Deportes

Ramón Jesurún habría bajado a Sebastián Villa de la convocatoria para los partidos de Colombia vs. Francia y Croacia: estas serían las razones

La presencia de James Rodríguez en los dos partidos de la fecha FIFA de marzo también habría sido una solicitud del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Guardar
Ramón Jesurún se refirió a polémica de posible llamado de Sebastián Villa a la selección Colombia - crédito Taveira, Fernando Esteban/Colprensa
Ramón Jesurún se refirió a polémica de posible llamado de Sebastián Villa a la selección Colombia - crédito Taveira, Fernando Esteban/Colprensa

El periodista Alejandro Pino Calad, panelista de La Titular, aseguró que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, intervino de manera directa en la convocatoria y alineación del equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional.

Según el periodista, el conflicto interno se originó cuando Jesurún asumió el control de la lista de convocados y la conformación del once titular: “Se armó un tierrero en el interior del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. La verdad, se armaron dos tierreros. El tierrero número uno es Ramón Jesurún, es el que está tomando las decisiones sobre convocatorias y sobre alineaciones, me confirmaron”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La influencia del dirigente se reflejó en la situación de Sebastián Villa. El periodista sostuvo que el cuerpo técnico tenía la intención de llamar al delantero, pero Jesurún bloqueó el llamado por motivos extradeportivos. “A Sebastián Villa, el técnico sí lo quería llamar. Y Ramón Jesurún, y yo estoy de acuerdo con la decisión de Ramón Jesurún, y acá quiero ser enfático, en que Villa no merece estar en la selección Colombia por todo lo que ha hecho”, señaló Pino Calad.

La razón expuesta por el presidente de la Federación para impedir el regreso de Villa fue la posible reacción negativa de los patrocinadores: Jesurún tomó la decisión de que no, porque eso espantaría a los patrocinadores”, detalló el periodista.

La selección Colombia y la falta de prueba de variantes tácticas sin James Rodríguez como protagonista

James Rodríguez es uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia - crédito FCF
James Rodríguez es uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia - crédito FCF

La intervención del dirigente no se limitó a la nómina de convocados. Según la denuncia, Jesurún también determinó la presencia obligatoria de James Rodríguez en ambos partidos amistosos de marzo, ante Croacia y Francia. “Ramón Jesurún fue el que dio la orden de que James Rodríguez tenía que jugar los dos partidos por contrato”, aseguró Pino Calad, aludiendo a compromisos firmados con patrocinadores y derechos de transmisión.

El panelista de La Titular criticó que la imposición sobre la titularidad de James Rodríguez impidió que el equipo experimentara esquemas alternativos. “Se pierden dos oportunidades de oro para ver si podíamos generar un esquema de juego sin depender de James Rodríguez o sin depender de esa genialidad que en algún momento James nos puede brindar”, argumentó.

Temas Relacionados

Ramón JesurúnSebastián VillaSelección ColombiaColombia vs.Colombia-Deportes

Más Noticias

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”

El compañero del jugador del Minnesota United en la selección confirmó que el capitán terminó con problemas de salud el último partido de la fecha FIFA de marzo

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”

Por derrotas de la selección Colombia, Ramón Jesurún habría discutido en un restaurante de la Florida con miembro del comité ejecutivo de la FCF: amenazaron con llamar a la Policía

Tras la caída de Colombia 2-1 ante Croacia, una cena entre altos dirigentes en la ciudad sede del partido habría terminado con intervención del gerente del restaurante

Por derrotas de la selección Colombia, Ramón Jesurún habría discutido en un restaurante de la Florida con miembro del comité ejecutivo de la FCF: amenazaron con llamar a la Policía

Son más de 10 los jugadores que pretende nacionalizar la República Democrática del Congo para la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos son los nombres

La última vez que el equipo africano estuvo en una Copa del Mundo fue en Alemania 1974, bajo el nombre de Zaire, siendo eliminados en la fase de grupos

Son más de 10 los jugadores que pretende nacionalizar la República Democrática del Congo para la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos son los nombres

A hinchas de Millonarios que viajen a Chile para el debut en la Copa Sudamericana vs. O’Higgins les hicieron importantes recomendaciones: de qué se trata

El partido de la fecha 1 del grupo C de la ‘Otra mitad de la gloria’ está programado para el martes 7 de abril a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Teniente de Rancagua

A hinchas de Millonarios que viajen a Chile para el debut en la Copa Sudamericana vs. O’Higgins les hicieron importantes recomendaciones: de qué se trata

Corinthians, rival de Independiente Santa Fe en la Libertadores, despidió a su técnico a cuatro días de debut en el torneo

Dorival Júnior, que fue entrenador de James Rodríguez en su etapa en Sao Paulo, fue cesado de su cargo tras acumular nueve partidos sin victorias con el ‘Timao’

Corinthians, rival de Independiente Santa Fe en la Libertadores, despidió a su técnico a cuatro días de debut en el torneo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

Hela 5, la pastor belga del Ejército Nacional que recorrió 28 kilómetros en el Catatumbo luego de un ataque del ELN: así fue el reencuentro con su guía

ENTRETENIMIENTO

Westcol relató pelean en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Westcol relató pelean en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Hijo de Pablo Escobar agradeció el respaldo que ha tenido la serie ‘Dear Killer Nannies’: “Es un producto hecho con amor”

Ryan Castro aclaró qué piensa de los “coqueteos” de Lina Tejeiro, quien dijo que se había puesto “muy guapo”: “Yo no le puse misterio a eso”

Karina Garcia reveló el vacío que más la ha marcado en su vida: “Estoy sola en este mundo”

Jessica Cediel se pronunció sobre las críticas que recibió por las publicaciones en redes en el funeral de su papá y reveló hace cuánto no tiene relaciones íntimas

Deportes

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”

Por derrotas de la selección Colombia, Ramón Jesurún habría discutido en un restaurante de la Florida con miembro del comité ejecutivo de la FCF: amenazaron con llamar a la Policía

Son más de 10 los jugadores que pretende nacionalizar la República Democrática del Congo para la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos son los nombres

A hinchas de Millonarios que viajen a Chile para el debut en la Copa Sudamericana vs. O’Higgins les hicieron importantes recomendaciones: de qué se trata

Corinthians, rival de Independiente Santa Fe en la Libertadores, despidió a su técnico a cuatro días de debut en el torneo