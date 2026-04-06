Ramón Jesurún habría bajado a Sebastián Villa de la convocatoria para los partidos de Colombia vs. Francia y Croacia: estas serían las razones

Ramón Jesurún se refirió a polémica de posible llamado de Sebastián Villa a la selección Colombia - crédito Taveira, Fernando Esteban/Colprensa

El periodista Alejandro Pino Calad, panelista de La Titular, aseguró que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, intervino de manera directa en la convocatoria y alineación del equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional.

Según el periodista, el conflicto interno se originó cuando Jesurún asumió el control de la lista de convocados y la conformación del once titular: “Se armó un tierrero en el interior del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. La verdad, se armaron dos tierreros. El tierrero número uno es Ramón Jesurún, es el que está tomando las decisiones sobre convocatorias y sobre alineaciones, me confirmaron”.

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La influencia del dirigente se reflejó en la situación de Sebastián Villa. El periodista sostuvo que el cuerpo técnico tenía la intención de llamar al delantero, pero Jesurún bloqueó el llamado por motivos extradeportivos. “A Sebastián Villa, el técnico sí lo quería llamar. Y Ramón Jesurún, y yo estoy de acuerdo con la decisión de Ramón Jesurún, y acá quiero ser enfático, en que Villa no merece estar en la selección Colombia por todo lo que ha hecho”, señaló Pino Calad.

La razón expuesta por el presidente de la Federación para impedir el regreso de Villa fue la posible reacción negativa de los patrocinadores: Jesurún tomó la decisión de que no, porque eso espantaría a los patrocinadores”, detalló el periodista.

La selección Colombia y la falta de prueba de variantes tácticas sin James Rodríguez como protagonista

James Rodríguez es uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia - crédito FCF

La intervención del dirigente no se limitó a la nómina de convocados. Según la denuncia, Jesurún también determinó la presencia obligatoria de James Rodríguez en ambos partidos amistosos de marzo, ante Croacia y Francia. “Ramón Jesurún fue el que dio la orden de que James Rodríguez tenía que jugar los dos partidos por contrato”, aseguró Pino Calad, aludiendo a compromisos firmados con patrocinadores y derechos de transmisión.

El panelista de La Titular criticó que la imposición sobre la titularidad de James Rodríguez impidió que el equipo experimentara esquemas alternativos. “Se pierden dos oportunidades de oro para ver si podíamos generar un esquema de juego sin depender de James Rodríguez o sin depender de esa genialidad que en algún momento James nos puede brindar”, argumentó.