Le cerraron el estadio al Unión Magdalena y le “echaron llave”: grave denuncia sobre el Sierra Nevada

El estadio Sierra Nevada de Santa Marta fue inaugurado en 2017, para que sea casa del Unión Magdalena - crédito DIM

Unión Magdalena empezó la temporada 2026 en la segunda división del fútbol colombiano, luego de perder la categoría por ser uno de los últimos en la tabla de promedios de la Liga BetPlay 2025 y regresó al campeonato del que salió campeón en la edición 2024.

Sin embargo, los samarios no han jugado en el estadio Sierra Nevada, que es su casa desde 2018 en reemplazo del mítico escenario Eduardo Santos, donde disputó sus compromisos a lo largo del siglo XX y se cerró hace años por problemas en la estructura y el campo de juego.

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Como si fuera poco, los jugadores ni cuerpo técnico pueden entrar al escenario deportivo, lo que llama la atención porque era uno de sus lugares de entrenamiento y la culpa sería de la Alcaldía de Santa Marta, abriendo polémica por la relación con el Ciclón Bananero en estos meses.

¿Qué pasó con el estadio del Unión Magdalena?

El 13 de noviembre de 2025 fue la última vez que el cuadro bananero jugó en su casa, venciendo por 2-0 a Fortaleza en la fecha 20 de la Liga BetPlay, pero desde entonces ha rotado de sede en la Primera B, empezando por el Romelio Martínez, en Barranquilla, y después en el Armando Maestro de Valledupar.

Unión Magdalena informó que la Alcaldía de Santa Marta le prohibió el ingreso al estadio Sierra Nevada, sin saber el porqué y enviando una carta, publicada por el periodista José Hugo Illera, para conocer la razón de dicha decisión, que afectó el proceso de recuperación de la gramilla tras el concierto de Silvestre Dangond el 3 de enero.

Unión Magdalena le pidió a la Alcaldía de Santa Marta explicar la razón para prohibir el ingreso al estadio Sierra Nevada - crédito @JOSEHUGOILLERA/X

“En razón a que desde el pasado martes 24 de marzo la administración distrital a su digno cargo, sin explicación alguna, prohibió nuestro ingreso a las instalaciones del Estadio Sierra Nevada, me permito solicitarle que tenga a bien informarnos qué propósitos tiene frente a dicho escenario deportivo para nosotros poder prepararnos con la suficiente antelación y de esta manera poder cumplir cabalmente con el campeonato y con la División Mayor del Fútbol Colombiano”, decía el documento.

El cuadro samario añadió que “dejo constancia ante usted de que la prohibición del ingreso de nuestro ingeniero agrónomo y de los jardineros interrumpe el cronograma de los trabajos de recuperación y traerá graves consecuencias al gramado“.

Unión Magdalena ha jugado afuera de Santa Marta en 2026 por mal estado de la cancha en el Sierra Nevada - crédito Unión Magdalena

Hasta el momento, no se tiene respuesta de la Alcaldía de Santa Marta por lo ocurrido, pues el periodista Illera afirmó que el club se quedó sin algunos implementos para entrenar porque se encontraban en las instalaciones del Sierra Nevada, afectando la preparación de sus compromisos.

Buen momento del Ciclón Bananero

La victoria 2-0 de Unión Magdalena ante Real Santander en Valledupar, consolidó al equipo samario en el tercer puesto del Torneo BetPlay, con 23 puntos en 11 partidos y un encuentro pendiente, de la tercera jornada frente a Envigado en condición de local.

El desarrollo del encuentro se definió con un gol de Jhon Lerma a los 35 minutos y una segunda anotación de Luis Narváez al 77′, cerrando el marcador sin dificultades para el cuadro azulgrana. Estos tres triunfos en los últimos cinco encuentros consolidan la trayectoria ascendente de Ciclón Bananero durante la temporada.

En la jornada 12, Unión Magdalena superó a Real Santander por 2-0 en Valledupar - crédito VizzorImage / Dimayor

Con este resultado, el conjunto de Santa Marta mantuvo su diferencia de gol positiva (+8) tras anotar 18 goles y recibir 10 en lo que va del campeonato. A nivel de tabla, el equipo se mantiene detrás de Inter Palmira, que suma 29 unidades en 12 partidos, y Deportes Quindío, con 25 en la misma cantidad de juegos.

Mientras el cuadro samario continúa acercándose a los líderes con claras opciones de ascenso en la tabla, Real Santander permanece en los últimos puestos y enfrenta la necesidad de sumar puntos para salir de la zona baja.