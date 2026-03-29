Atlético Nacional sorprendió a sus hinchas para el partido ante Deportivo Pasto: regresó importante jugador

Atlético Nacional quiere un nuevo triunfo en Liga BetPlay que lo clasifique a playoffs y silencie las críticas de algunos hinchas - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional no quiere bajar el ritmo en la Liga BetPlay, pues luego de la eliminación en la Copa Sudamericana y ser goleado por Millonarios en El Campín, al verde solo le queda el campeonato local para salvar la temporada y mejorar la relación con los aficionados.

Para el partido frente al Deportivo Pasto, el cuadro verdolaga presentó una novedad en la lista de convocados, es el regreso de un jugador querido por los hinchas y se recuperó de una delicada lesión que lo alejó de las canchas por un buen tiempo, pero está listo para ser figura del club.

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De otro lado, el técnico Diego Arias está obligado a salir campeón en el primer semestre o perderá su puesto, por la exigencia de los aficionados y los directivos, pues la eliminación de la Sudamericana provocó que empezaran a sonar entrenadores para el cargo.

Regreso importante en Nacional

El regreso de Cristian “Chicho” Arango a la convocatoria de Atlético Nacional se convirtió en la novedad más importante antes del partido ante Deportivo Pasto, pues el delantero superó una grave lesión sufrida hace semanas y vuelve a estar disponible en una lista marcada por numerosas bajas defensivas.

La convocatoria llamó la atención porque el delantero, marginado desde el golpe frente a Águilas Doradas, reaparece tras recuperarse de una fractura, luxación y someterse a un protocolo de conmoción. Su regreso amplía las opciones ofensivas para el equipo en la fecha 14 de la Liga BetPlay, aun cuando el conjunto afronta problemas en defensa y ausencia de futbolistas clave.

Lista de convocados en Nacional que viajaron a Pasto para medirse con los volcánicos por la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

El delantero no jugaba desde su lesión ante Águilas Doradas, pero ya recibió alta médica para reincorporarse a la plantilla de veinte convocados por el director técnico Diego Arias. Nacional encabeza la clasificación con 27 puntos tras vencer a Internacional de Bogotá por 3-0, pese a su reciente caída por 3-0 en un amistoso en Estados Unidos ante Cruz Azul.

Bajas en defensa complican al verde

El club deberá afrontar la ausencia de cuatro defensores, que quedaron por fuera de la lista por lesión: Zapata (isquiotibial derecho), Bauzá (tendinopatía patelar en la rodilla derecha), Simón García (aductor del muslo derecho) y Tesillo (contusión en la rodilla derecha), según Futbolred.

Juan Manuel Zapata y William Tesillo son dos de las bajas de Nacional contra el Deportivo Pasto - crédito Atlético Nacional

A esas bajas se suma la sanción de Jorman Campuzano por tarjeta roja frente a Millonarios. La falta de García y Tesillo obliga a que Haydar sea la principal alternativa para cubrir la zaga central.

La profundidad del banco en defensa es limitada, lo que incrementa el riesgo ante cualquier otra eventualidad durante el encuentro. Para el director técnico, la reconfiguración defensiva supone un reto inmediato en su gestión del plantel.

Futuro del cuerpo técnico y la postura de Reinaldo Rueda

La directiva de Atlético Nacional habría buscado a Reinaldo Rueda como primera opción para asumir el banquillo, pero el extécnico de la selección Honduras manifestó que está en un semestre sabático y no negociará su regreso hasta la segunda mitad de 2026.

El timoenl explicó en entrevista con El País que, tras no lograr la clasificación al Mundial 2026, decidió hacer una pausa profesional y recomendó “respaldar el proceso con el profesor Diego Arias”. Añadió que mantiene una relación de respeto y gratitud con el club y que, por ahora, prefiere no tomar decisiones hasta después de la Copa de la FIFA.

A Reinaldo Rueda le dolió mucho la eliminación de Honduras para el mundial de 2026, siendo uno de sus peores fracasos como técnico - crédito Federación de Fútbol de Honduras

Aunque el nombre de Rueda aparece entre los aspirantes principales en el fútbol colombiano, dijo que esperará el final de su descanso profesional antes de definir su próximo proyecto.

Mientras espera resultados inmediatos, Atlético Nacional sostiene su ambición de protagonizar tanto en la Liga BetPlay como en compromisos internacionales, sin perder de vista la doble exigencia competitiva de la temporada.