegidos en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

En un video publicado en sus redes sociales, el exdirector del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) fue interrogado sobre sus gastos personales que realizaría de llegar a la Casa de Nariño, y explicó que una de las compras iniciales sería un nuevo teléfono celular.

Con mi primer sueldo como vice, voy a cambiar mi Huawei P20. El forro ultraseguro sí lo voy a dejar. Todavía aguanta”, escribió el político bogotano en su cuenta de X.

Juan Daniel Oviedo sobre lo que haría con su primer salario como vicepresidente - crédito @JDOviedoMar/X

Así mismo, el economista sostuvo que lleva demasiado tiempo con su actual dispositivo móvil y explicó que durante su recorrido por el país, lo ha encontrado en diferentes establecimientos comerciales.

Este es mi teléfono, es un Huawei P20 con un forro ultraseguro que se puede caer y primero se daña todo menos el teléfono. Hoy lo encontré en el hueco de Medellín. Vale 250.000 pesos (...) El equipo me dice que es pixelado, que todo se ve mal, que las fotos todas se ven alargadas y todo. Pero aquí está todo a mi alcance”, agregó.

A pesar de la intención de cambio, Oviedo reconoció que necesitará al menos dos días para adaptarse a un nuevo celular. “Hoy dos días son miles de personas a las que no les hablamos, que no convencemos en este proyecto”, expresó.

- crédito @JDOviedoAr/X
- crédito @JDOviedoAr/X

Polémico comentario de Oviedo contra Buenaventura

Juan Daniel Oviedo ha utilizado constantemente sus redes sociales para expresar algunas de sus propuestas que impulsaría si llega a ser elegido como vicepresidente de Colombia, sucediendo en el cargo a Francia Márquez.

Sin embargo, el exconcejal de Bogotá también se ha referido sobre algunas declaraciones públicas por las que ha sido cuestionado en el país.

Entre ellos, se destaca su opinión sobre las condiciones de vida en Buenaventura, puerto marítimo del pacífico colombiano, advirtiendo dificultades frente a la falta de agua potable, alcantarillado deficiente y un entorno controlado por bandas criminales, lo que a su juicio evidencia un abandono institucional.

“Decirles que Buenaventura es mi prioridad en el suroccidente colombiano. No puede ser posible que la ciudad que aloja al puerto más importante de Colombia tenga a sus habitantes comiendo mierda, sin agua 24 horas al día y sin un alcantarillado digno como debe ser la ciudad de Buenaventura”, expresó el exdirector del Dane en diálogo con Caracol Radio.

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea con dron del puerto marítimo de Buenaventura, Colombia, 28 de junio 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas
FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea con dron del puerto marítimo de Buenaventura, Colombia, 28 de junio 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas

Sin embargo, la expresión coloquial utilizada por Oviedo fueron cuestionadas tanto por sectores políticos como en la población del puerto marítimo del pacífico colombiano.

En respuesta al rechazo generado, Oviedo utilizó sus propias redes sociales para aclarar el sentido de su frase, y recalcó que su frase ajena por completo a cualquier referencia gastronómica, y destinada a enfatizar la precariedad y la violación de la dignidad de las comunidades locales.

“Aquí no estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de dignidad. No pensé que en Colombia tocara explicar qué significa ‘comer mierda’. Todos la hemos ‘comido’”, sostuvo Oviedo en un video publicado en X.

A su vez, Oviedo detalló que su expresión aludía a situaciones como “levantarse a trabajar y que no alcance, estudiar y no encontrar salida, quedarse sin trabajo, sin estudio, con la salud tambaleando”, insistiendo en que el objetivo era narrar una realidad social.

Según Oviedo, la frase apunta a problemas como el desempleo, la falta de oportunidades educativas y la crisis de salud en Buenaventura - crédito @JDOviedoAr/X

Y llegan y me hacen un ataque como si la comida de Buenaventura supiera a mierda. ¡Por Dios! Cuando todos hemos sabido qué es comer mierda en este país. Es esforzarse y ver que los papás buscan plata donde no hay para pagar la matrícula de un joven o una joven en la universidad. Graduarse y ver que el hijo no logra trabajo con ese título, eso es comer mierda, por Dios”, añadió.

Por último, Juan Daniel Oviedo reiteró que Buenaventura representa una realidad que “le duele a todo el país y que no se puede maquillar”, subrayando que las críticas a su comentario invisibilizan la urgencia de atender necesidades tan básicas como agua potable permanente y un alcantarillado funcional.

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