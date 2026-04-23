Hermano de Luis Andrés Colmenares reveló detalles del proceso por la muerte del joven que terminaron con la absolución de Laura Moreno: “Luchaban sus egos”

Jorge Colmenares, hermano de Luis andrés Colmenares - crédito Colprensa

La decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares marcó el cierre definitivo de uno de los procesos penales más extensos y observados en Colombia. Luego de dieciséis años de investigación, el máximo tribunal confirmó la absolución de Laura Moreno, cerrando así la puerta a cualquier condena nacional para las personas inicialmente señaladas.

La familia Colmenares, lejos de mostrar conformidad, anunció que evalúa dos caminos: una acción de tutela sobre la sentencia de la Corte o acudir a instancias internacionales para reabrir el caso.

El extenso proceso judicial atravesó todas las etapas de la vida de Jorge Andrés Colmenares, hermano de la víctima. “Este proceso llegó a mi vida cuando tenía quince años. Ya tengo treinta y uno. Pasó por mi colegio, mi universidad y mi vida profesional”, relató Colmenares en diálogo con La Kalle.

A lo largo de dieciséis años, el expediente cambió de manos en cinco ocasiones: “Este proceso tuvo cinco fiscales diferentes. Cada uno tenía su propia teoría... luchaban sus egos en intentar no seguir lo que el fiscal anterior hizo”, denunció el abogado. Este dato retrata la fragmentación institucional que —según la familia— impidió esclarecer el hecho de fondo.

Jorge Andrés Colmenares afirmó que su madre se convirtió en una persona distinta después de la muerte de su hermano, en 2010 - crédito Colprensa

Jorge Andrés Colmenares remarcó que, para la familia, nunca han visto a Laura Moreno ni a Jessi Quintero como responsables directas del homicidio. “Tenemos más que claro que Laura y Jessi no fueron las que asesinaron a mi hermano... pero sí son las últimas personas que estuvieron con él y tienen conocimiento de qué fue lo que sucedió esa noche”, afirmó al medio radial. El principal reclamo no ha sido una condena arbitraria, sino que quienes estuvieron presentes respondan por lo ocurrido y no persista el silencio.

La Corte Suprema identificó hasta doce heridas en distintas direcciones en el rostro de Luis Andrés Colmenares, hecho central para la hipótesis de la familia. “Mi hermano tenía dos heridas en el cráneo en distintas direcciones. Tenía en la frente, debajo del mentón, en los ojos, en la boca”, describió Jorge Colmenares.

“Si uno se pega con un medio rígido se pega y rebota en un mismo punto. Uno no es un balón para rebotarse en distintos ángulos”, añadió, reiterando el argumento esencial sobre la incompatibilidad de las lesiones con un accidente. Para la familia, la probabilidad apuntaba a una pelea y no a un acto accidental ni autoinfligido.

La familia no demandó a Netflix tras el lanzamiento de la serie sobre el caso. “Era otro conflicto más... cuando sale la serie estaba el proceso de Carlos, el de Laura y Jessi y al mismo tiempo sale la serie”, explicó Colmenares. El impacto mediático fue tal que, según Jorge, llegaron a tener un segmento propio en las noticias, lo que profundizó el dolor familiar: “Para nadie es de alegría volverse conocido por la pérdida de un ser querido”.

Luego de dieciséis años de investigación, el máximo tribunal confirmó la absolución de Laura Moreno, cerrando así la puerta a cualquier condena nacional para las personas inicialmente señaladas - crédito Johan Manuel Largo / Infobae

Una revelación adicional es la intervención pro bono del penalista Jaime Lombana. “El doctor Lombana nos llevó el proceso totalmente gratis desde el día uno”, recordó Jorge Colmenares. Lombana incluso enfrentó sanción y privación de la libertad por cuatro días por una declaración en medios sobre el caso. “Él terminó pagándonos a nosotros porque me llevó a trabajar con él y me pagaba el sueldo”, relató, detallando los efectos colaterales del caso en quienes brindaron apoyo legal a la familia.

Pese a los años transcurridos, los familiares nunca han recibido una explicación directa de las absueltas. “Mi mamá muchas veces buscó a Jessi... Y lo que ella responde es: ‘¿Qué te dijo Laura? Lo que Laura dijo es lo que yo tengo por decir’. Se dio cuenta que Jessi no le iba a decir nada y por eso dejamos de buscarlas”, contó Colmenares a La Kalle.

Esta persistente falta de respuesta, sumada a los errores en la investigación y la narrativa inconclusa sobre los hechos, mantiene abierto el interrogante fundamental de la familia: qué ocurrió realmente la noche que murió Luis Andrés Colmenares.

La investigación se fragmentó por la rotación de fiscales y el proceso podría seguir ante instancias internacionales

El caso Colmenares tomó notoriedad nacional no solo por la juventud y contexto universitario de la víctima, sino también por la presencia de abogados de alto reconocimiento, entre ellos Mario Iguarán, Granados y Cancino, cuyas intervenciones alimentaron el debate público y jurídico.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares marcó el cierre definitivo de uno de los procesos penales más extensos y observados en Colombia - crédito @jcolmenarese/Instagram

No obstante, el hecho de que la investigación haya pasado por cinco fiscales distintos provocó, según Jorge Andrés Colmenares, que surgieran errores de imputación —como acusar a las encausadas de autoras del homicidio en vez de investigar un posible encubrimiento— y que el expediente se extendiera mucho más allá de lo habitual en el sistema judicial colombiano.

Jorge Andrés Colmenares dejó en claro que, al confirmarse la absolución de Laura Moreno y Jessi Quintero, su familia considera dos alternativas inmediatas: interponer una tutela ante la Corte Suprema respecto de la sentencia o acudir a organismos internacionales. La familia sostiene que la conclusión judicial elimina para siempre la posibilidad de condena nacional para las absueltas, pero no cierra el caso en el plano familiar ni en el reparador.

Durante 16 años, la familia Colmenares se mantuvo firme en una sola exigencia: que se esclarezca exactamente qué sucedió en la última noche de vida de Luis Andrés. “Nosotros siempre quisimos defender el nombre de mi hermano, borrar en el ideal de las personas que intentaban hacer creer que mi hermano no valoraba la vida y no quería la vida y tenía intenciones de él mismo quitársela”, concluyó Jorge Andrés Colmenares al medio radial.