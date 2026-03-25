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Ramón Jesurún defensió a Imer Machado, señalado como el responsable del mal arbitraje en el fútbol colombiano: “Es un hombre honesto, serio”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aseguró que se han invertido alrededor de $5.000 millones en capacitaciones y cursos para los árbitros del fútbol nacional

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Ramón Jesurún, Presidente de la
Ramón Jesurún, Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró que no existen prácticas irregulares en su entidad - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las críticas al arbitraje colombiano han crecido al ritmo de las polémicas en la Liga Betplay, pero el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, defendió con firmeza el trabajo de Imer Machado, actual director de la Comisión Arbitral, y denunció una estigmatización que, a su juicio, distorsiona la percepción pública sobre el desempeño arbitral.

Al señalar que “cuando un árbitro pita bien no es noticia”, Jesurún dijo que la atención desproporcionada a los errores magnifica los problemas y alimenta hostilidades que dificultan la labor de los jueces. Las declaraciones de Jesurún fueron recogidas por el programa Blog Deportivo de Blu Radio en Orlando, Estados Unidos, donde la Selección Colombia enfrentó a Croacia el 26 de marzo.

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En charla con el periódico
En charla con el periódico El Heraldo, el máximo mandatario de la Federación Colombiana de Fútbol se refirió a varios temas de actualidad relacionados con la tricolor - crédito Mariano Vimos / Colprensa

En el mismo diálogo, Jesurún destacó que la Federación Colombiana de Fútbol ha invertido alrededor de 5.000 millones de pesos en cursos y capacitación para árbitros, tanto de las ramas masculina como femenina, a través de 17 programas de formación. De acuerdo con el presidente, estos esfuerzos se tradujeron en una mejora sustancial, aunque la exposición pública y el peso de la tecnología han incrementado la presión y la frecuencia de críticas.

La figura de Imer Machado ha sido objeto de controversia, pues su cargo lo posiciona en el centro de las acusaciones cada vez que se presenta un error arbitral. Jesurún consideró injusto este proceso: “Yo no entiendo por qué cada vez que un árbitro se equivoca le echan la culpa a Machado”, expresó el dirigente a Blu Radio, cuestionando la lógica que responsabiliza al director de árbitros de las fallas individuales de los jueces en campo.

Añadió que la presión que enfrentan las autoridades arbitrales es comparable a la que vive un técnico cuando falla un jugador, con la diferencia de que sobre Machado “hay un odio de algunas personas que quisieran estar ahí”.

El presidente aseguró también que, pese al malestar que generan las decisiones polémicas, la constante vigilancia mediática hace que los errores sean más visibles y recurrentes en la discusión pública. “El arbitraje es parte del fútbol. Hoy en día se está más expuesto por la tecnología, por eso se denuda cualquier error”, sostuvo en conversación con Blu Radio.

Como ejemplo, recordó el conflicto reciente por la expulsión del futbolista Luis Díaz, que generó una amplia repercusión, aunque aclaró que situaciones similares en otros países no desencadenan ataques sistemáticos al arbitraje.

Jesurún apunta la falta de reconocimiento a los jueces que cumplen bien con su trabajo

Fotografía de archivo del presidente
Fotografía de archivo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. EFE/ Carlos Ortega

Ramón Jesurún insistió ante Blog Deportivo que “el arbitraje colombiano se tiene demasiado estigmatizado”, matizando que los casos de errores significativos representan una proporción pequeña respecto al total de partidos dirigidos cada fecha. El presidente precisó: “Hay 18 partidos, categoría A y B, que estadísticamente es alto, y habrá uno o dos cuestionados, y enseguida decimos ‘qué pésimo el arbitraje’, pero de los otros nadie dice nada”.

Para explicar la frecuencia de los señalamientos, el titular de la FCF señaló que la falta de reconocimiento a quienes desempeñan bien su labor permite que “lo convertimos en deporte primordial, hablar mal de un árbitro”. Esta cultura, según Jesurún, afecta tanto al entorno arbitral como a la imagen general del fútbol colombiano.

El VAR en Colombia fue
El VAR en Colombia fue destinado para los ocho partidos que fueron programados en simultáneo para la definición de la primera fase de la Liga BetPlay I-2024 - crédito Colprensa

Al ser consultado sobre la representación arbitral de Colombia a nivel internacional, Jesurún informó que la FIFA aún no ha definido qué árbitros serán designados para la próxima Copa Mundial, pero recalcó que los jueces colombianos compiten en un entorno de alta exposición, lo que agrava la percepción pública sobre su desempeño. Afirmó que la federación continuará invirtiendo en capacitación y defendió que “las fallas seguirán”, pero que ello no significa que el arbitraje nacional sea deficiente.

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