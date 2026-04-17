Cuándo vuelve a jugar Medellín en la Copa Libertadores: obligado a ganar para no quedar eliminado

Medellín apenas ha sumado un punto de seis posibles en la Copa Libertadores, que lo dejó a cuatro unidades de los octavos de final - crédito Sergio Moraes/REUTERS

Independiente Medellín sigue sin mejorar en la Copa Libertadores, pues luego de empatar con Estudiantes de La Plata en el estadio Atanasio Girardot, cayó ante Flamengo en Brasil, lo que dejó al Poderoso golpeado en el certamen y lejos de pelear por los octavos de final.

Los rojos tendrán la oportunidad de mejorar en el torneo continental, en la tercera jornada de la fase de grupos y contra un rival que parece débil, sumado a que cuenta con una plantilla de menor nivel, pero puede dar la sorpresa porque los antioqueños no pasan por su mejor momento.

Sumado a eso, el Medellín tiene una obligación enorme en la Liga BetPlay, pues debe ganar los cuatro partidos que le quedan de la fase de Todos contra Todos para soñar con los playoffs del campeonato, pero si no consigue los tres puntos en alguno de esos duelos, quedará eliminado antes de tiempo.

Medellín y su próximo partido

El cuadro rojo pende de un hilo a nivel local e internacional, pues los malos resultados lo tienen no solo a punto de la eliminación, sino del despido para el entrenador Alejandro Restrepo que, pese a su buena campaña en 2025, las cosas han sido distintas en el primer semestre de 2026.

Medellín ahora se prepara para volver a jugar el jueves 30 de abril, a partir de las 9:00 p. m., para cerrar la tercera jornada en el grupo A, en el que solo suma una unidad en dos presentaciones y quedó obligado a ganar para volver a la pelea por los octavos de final en la zona.

Independiente Medellín no ha ganado en sus dos primeras presentaciones de la Copa Libertadores y se acerca a la eliminación - crédito Sergio Moraes/REUTERS

El Poderoso se medirá ante Cusco FC, conjunto peruano que también ha sufrido en el torneo, pues perdió sus encuentros ante Estudiantes de La Plata, por 2-1 en Argentina, y como local frente a Flamengo por 1-0, sin aprovechar la altura de su ciudad para hacerse fuerte.

La idea del Medellín es tener todo el apoyo de su público en el estadio Atanasio Girardot, donde quiere cerca de 40.000 espectadores para buscar un triunfo que le permita acercarse al segundo lugar, dependiendo de lo que pase en el duelo entre el Pincha y el Mengao.

Cusco FC, conjunto peruano que aspira a terminar tercero para llegar a la Copa Sudamericana, ante el nivel de sus rivales en Libertadores - crédito AFP

Pese a eso, la otra opción de los antioqueños es asegurar el tercer puesto para caer en la Copa Sudamericana, un premio de consolación si queda afuera de la Libertadores, y el triunfo frente a Cusco le daría esa opción para, al menos, continuar en torneo internacional en 2026.

Fuerte caída en el Maracaná

El Flamengo superó 4-1 al Independiente Medellín en el estadio Maracanã y afianzó su liderazgo en el grupo A de la Copa Libertadores 2026, mientras el Poderoso ahora es tercero con solo una unidad.

La superioridad del Fla quedó reflejada en su 58,6% de posesión y 24 remates a portería a lo largo del partido. El equipo abrió el marcador gracias a Lucas Paquetá cuando se jugaban 15 minutos.

Durante la primera parte, la validación de un cabezazo de Bruno Henrique tras revisión de VAR, con Andrés Matonte como árbitro principal, permitió al club brasileño llegar al descanso con ventaja luego de varios momentos de tensión, incluido un gol anulado y un remate al poste. El empate parcial del Medellín había llegado a los 40 minutos por medio de Yony González.

Medellín fue goleado por Flamengo en Brasil por 4-1, en la segunda jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores - crédito Sergio Moraes/REUTERS

La diferencia se incrementó en la segunda mitad tras la aparición de Giorgian de Arrascaeta, quien convirtió en el minuto 49 al culminar un contragolpe. El encuentro cerró con la anotación definitiva de Pedro en el tiempo añadido, después de que el delantero ingresara desde el banquillo y concretara el cuarto gol con un remate preciso.

Independiente Medellín prolongó, con esta derrota, una racha negativa en Brasil, donde no logra ganar desde hace 21 años y ahora debe vencer a Cusco para seguir en la lucha por el cupo a octavos de final en la Libertadores.