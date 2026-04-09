Estos son los tres árbitros colombianos que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026: uno de campo, un asistente y un VAR

Andrés Rojas arbitró el partido de la fecha 1 de la Copa Sudamericana entre River Plate y Blooming - crédito AIZAR RALDES/AFP

FIFA notificó formalmente a los jueces colombianos que estarán disponibles para ser designados en algunos de los 104 partidos que se jugarán durante la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Serán tres los jueces en tres funciones los que tendrán que impartar justicia.

Andrés Rojas estará como árbitro de Campo y será el primer Mundial de mayores para el juez que es árbitro FIFA desde 2017. El bogotano ha tenido designaciones de FIFA como central en la Copa Mundial Sub-17 del 2019; como cuarto árbitro en el mismo torneo y como juez VAR en la Copa del Mundo Sub-20.

Como árbitro de Conmebol ha estado en partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y las Eliminatorias rumbo al Mundial. En total contabiliza como central 352 partidos, en donde mostró 1942 amarillas, 78 rojas y pitó 111 penaltis.

Andrés Rojas es uno de los jueces con menos polémicas en el fútbol profesional colombiano - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

En el asistente de Rojas será Alexander Guzmán, que tendrá su segunda participación en una Copa del Mundo. En el Mundial de Rusia 2018, el cucuteño estuvo en el partido Túnez vs. Inglaterra y Arabia Saudí vs. Egipto. El juez de línea con experencia en torneos Conmebol y Copa Confederaciones de la FIFA ha sido designado en 297 partidos.

La presencia de estos dos jueces en el listado no garantiza que se les asigne partidos, pues hacen parte de la lista de reserva en caso de que otros de los jueces se lesione.

El que si tendrá asegurada su participación es Nicolás Gallo, teniendo en cuenta que para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA la terna de videoarbitraje se conforma de hasta seis entrenadores. El juez caldense tiene experiencia en Mundial de Fútbol de diversas categorías, Juegos Olímpicos, torneos de Conmebol y Mundial de Clubes de la FIFA. Como VAR ha sido designado en 130 partidos.

Esta es la lista de árbitros para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los arbitros FIFA estarán designados en algunas ciudades sedes de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Reuters/Caean Couto

Árbitros de campo

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (OFC)

Yael Falcon Perez (Conmebol)

Dario Herrera (Conmebol)

Facundo Tello (Conmebol)

Ramon Abatti (Conmebol)

Raphael Claus (Conmebol)

Wilton Sampaio (Conmebol)

Cristian Garay (Conmebol)

Andres Rojas (Conmebol)

Juan Gabriel Benitez (Conmebol)

Kevin Ortega (Conmebol)

Gustavo Tejera (Conmebol)

Jesus Valenzuela (Conmebol)

Michael Oliver (Uefa)

Anthony Taylor (Uefa)

Francois Letexier (Uefa)

Clement Turpin (Uefa)

Felix Zwayer (Uefa)

Maurizio Mariani (Uefa)

Danny Makkelie (Uefa)

Espen Eskas (Uefa)

Szymon Marciniak (Uefa)

Joao Pinheiro (Uefa)

Istvan Kovacs (Uefa)

Slavko Vincic (Uefa)

Alejandro Hernandez (Uefa)

Glenn Nyberg (Uefa)

Sandro Schaerer (Uefa)

Drew Fischer (Concacaf)

Juan Calderon (Concacaf)

Said Martinez (Concacaf)

Oshane Nation (Concacaf)

Cesar Ramos (Concacaf)

Katia Garcia (Concacaf)

Ivan Barton (Concacaf)

Ismail Elfath (Concacaf)

Tori Penso (Concacaf)

Mustapha Ghorbal (CAF)

Amin Mohamed (CAF)

Pierre Atcho (CAF)

Jalal Jayed (CAF)

Dahane Beida (CAF)

Abongile Tom (CAF)

Omar Abdulkadir Artan (CAF)

Árbitros asistentes

Isaac Trevis (OFC)

Cristian Navarro (Conmebol)

Facundo Rodriguez (Conmebol)

