Deportes

Estos son los tres árbitros colombianos que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026: uno de campo, un asistente y un VAR

Andrés Rojas, Alexander Guzmán y Nicolás Gallo fueronlos árbitros escogidos por FIFA de la Confederación Sudamericana de Fútbol para la Copa del Mundo

Guardar
River vs Blooming
Andrés Rojas arbitró el partido de la fecha 1 de la Copa Sudamericana entre River Plate y Blooming - crédito AIZAR RALDES/AFP

FIFA notificó formalmente a los jueces colombianos que estarán disponibles para ser designados en algunos de los 104 partidos que se jugarán durante la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Serán tres los jueces en tres funciones los que tendrán que impartar justicia.

Andrés Rojas estará como árbitro de Campo y será el primer Mundial de mayores para el juez que es árbitro FIFA desde 2017. El bogotano ha tenido designaciones de FIFA como central en la Copa Mundial Sub-17 del 2019; como cuarto árbitro en el mismo torneo y como juez VAR en la Copa del Mundo Sub-20.

Como árbitro de Conmebol ha estado en partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y las Eliminatorias rumbo al Mundial. En total contabiliza como central 352 partidos, en donde mostró 1942 amarillas, 78 rojas y pitó 111 penaltis.

-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Andrés Rojas es uno de los jueces con menos polémicas en el fútbol profesional colombiano - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

En el asistente de Rojas será Alexander Guzmán, que tendrá su segunda participación en una Copa del Mundo. En el Mundial de Rusia 2018, el cucuteño estuvo en el partido Túnez vs. Inglaterra y Arabia Saudí vs. Egipto. El juez de línea con experencia en torneos Conmebol y Copa Confederaciones de la FIFA ha sido designado en 297 partidos.

La presencia de estos dos jueces en el listado no garantiza que se les asigne partidos, pues hacen parte de la lista de reserva en caso de que otros de los jueces se lesione.

El que si tendrá asegurada su participación es Nicolás Gallo, teniendo en cuenta que para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA la terna de videoarbitraje se conforma de hasta seis entrenadores. El juez caldense tiene experiencia en Mundial de Fútbol de diversas categorías, Juegos Olímpicos, torneos de Conmebol y Mundial de Clubes de la FIFA. Como VAR ha sido designado en 130 partidos.

Esta es la lista de árbitros para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los arbitros FIFA estarán designados en algunas ciudades sedes de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Reuters/Caean Couto
Los arbitros FIFA estarán designados en algunas ciudades sedes de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Reuters/Caean Couto

Árbitros de campo

  • Campbell-Kirk Kawana-Waugh (OFC)
  • Yael Falcon Perez (Conmebol)
  • Dario Herrera (Conmebol)
  • Facundo Tello (Conmebol)
  • Ramon Abatti (Conmebol)
  • Raphael Claus (Conmebol)
  • Wilton Sampaio (Conmebol)
  • Cristian Garay (Conmebol)
  • Andres Rojas (Conmebol)
  • Juan Gabriel Benitez (Conmebol)
  • Kevin Ortega (Conmebol)
  • Gustavo Tejera (Conmebol)
  • Jesus Valenzuela (Conmebol)
  • Michael Oliver (Uefa)
  • Anthony Taylor (Uefa)
  • Francois Letexier (Uefa)
  • Clement Turpin (Uefa)
  • Felix Zwayer (Uefa)
  • Maurizio Mariani (Uefa)
  • Danny Makkelie (Uefa)
  • Espen Eskas (Uefa)
  • Szymon Marciniak (Uefa)
  • Joao Pinheiro (Uefa)
  • Istvan Kovacs (Uefa)
  • Slavko Vincic (Uefa)
  • Alejandro Hernandez (Uefa)
  • Glenn Nyberg (Uefa)
  • Sandro Schaerer (Uefa)
  • Drew Fischer (Concacaf)
  • Juan Calderon (Concacaf)
  • Said Martinez (Concacaf)
  • Oshane Nation (Concacaf)
  • Cesar Ramos (Concacaf)
  • Katia Garcia (Concacaf)
  • Ivan Barton (Concacaf)
  • Ismail Elfath (Concacaf)
  • Tori Penso (Concacaf)
  • Mustapha Ghorbal (CAF)
  • Amin Mohamed (CAF)
  • Pierre Atcho (CAF)
  • Jalal Jayed (CAF)
  • Dahane Beida (CAF)
  • Abongile Tom (CAF)
  • Omar Abdulkadir Artan (CAF)

