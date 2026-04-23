Colombia

Sorprenden a cinco reclusos tomando licor en La Picota de Bogotá: el Inpec los trasladó a otra cárcel

El hallazgo de whiskey en una redada llevó a la dirección penitenciaria a revisar y ajustar sus protocolos de seguridad

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El Inpec investiga la forma en la que fueron ingresadas las bebidas alcohólicas a la cárcel de máxima seguridad - crédito John Paz/Colprensa
El Inpec investiga la forma en la que fueron ingresadas las bebidas alcohólicas a la cárcel de máxima seguridad - crédito John Paz/Colprensa

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) enfrenta nuevamente cuestionamientos tras revelarse nuevas irregularidades en las inspecciones realizadas en los centros penitenciarios del país.

El más reciente se conoció en la tarde del miércoles 22 de abril de 2026, donde cinco reclusos fueron trasladados desde el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, conocido como La Picota, tras revelarse que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro del pabellón 31, según información revelada por El Tiempo.

La medida incluyó a sujetos como Pablo Felipe Prada Moriones y Santiago Prada Moriones, señalados de colaborar con el Clan del Golfo en el Eje Cafetero, así como a otros tres internos sorprendidos bebiendo durante una redada, quienes no se ha revelado su identidad.

El operativo en La Picota expuso la omisión de funciones por parte de funcionarios que permitieron el ingreso de licor; fuentes consultadas por el medio citado negaron que el hallazgo del licor fue dentro de una fiesta interna, aunque admitieron la existencia de botellas de whiskey en la celda de los hermanos Prada Moriones.

En el pabellón afectado están recluidos internos de seguridad nivel 1, incluyendo exintegrantes del ELN, las Farc y organizaciones criminales.

Así mismo, el Inpec mencionó al diario bogotano que tres de los trasladados ya estaban en proceso previo de reubicación por causas distintas a la reunión con las bebidas alcohólicas, pero la dirección penitenciaria decidió agrupar todos los movimientos en una sola jornada.

La intervención fue ordenada por la dirección central del Inpec debido a redadas nacionales implementadas luego del caso del “parrandón” con el cantante vallenato Nelson Velásquez en la cárcel de máxima seguridad de La Paz en Itagüí (Antioquia), ocurrido el 8 de abril de 2026.

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