Gabriel Chade (Conmebol)

Juan Pablo Belatti (Conmebol)

Maximiliano Del Yesso (Conmebol)

Bruno Boschilia (Conmebol)

Bruno Pires (Conmebol)

Danilo Manis (Conmebol)

Rafael Alves (Conmebol)

Rodrigo Figueiredo (Conmebol)

Jose Retamal (Conmebol)

Miguel Rocha (Conmebol)

Alexander Guzman (Conmebol)

Eduardo Cardozo (Conmebol)

Milciades Saldivar (Conmebol)

Michael Orue (Conmebol)

Carlos Barreiro (Conmebol)

Nicolas Taran (Conmebol)

Jorge Urrego (Conmebol)

Tulio Moreno (Conmebol)

Christian Dietz (Uefa)

Robert Kempter (Uefa)

Diego Sanchez (Uefa)

Andraz Kovacic (Uefa)

Tomaz Klancnik (Uefa)

Benjamin Pages (Uefa)

Cyril Mugnier (Uefa)

Mehdi Rahmouni (Uefa)

Nicolas Danos (Uefa)

Hessel Steegstra (Uefa)

Jan De Vries (Uefa)

Adam Nunn (Uefa)

Gary Beswick (Uefa)

James Mainwaring (Uefa)

Stuart Burt (Uefa)

Alberto Tegoni (Uefa)

Daniele Bindoni (Uefa)

Jan Erik Engan (Uefa)

Isaak Bashevkin (Uefa)

Adam Kupsik (Uefa)

Tomasz Listkiewicz (Uefa)

Bruno Jesus (Uefa)

Luciano Maia (Uefa)

Ferencz Tunyogi (Uefa)

Mihai Marica (Uefa)

Andreas Soderkvist (Uefa)

Mahbod Beigi (Uefa)

Stephane De Almeida (Uefa)

Lyes Arfa (Concacaf)

Micheal Barwegen (Concacaf)

Juan Carlos Mora (Concacaf)

David Moran (Concacaf)

Walter Lopez (Concacaf)

Christian Ramirez (Concacaf)

Marco Bisguerra (Concacaf)

Alberto Morin (Concacaf)

Sandra Ramirez (Concacaf)

Antonio Pupiro (Concacaf)

Caleb Wales (Concacaf)

Brooke Mayo (Concacaf)

Corey Parker (Concacaf)

Kathryn Nesbitt (Concacaf)

Kyle Atkins (Concacaf)

Mokrane Gourari (CAF)

Abbes Akram Zerhouni (CAF)

Jerson Santos (CAF)

Elvis Noupue (CAF)

Mahmoud Abouelregal (CAF)

Ahmed Hossam Taha (CAF)

Amos Abeigne (CAF)

Boris Ditsoga (CAF)

Mostafa Akarkad (CAF)

Zakaria Brinsi (CAF)

Zakhele Siwela (CAF)

EL VAR durante la Copa Mundial de la FIFA opera con seis jueces - crédito Reuters/Paul Childs

Árbitros VAR

Hernan Mastrangelo (Conmebol)

Rodolpho Toski (Conmebol)

Juan Lara (Conmebol)

Nicolas Gallo (Conmebol)

Antonio Garcia (Conmebol)

Leodan Gonzalez (Conmebol)

Juan Soto (Conmebol)

Bram Van Driessche (Uefa)

Ivan Bebek (Uefa)

Jerome Brisard (Uefa)

Bastian Dankert (Uefa)

Jarred Gillett (Uefa)

Marco Di Bello (Uefa)

Dennis Higler (Uefa)

Rob Dieperink (Uefa)

Tomasz Kwiatkowski (Uefa)

Carlos Del Cerro Grande (Uefa)

Fedayi San (Uefa)

Erick Miranda (Concacaf)

Guillermo Pacheco (Concacaf)

Tatiana Guzman (Concacaf)

Armando Villarreal (Concacaf)

Joe Dickerson (Concacaf)

Mahmoud Ashour (CAF)

Hamza El Fariq (CAF)