Estas son las probabilidades de los equipos que quieren clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

Santa Fe y Medellín son dos de los equipos que pelean por un cupo a los playoffs de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay está a dos jornadas de terminar su fase del Todos contra Todos, luego de que los 20 equipos se pusieran al día con los compromisos aplazados, lo que aclaró el panorama para aquellos que siguen en la pelea por entrar a los playoffs, quienes ya clasificaron y los que quedaron eliminados.

Se conocieron las probabilidades de clasificación para los conjuntos que tienen opción en el campeonato, debido a que casi la mitad de las escuadras se encuentran con vida para alcanzar los cuartos de final, pero con cupos limitados porque la mayoría ya están ocupados de manera anticipada.

De otro lado, la Dimayor espera saber cómo queda la tabla de posiciones al término de la jornada 18, el domingo 26 de abril, para organizar la programación de la última jornada de la ronda inicial de la Liga BetPlay, pues también se tendría pelea por los dos primeros puestos de la tabla.

Probabilidades para los playoffs de la Liga BetPlay

Medellín y América de Cali sacudieron la tabla de posiciones del campeonato con sus dos partidos aplazados, pues los dos conjuntos rojos ganaron y cambiaron las cuentas de varias escuadras, ya que los escarlatas clasificaron a los playoffs y el Poderoso entró en la pelea, pese a que antes se encontraba prácticamente eliminado.

Según las probabilidades de la plataforma Besoccer, especializada en estadísticas de fútbol, Medellín y Santa Fe serían los conjuntos que accederán a los cuartos de final de la Liga BetPlay, debido a factores como los rivales que le quedan y en dónde serán los respectivos partidos.

Estas son las probabilidades y los equipos que entrarían a los playoffs de la Liga BetPlay, faltando dos fechas - crédito Besoccer

Para empezar, los Cardenales terminarían el Todos contra Todos en El Campín ante Internacional de Bogotá, que solo ha ganado un compromiso en las últimas nueve jornadas, sumado a que será en El Campín, mientras que los antioqueños tendrán sus últimos dos duelos en Itaguí y Medellín, contra Fortaleza, eliminado, y Águilas Doradas.

De otro lado, Millonarios y Deportivo Cali darían la sorpresa al quedar afuera de los playoffs, con los azules con solo un 14% de probabilidades y los azucareros con un 10%, producto del calendario pendiente en la fase inicial y la irregularidad a lo largo del primer semestre de 2026.

Deportivo Cali y Millonarios no serían favoritos a clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay - crédito @MillosFCoficial/X

Finalmente, la plataforma digital mete a Once Caldas como ya clasificado a los cuartos de final, pues le falta un punto para asegurar su cupo y es probable que lo consiga ante Águilas Doradas, en el estadio Cincuentenario de Medellín, o al recibir a Atlético Nacional en Manizales.

Así se jugará la fecha 18

El jueves 23 de abril es el día para que arranque la decimoctava jornada del campeonato colombiano, que probablemente defina nuevos clasificados y eliminados a los playoffs, pues en este momento quedan tres cupos, cinco asegurados, seis eliminados y nueve con oportunidad.

Deportivo Pasto y Santa Fe abrirán la fecha 18, en el estadio departamental Libertad, donde los bogotanos están obligados a ganar para mantenerse en el grupo de los ocho primeros, pero los dueños de casa le apuntan a los tres puntos para garantizar el segundo puesto, que junto con el primer puesto, aseguran localía en la vuelta de los cuartos y semifinales.

Esta es la programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay, del 23 al 26 de abril - crédito Dimayor

A segunda hora, Millonarios y Deportes Tolima se verán en El Campín, con los azules necesitados por ganar para seguir en la pelea por los cuartos de final, mientras que los pijaos le apuntan a un triunfo para aspirar a la casilla dos, aunque dependiendo de lo que hagan los pastusos.

De otro lado, el duelo estelar de la fecha 18 se dará en el estadio Palmaseca, el sábado 25 de abril, cuando Deportivo Cali reciba al América, ya clasificado y siendo juez de los azucareros en la lucha por entrar a los playoffs.