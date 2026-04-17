Así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores tras dos jornadas: ninguna victoria y abajo en las posiciones

El inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores no ha sido el mejor para los equipos colombianos - crédito Reuters

La Copa Libertadores terminó la segunda jornada de la fase de grupos en la noche del jueves 16 de abril, con varios partidos destacados y entre ellos estuvo un colombiano, que fue el Independiente Medellín enfrentándose a Flamengo de Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Sin embargo, hasta el momento no ha sido la mejor presentación de los clubes cafeteros que, además del Poderoso, están Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, que vienen de perder sus respectivos encuentros y todos ellos en condición de visitante.

De esta manera, las cuentas tienen a los conjuntos colombianos con la obligación de sumar tres puntos en la tercera fecha y no seguir cediendo ante sus rivales, pues se arriesgan a quedar afuera de los octavos de final y no obtener cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana, que es para los terceros.

¿Cómo van los grupos de los colombianos?

Aunque se esperaba una buena presentación de los cafeteros en el certamen, al ser el tercer país con más equipos en la fase de grupos por detrás de Brasil y Argentina, la realidad es totalmente distinta tras las dos jornadas disputadas en abril, ya que ninguno ha brillado.

Por el momento, no se tienen victorias colombianas en la Copa Libertadores, dejando a las cuatro escuadras de la Liga BetPlay en el tercer y cuarto puesto de sus respectivos grupos, que por ahora los dejan afuera de los octavos de final y contemplando la opción de caer en la Sudamericana, como último recurso.

Medellín, junto con Santa Fe, Tolima y Junior, perdieron en la segunda fecha de la Copa Libertadores - crédito Sergio Moraes/REUTERS

Dos de los malos resultados se dieron en Brasil, donde Santa Fe visitó a Corinthians en Sao Paulo, cayendo por 2-0 por el grupo E, mientras que Medellín fue a Río de Janeiro para verse con Flamengo, en el estadio Maracaná, donde fue superado por goleada 4-1.

Por otro lado, Deportes Tolima sufrió un golpe duro en Montevideo, donde Nacional de Uruguay le pasó por encima para vencerlo por 3-1, bajándolo al tercer lugar de la zona B y quedando lejos del líder, que es el Bolso con cuatro unidades y le sigue Coquimbo Unido con los mismos puntos.

En la Copa Libertadores los dos primeros del grupo pasan a octavos de final y el tercero disputa un "play-off' enla Copa Sudamericana contra los que terminaron en el segundo puesto en la fase de grupos de ese torneo - crédito Deportes Tolima

También se debe resaltar lo que pasó con el Junior de Barranquilla, que llegó a Asunción para buscar un buen resultado ante Cerro Porteño, desperdició una opción clara de Teófilo Gutiérrez y terminó con derrota por la mínima diferencia, para caer el último lugar del grupo F con apenas un punto.

Grupo A

Flamengo: 6 puntos (+5) Estudiantes: 4 puntos (+1) Medellín: 1 punto (-3) Cusco: 0 puntos (-3)

Grupo B

Nacional: 4 puntos (+2) Coquimbo: 4 puntos (+2) Tolima: 1 punto (-2) Universitario: 1 punto (-2)

Grupo E

Corinthians: 6 puntos (+4) Platense: 3 puntos (-1) Peñarol: 1 punto (-1) Santa Fe: 1 punto (-2)

Grupo F

Palmeiras: 4 puntos (+1) Sporting Cristal: 3 puntos (0) Cerro Porteño: 3 puntos (0) Junior de Barranquilla: 1 punto (-1)

Dura caída de Santa Fe

Independiente Santa Fe cayó 2-0 ante Corinthians en su segundo partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Neo Química Arena, tras igualar previamente con Peñarol en Bogotá. El equipo dirigido por Pablo Repetto solo mantuvo su arco invicto durante los primeros cinco minutos del segundo tiempo.

Durante la primera mitad, el rojo se mostró ordenado en defensa y tuvo su única opción clara a los 29 minutos, cuando Hugo Rodallega remató de media distancia y el arquero Carlos Miguel Souza despejó con un puñetazo. El local respondió poco después con un tiro libre ejecutado por Garro, que exigió una destacada intervención de Andrés Mosquera Marmolejo para evitar el gol.

Santa Fe también sufrió en Brasil, donde perdió por 2-0 contra Corinthians por la Copa Libertadores - crédito Jorge Silva/REUTERS

El portero colombiano también detuvo un disparo de Matheuzinho a los 48 minutos, pero la resistencia bogotana se quebró poco después. En ataque, el equipo colombiano apenas inquietó el área local con un centro de Mafla, que Palacios no logró convertir en gol, enviando la pelota por encima del travesaño.

Los cardenales recibieron el primer gol a los 50 minutos tras un córner que permitió a Raniele anotar dentro del área chica. El segundo tanto del conjunto brasileño llegó por otra jugada de balón parado: un tiro libre pasado terminó en la red gracias a la aparición de Gustavo Henrique, quien superó en la marca a Helibelton Palacios y definió con la rodilla.