Árbitros asistentes

  • Isaac Trevis (OFC)
  • Cristian Navarro (Conmebol)
  • Facundo Rodriguez (Conmebol)
  • Gabriel Chade (Conmebol)
  • Juan Pablo Belatti (Conmebol)
  • Maximiliano Del Yesso (Conmebol)
  • Bruno Boschilia (Conmebol)
  • Bruno Pires (Conmebol)
  • Danilo Manis (Conmebol)
  • Rafael Alves (Conmebol)
  • Rodrigo Figueiredo (Conmebol)
  • Jose Retamal (Conmebol)
  • Miguel Rocha (Conmebol)
  • Alexander Guzman (Conmebol)
  • Eduardo Cardozo (Conmebol)
  • Milciades Saldivar (Conmebol)
  • Michael Orue (Conmebol)
  • Carlos Barreiro (Conmebol)
  • Nicolas Taran (Conmebol)
  • Jorge Urrego (Conmebol)
  • Tulio Moreno (Conmebol)
  • Christian Dietz (Uefa)
  • Robert Kempter (Uefa)
  • Diego Sanchez (Uefa)
  • Andraz Kovacic (Uefa)
  • Tomaz Klancnik (Uefa)
  • Benjamin Pages (Uefa)
  • Cyril Mugnier (Uefa)
  • Mehdi Rahmouni (Uefa)
  • Nicolas Danos (Uefa)
  • Hessel Steegstra (Uefa)
  • Jan De Vries (Uefa)
  • Adam Nunn (Uefa)
  • Gary Beswick (Uefa)
  • James Mainwaring (Uefa)
  • Stuart Burt (Uefa)
  • Alberto Tegoni (Uefa)
  • Daniele Bindoni (Uefa)
  • Jan Erik Engan (Uefa)
  • Isaak Bashevkin (Uefa)
  • Adam Kupsik (Uefa)
  • Tomasz Listkiewicz (Uefa)
  • Bruno Jesus (Uefa)
  • Luciano Maia (Uefa)
  • Ferencz Tunyogi (Uefa)
  • Mihai Marica (Uefa)
  • Andreas Soderkvist (Uefa)
  • Mahbod Beigi (Uefa)
  • Stephane De Almeida (Uefa)
  • Lyes Arfa (Concacaf)
  • Micheal Barwegen (Concacaf)
  • Juan Carlos Mora (Concacaf)
  • David Moran (Concacaf)
  • Walter Lopez (Concacaf)
  • Christian Ramirez (Concacaf)
  • Marco Bisguerra (Concacaf)
  • Alberto Morin (Concacaf)
  • Sandra Ramirez (Concacaf)
  • Antonio Pupiro (Concacaf)
  • Caleb Wales (Concacaf)
  • Brooke Mayo (Concacaf)
  • Corey Parker (Concacaf)
  • Kathryn Nesbitt (Concacaf)
  • Kyle Atkins (Concacaf)
  • Mokrane Gourari (CAF)
  • Abbes Akram Zerhouni (CAF)
  • Jerson Santos (CAF)
  • Elvis Noupue (CAF)
  • Mahmoud Abouelregal (CAF)
  • Ahmed Hossam Taha (CAF)
  • Amos Abeigne (CAF)
  • Boris Ditsoga (CAF)
  • Mostafa Akarkad (CAF)
  • Zakaria Brinsi (CAF)
  • Zakhele Siwela (CAF)
EL VAR durante la Copa Mundial de la FIFA opera con seis jueces - crédito Reuters/Paul Childs
EL VAR durante la Copa Mundial de la FIFA opera con seis jueces - crédito Reuters/Paul Childs

Árbitros VAR

  • Hernan Mastrangelo (Conmebol)
  • Rodolpho Toski (Conmebol)
  • Juan Lara (Conmebol)
  • Nicolas Gallo (Conmebol)
  • Antonio Garcia (Conmebol)
  • Leodan Gonzalez (Conmebol)
  • Juan Soto (Conmebol)
  • Bram Van Driessche (Uefa)
  • Ivan Bebek (Uefa)
  • Jerome Brisard (Uefa)
  • Bastian Dankert (Uefa)
  • Jarred Gillett (Uefa)
  • Marco Di Bello (Uefa)
  • Dennis Higler (Uefa)
  • Rob Dieperink (Uefa)
  • Tomasz Kwiatkowski (Uefa)
  • Carlos Del Cerro Grande (Uefa)
  • Fedayi San (Uefa)
  • Erick Miranda (Concacaf)
  • Guillermo Pacheco (Concacaf)
  • Tatiana Guzman (Concacaf)
  • Armando Villarreal (Concacaf)
  • Joe Dickerson (Concacaf)
  • Mahmoud Ashour (CAF)
  • Hamza El Fariq (CAF)

Temas Relacionados

Mundial 2026Árbitros Mundial 2026Andrés RojasFIFAColombia-Deportes

Más Noticias

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Un aficionado de los tiburones fue asesinado en medio de las riñas con simpatizantes del Real Cartagena tras el duelo por Copa Libertadores frente a Palmeiras

Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

El partido de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Bellavista de Ambato desde las 7:30 p. m., donde se espera una importante presencia de hinchas visitantes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Las dos mejores selecciones en la tabla clasificarán a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027 y las dos siguientes irán al repechaje intercontinental

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”

El gol de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid volvió a poner en el centro de la discusión la decisión del Liverpool de transferir al delantero colombiano al fútbol alemán, una operación que Jamie Carragher analizó en CBS Sports

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

ENTRETENIMIENTO

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Deportes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”