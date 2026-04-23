Colombia

Ministerio de Salud defendió los traslados de recursos del Gobierno al sistema de salud: aseguró que las EPS tienen “bolatados” $15 billones

La cartera de Salud aseguró que entre 2022 y 2026 la UPC creció 28% y que el presupuesto del sector aumentó 51%, pero señaló que las EPS siguen acumulando deudas

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El Ministerio de Salud aseguró que la crisis del sistema no se debe a falta de recursos, sino a fallas en la administración de las EPS y a problemas de trazabilidad del dinero- crédito Presidencia de la República
El Ministerio de Salud aseguró que la crisis del sistema no se debe a falta de recursos, sino a fallas en la administración de las EPS y a problemas de trazabilidad del dinero- crédito Presidencia de la República

El Ministerio de Salud salió a responder a la discusión sobre la crisis del sistema de salud y aseguró que, según sus cuentas, el problema principal no es que falten recursos para atender a los pacientes, sino la forma en la que las EPS están administrando el dinero.

En un comunicado oficial y durante una rueda de prensa, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el Estado gira por cada afiliado para cubrir su atención médica, sí ha tenido aumentos importantes y que la falla está en la intermediación.

La entidad afirmó que el Gobierno “ha incrementado estos recursos en forma real en más de 21 billones de pesos” y explicó que entre 2022 y 2026 hubo un crecimiento real del 51% en el presupuesto del sector salud y del 28% en la UPC.

Según el ministerio, ese aumento no se ha visto reflejado en una mejor atención para los usuarios, pese a que continúan las quejas por falta de medicamentos, demoras en citas y barreras para acceder a servicios básicos.

La Procuraduría General de la Nación llama a juicio disciplinario al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y exfuncionarios por el nuevo modelo de salud del Magisterio - crédito Colprensa
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo afirmó que entre 2022 y 2026 la UPC creció 28% y que se giraron más de $21 billones adicionales al sistema de salud - crédito Colprensa

Por eso, Jaramillo lanzó una de las frases más fuertes del pronunciamiento: “La pregunta no es cuánto dinero falta, sino qué está pasando con el dinero que ya se giró”.

La cartera insistió en que la UPC no debe entenderse como un simple presupuesto para las EPS, sino como una prima de aseguramiento que obliga a estas entidades a gestionar el riesgo en salud y garantizar la atención.

En otras palabras, el ministerio dice que si una EPS tiene problemas financieros, eso no significa automáticamente que la UPC sea insuficiente, sino que puede haber fallas en contratación, auditoría, control de costos y administración.

También señaló que existen grandes diferencias entre EPS bajo el mismo esquema de financiación, lo que, para el Gobierno, demuestra que el problema no sería igual para todas y estaría más relacionado con la eficiencia de cada entidad.

La cartera de Salud advirtió sobre inconsistencias por más de $15 billones en reportes de algunas EPS, incluyendo cobros sin justificar y facturación a personas fallecidas- crédito Nueva EPS y EPS Famisanar
La cartera de Salud advirtió sobre inconsistencias por más de $15 billones en reportes de algunas EPS, incluyendo cobros sin justificar y facturación a personas fallecidas- crédito Nueva EPS y EPS Famisanar

Otro de los puntos que expuso el ministro fue la existencia de irregularidades en los reportes financieros presentados por algunas EPS. Allí mencionó casos como facturación a personas fallecidas, procedimientos inconsistentes y cobros excesivos de medicamentos.

Sobre esto, Jaramillo afirmó: “Nos piden más dinero, pero no pueden explicar dónde está el que ya se giró”, al asegurar que existen inconsistencias por más de 15 billones de pesos que todavía no han sido aclaradas .

El Ministerio recordó además que la Contraloría General de la República también advirtió sobre recursos sin trazabilidad clara, lo que refuerza la necesidad de revisar cómo se está manejando el dinero público.

Uno de los casos mencionados fue el de Nueva EPS. Según el comunicado, no existen estados financieros debidamente firmados de 2023 y se detectaron cambios llamativos en los gastos reportados, que pasaron de 14 billones de pesos en 2022 a 24 billones en 2023.

Esa situación, explicó la cartera, impidió conocer con certeza el nivel real de endeudamiento y fue una de las razones para su intervención y para el inicio de auditorías forenses que siguen en curso.

El ministerio también defendió que no existe un proceso de liquidación masiva de EPS o IPS y aseguró que se ha trabajado para evitar cierres de hospitales.

Pacto Por Una Mejor Salud advierte que la liquidación de las EPS agravaría la crisis en la atención médica y la estabilidad financiera del sector salud en Colombia - crédito Colprensa
El Gobierno insistió en que la reforma a la salud sigue siendo necesaria para corregir fallas estructurales y evitar que continúe el represamiento de recursos en la intermediación - crédito Colprensa

Incluso señaló que, según datos del REPS, en los últimos tres años hubo una diferencia positiva del 37% en apertura de sedes y prestadores de servicios de salud, especialmente después de la pandemia, lo que mostraría un aumento de la oferta y no una reducción.

En salud pública, Jaramillo informó que ya se aplicaron más de 5,5 millones de dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla y que en municipios de alto riesgo se alcanzaron coberturas superiores al 95%, aunque advirtió sobre la alta letalidad en personas no vacunadas, especialmente en zonas como Tolima.

Además, destacó 10.983 equipos básicos de salud, 1.882 proyectos por $4,4 billones y 1.680 vehículos de transporte asistencial en zonas históricamente excluidas. También mencionó al buque hospital Benkos Biohó, que ya realizó más de 1.800 atenciones en su primera misión .

Finalmente, el ministro volvió a pedir que el Congreso retome la discusión de la reforma a la salud y advirtió que seguir aplazando ese debate solo prolonga los problemas.

“El país no puede seguir aplazando decisiones estructurales. La crisis no se resuelve con más recursos mal administrados, sino con un cambio de fondo en la forma en que se gestionan”, concluyó

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