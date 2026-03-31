Así juega RD Congo, el próximo rival de la selección Colombia en el Mundial 2026: Néstor Lorenzo pone la lupa

RD Congo y Jamaica se enfrentaron en el estadio Akron de Guadalajara, Mexico, donde casualmente será el encuentro ante Colombia en el Mundial 2026 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Se conocieron los 48 clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Mexico y Canadá, luego de que disputaran los últimos seis partidos de repechaje en Europa y México, para completar los 12 grupos y dejar todo listo para el certamen, que será innovador en muchas cosas.

RD Congo será el rival de la selección Colombia, luego de eliminar a Jamaica en el Torneo de Repesca y en un partido complicado para ambos en el estadio Akron de Guadalajara, donde los cafeteros pudieron ver buena parte de su juego y estrategia.

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En mayo, la Tricolor se volverá a reunir en Medellín y Bogotá para definir los 26 convocados para el Mundial, luego viajar a Estados Unidos y concentrarse en México, donde la idea es planear la manera en que se enfrentarán a sus tres rivales en la fase de grupos, sobre todo a aquellos que son desconocidos para los aficionados como Uzbekistán y los caribeños/africanos, pues a Portugal la ha visto mucho.

¿Cómo juega RD Congo?

Los africanos volvieron a una Copa del Mundo después de 52 años, pues su anterior participación, que fue la primera, se dio en Alemania 1974 y bajo el nombre de Zaire, esperando una buena presentación en Norteamérica, con un equipo que se conoce bien y jugadores de las ligas europeas.

Para empezar, RD Congo tiene talento con el juego colectiva, por lo demostrado ante Jamaica, con acciones de pase corto, paredes entre futbolistas y abrir espacios en velocidad, además de explotar mucho las bandas para llegar al área, así que puede ser peligroso ante rivales que sean de bloque bajo.

Soccer Football - FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Final - DR Congo v Jamaica - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - March 31, 2026 DR Congo coach Sebastien Desabre before the start of the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Sumado a eso, tiene jugadores veloces como Meschak Elia, Nathanael Mbuku, Arthur Masuaku y Aaron Wan-Bissaka, este último con amplio recorrido en la Premier League, además del talento del delantero Cedric Bakambu, que intentó de muchas maneras abrir el marcador en el repechaje.

De otro lado, RD Congo ya sabe lo que es enfrentar a rivales complicados, pues en los playoffs africanos superaron a nada menos que Camerún y Nigeria. Por lo tanto, no le tiene miedo a equipos de alto nivel como Portugal o la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026.

Soccer Football - FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Final - DR Congo v Jamaica - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - March 31, 2026 DR Congo players celebrate qualifying for the FIFA World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez

El objetivo de los africanos será llegar a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros, aprovechando el gran momento de sus futbolistas, pero sueña con quedarse entre los dos primeros puestos de la zona, lo que sería histórico para un seleccionado de poca historia.

Partido para la historia en Guadalajara

La Selección de la República Democrática del Congo aseguró su regreso a la Copa del Mundo al vencer por 1-0 a Jamaica en el repechaje intercontinental. El entrenador Sébastien Desabre subrayó la trascendencia del hecho para toda una generación de congoleños.

El partido disputado terminó sin goles en los primeros 90 minutos y se definió durante la prórroga, cuando Axel Tuanzebe anotó en el minuto 100 para sellar la clasificación. La validación del tanto por parte del VAR añadió tensión al desenlace. El propio Desabre insistió en que la expectativa por regresar a un Mundial tras la última participación en Alemania 1974 había marcado a todo el país.

Soccer Football - FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Final - DR Congo v Jamaica - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - March 31, 2026 DR Congo's Axel Tuanzebe celebrates scoring their first goal in extra-time REUTERS/Henry Romero

RD Congo mostró superioridad táctica, presionando y controlando la iniciativa ofensiva. Cedric Bakambu, Yoane Wissa y Théo Bongonda lideraron los ataques congoleños. Jamaica intentó desestabilizar con jugadas aisladas conducidas por Kasey Palmer, pero el orden defensivo de Congo sostuvo la ventaja.

Un hecho que llamó la atención fue que el árbitro argentino Facundo Tello debió abandonar el campo debido a una lesión en la pierna derecha, saliendo de la cancha al minuto 115, siendo reemplazado por el cuarto juez Darío Herrera.