A hinchas de Millonarios que viajen a Chile para el debut en la Copa Sudamericana vs. O’Higgins les hicieron importantes recomendaciones: de qué se trata

Millonarios siempre ha contado con un masivo acompañamiento de sus hinchas en los partidos como visitante de los torneos internacionales - crédito Colprensa/Lina Gasca

Millonarios debutará en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en condición de visitante contra O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile. El regreso de los Embajadores a la competencia internacional se da luego de eliminar en la primera ronda a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, lo cual tiene motivada a su hinchada, que asistiría en masa al escenario deportivo que queda a más de 6.000 kilómetros de Bogotá.

El cuadro local, a través de sus redes sociales, advirtió a los hinchas de Millonarios que se habilitó un enlace de venta exclusiva para la tribuna visitante (https://ohipass.cl/events/o-higgins-f-c-vs-millonarios-fs7dj129s?code=millonarios-fc). Los seguidores del albiazul que lleguen hasta Chile deberán estar en la galería Rengo, la cual tiene un valor de 20.000 pesos chilenos, lo que equivale a 80.000 pesos colombianos aproximadamente.

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O'Higgins advirtió a los hinchas de Millonarios sobre los documentos indispensables para el ingreso al estadio en el partido de Copa Sudamericana - crédito O'Higgins

Además, para ingresar al estadio es indispensable presentar el documento de identidad (cédula o pasaporte) y el QR que entrega la ticketera al momento de la compra de la entrada. Según la plataforma de venta, hay disponibles 2.325 boletas, aunque no se especifica el afoto para dicha localidad.

La empresa encargada de la emisión de las entradas pidió a los hinchas asegurarse de comprar la tribuna designada o se podrá negar el ingreso al estadio. También los aficionados deberán registrar la boleta a su nombre sin posibilidad de realizar modificaciones de datos, asientos, sectores, ni devoluciones.

El partido ante O’Higgins está programado para iniciar a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) y el juez designado por la Comisión Arbitral de la Conmebol es el peruano Roberto Pérez. Sus asistentes serán Jesús Sánchez y Leonar Soto, mientras que el árbitro VAR será Diego Haro, acompañado por Alejandro Villanueva como asistente del VAR.

Esto valen las boletas para ver a Millonarios y a Falcao en los partidos de la Copa Sudamericana en El Campín

Millonarios FC enfrentará a O'Higgins, Sao Paulo y Boston River en la fase de grupos de la Copa Sudamericana - Millonarios FC

Millonarios inició la venta de abonos para la Copa Sudamericana, permitiendo a los aficionados asegurar su lugar en los tres encuentros como local en la fase de grupos. Los precios varían entre $175.000 y $477.000, según la ubicación en el estadio, y el proceso de obtención se gestionará completamente en línea.

Con la nueva modalidad, los abonados de la Liga 2026-I reciben prioridad como “abonados antiguos” para renovar sus cupos hasta el 9 de abril al mediodía. El club enviará a estos hinchas un enlace personalizado para la reserva y compra a través de la plataforma oficial, un mecanismo pensado para facilitar el trámite y preservar las ubicaciones habituales.

Una vez concluido el periodo preferencial, los asientos no reservados estarán a disposición del público general, que podrá adquirir los abonos restantes para los enfrentamientos ante São Paulo, Boston River y O’Higgins, todos correspondientes al grupo C del torneo.

El paquete incluye estos tres partidos vitales y ofrece ventajas en costo y disponibilidad frente a la adquisición de entradas individuales. El debut como local, inicialmente pautado para el 14 de abril, fue reprogramado para el 15 de abril a las 9:00 p. m. contra Boston River por ajustes relacionados con el calendario de la Liga colombiana y la proximidad del clásico contra Independiente Santa Fe, que la Dimayor dispuso para el 12 de abril a las 2:00 p. m.

Millonarios tiene dos retos complicados en la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay en 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Lista de precios de los abonos para los partidos de Millonarios en condición de local en la Copa Sudamericana:

Tribuna Popular Abonado antiguo: $175.000 Abonado nuevo: $175.000

Ori. Gen. Baja Norte Abonado antiguo: $202.000 Abonado nuevo: $253.224

Ori. Gen. Baja Sur Abonado antiguo: $202.000 Abonado nuevo: $253.224

Ori. Central Alta Abonado antiguo: $376.000 Abonado nuevo: $471.517

Ori. Central Baja Abonado antiguo: $280.000 Abonado nuevo: $349.272

Ori. Alta Norte Abonado antiguo: $290.000 Abonado nuevo: $362.369

Ori. Alta Sur Abonado antiguo: $290.000 Abonado nuevo: $362.369

Ori. Pref. Alta Norte Abonado antiguo: $290.000 Abonado nuevo: $362.369

Ori. Pref. Alta Sur Abonado antiguo: $290.000 Abonado nuevo: $362.369

Occi. General Norte Abonado antiguo: $376.000 Abonado nuevo: $471.517

Occi. General Sur Abonado antiguo: $376.000 Abonado nuevo: $471.517

Occi. Central Baja Abonado antiguo: $522.000 Abonado nuevo: $654.887

Occi. Central Alta Abonado antiguo: $522.000 Abonado nuevo: $654.887

Occi. Pref. Alta Norte Abonado antiguo: $477.000 Abonado nuevo: $598.129

Occi. Pref. Alta Sur Abonado antiguo: $477.000 Abonado nuevo: $598.129

