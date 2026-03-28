David Alonso vuelve a dar un golpe histórico en el Moto2: primera pole position para un colombiano

El corredor cafetero, nacido en España, se quedó con el primer puesto en la clasificación del Gran Premio de las Américas - crédito MotoGP

David Alonso volvió a demostrar que es uno de los mejores corredores de motociclismo en el mundo, luego de dar un verdadero golpe en la temporada 2026 de Moto2, en su segundo año en la categoría y con el objetivo de pelear por el título para ascender a la máxima carpa.

El piloto se quedó con la Pole Position por primera vez en la historia para un colombiano en esa categoría, después de una excelente actuación para quedarse con el primer puesto en la clasificación para el Gran Premio de las Américas, que se correrá el domingo 29 de marzo en Austin, Texas.

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Cabe recordar que el líder en el campeonato es Daniel Holgado, que le saca una ventaja considerable a Alonso en la tabla de posiciones, que se podría acortar si el colombo-español da un nuevo golpe en la carrera en territorio estadounidense, donde le apunta al triunfo.

Pole Position para David Alonso

En la tercera válida de la temporada 2026, el piloto de Aspar Team le apuntaba a los primeros puestos, pues luego del retiro en Tailandia y ser quinto en Brasil, el objetivo ahora era pelear por el liderato en los Estados Unidos, en el famoso Cota (Circuit of the Americas).

David Alonso se quedó con el primer puesto en la clasificación de la Moto2 con un tiempo de 2:05.203 minutos, que fue muy cerrado porque el piloto batalló durante todo el tramo final de la fracción contra los favoritos, pero salió adelante por su habilidad y aceleró en los momentos precisos.

El corredor colombo-español brilló durante su presentación en la qualy de Moto2, siendo la primera vez que consigue una Pole Position en esa categoría - crédito MotoGP

Durante la qualy 2, el corredor demostró que la pista en Austin es de sus favoritas, pues en 2024 marcó récord durante su etapa en el Moto3 y, en la prueba del sábado 28 de marzo, sacó a relucir su repertorio para defender ese primer puesto hasta el final y celebrar con su equipo.

Barry Baltus (Reds Fantic Racing) y Alonso López (Italjet Gresini Moto2) escoltaron a Alonso en la clasificación del Gran Premio de las Américas, con tiempos de 2:05.347 y 2:05.363 minutos, respectivamente, cerrando los tres primeros puestos en la parrilla de partida.

Así quedó la clasificación para el Gran Premio de las Américas de Moto2, con David Alonso en el primer puesto - crédito MotoGP

“Detrás del trío de cabeza, la segunda fila quedó formada por el debutante Ángel Piqueras (QJMOTOR - Frinsa- MSI), Celestino Vietti (SpeedRS Team) y Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), todos ellos muy cerca en tiempos y listos para luchar por la victoria”, añadió la organización en un comunicado.

Un fin de semana soñado

David Alonso consolidó su posición como uno de los principales protagonistas de la temporada, pues antes de la Pole Position, había dominado la práctica del Gran Premio de Estados Unidos el viernes 27 de marzo. El corredor colombiano, vigente campeón de Moto3, llegó a Texas con el objetivo de encontrar mayor regularidad y reducir los errores que le costaron posiciones en Brasil.

En la jornada de entrenamientos, Alonso marcó un tiempo de 2:05:847 minutos, con una diferencia de 494 milésimas sobre Manuel González, que había logrado arrebatarle el liderato de la tabla temporalmente, pero sufrió una caída durante el desarrollo de la práctica.

David Alonso ha tenido un buen fin de semana en Austin, por sus números en el Gran Premio de las Américas - crédito Aspar Team

La escudería Aspar Team, de la que forma parte el colombiano, también se lució ese día: Máximo Quiles fue el más rápido en Moto3, mientras que en la fecha anterior en Brasil, Daniel Holgado y el propio Quiles aportaron sendas victorias para el equipo dirigido por Jorge Martínez.

“Mi objetivo para este fin de semana es ser más constante y cometer menos errores para poder ir a un buen ritmo sin ir tan al límite como me pasó en la última carrera”, dijo el corredor colombo-español, citado por Espn.