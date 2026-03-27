Así fue el insólito gol que “se comió” Luis Javier Suárez en la derrota de Colombia ante Croacia

En la primera mitad del partido entre sudamericanos y europeos, el goleador del Sporting de Lisboa protagonizó una acción insólita debajo del arco defendido por el portero Dominik Livaković-crédito @SC_ESPN/X

El 26 de marzo de 2026, la selección Colombia cayó por 2-1 ante el combinado de Croacia en el estadio Camping World, de Orlando (Florida).

Tras el gol inicial del colombiano Jhon Arias al minuto 2 del partido, el equipo dirigido por el técnico Zlatko Dalić reaccionó a la desventaja inicial en el marcador y remontó en la primera media hora del partido.

Durante la primera mitad del juego, se presentó una jugada que involucró al delantero Luis Javier Suárez, quien quedó en una posición ventajosa frente al arco defendido por el portero Dominik Livaković.

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La selección Colombia perdió su primera prueba de fuego de cara al Mundial de 2026-crédito Travis Register/Imagn Images

La jugada se dio al minuto 28 de partido, cuando en una jugada habitual, Luis Díaz, por la banda izquierda, llegó con el espacio para definir de cara al arco del portero de Croacia, pero en el mano a mano, decidió asistir a Luis Javier Suárez para que anotara.

El delantero samario intentó definir con la izquierda, pero no logró pegarle a la pelota, que se le pasó por debajo del pie; posteriormente, el defensor Daniel Muñoz llegó con la potencia de su carrera a definir, pero el balón salió desviado por el palo de la mano izquierda del portero Livaković.

La acción generó reacciones inmediatas entre los compañeros de la selección, quienes se llevaron las manos a la cabeza al ver escapar la ventaja antes del descanso.

Con este fallo, Colombia perdió la oportunidad más clara de abrir el marcador en la primera mitad del enfrentamiento preparatorio ante Croacia.

La Tricolor cayó en su primera prueba de fuego camino al Mundial de 2026

Jhon Arias abrió el marcador para Colombia en la derrota por 2-1 ante Croacia-crédito Travis Register/Imagn Images

La selección Colombia cayó por 2-1 frente a Croacia en el duelo amistoso disputado el jueves 26 de marzo de 2026 en el Camping World Stadium de Orlando, un resultado que deja en evidencia la efectividad del conjunto europeo y señala aspectos por reforzar en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Con este resultado, la Tricolor perdió el invicto ante rivales europeos, que mantenía desde hace 15 años (9 de febrero de 2011 cuando cayó ante España por 1-0 en Madrid), y finalizó la racha de 22 partidos sin perder de la Tricolor en amistosos FIFA (siendo la última vez cuando perdió Argelia por 3-0, el 15 de octubre de 2019).

A pocos meses de las competencias oficiales previas al Mundial, el marcador final reflejó la capacidad de los croatas para capitalizar sus oportunidades y poner a prueba la solidez defensiva y el ritmo ofensivo del plantel sudamericano.

A pesar de abrir el marcador con rapidez, a través de Jhon Arias a los dos minutos, Colombia fue superada por goles de Luka Vušković y Igor Matanović para Croacia —ambos surgidos de jugadas que pusieron de manifiesto la vulnerabilidad defensiva colombiana ante rivales de tránsito rápido y juego físico.

El gol de cabeza de Matanović, luego de un tiro de esquina a los 42 minutos, consolidó la victoria europea y cortó la reacción anímica que los sudamericanos habían mostrado tras un inicio prometedor.

Durante el segundo tiempo, la figura del arquero croata Dominik Livaković se agigantó, al evitar múltiples remates peligrosos del equipo colombiano, especialmente en momentos en que la intensidad del ataque sudamericano aumentó buscando un empate que nunca llegó.

Dominik Livaković fue la gran figura de Croacia ante Colombia-crédito Travis Register/Imagn Images

La capacidad de Livaković para responder bajo presión fue determinante para sostener la ventaja de Croacia, que optó por una postura más conservadora y priorizó el despeje y las faltas tácticas para neutralizar la progresión de su rival.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la tensión constante y la alternancia de dominio en el medio campo. Desde el inicio, Croacia mostró su tradicional disciplina táctica, privilegiando el orden defensivo y la contención de figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, quienes recibieron marcaje intenso y redujeron su incidencia en la creación de juego.

Pese al ímpetu y la velocidad de Díaz en el frente de ataque, las oportunidades colombianas no lograron inquietar con frecuencia a Livakovic, quien respondió ante los remates lejanos y centros que intentó el equipo de Lorenzo.

Durante la primera media hora de juego Colombia buscó adueñarse del balón y exhibió momentos de circulación y profundidad; sin embargo, el empate conseguido por Vuskovic a los cinco minutos evidenció que la solidez defensiva debía ser reforzada. El gol de Matanović cerró una primera mitad de alta intensidad e intercambios ofensivos, donde la eficacia croata primó sobre el volumen de juego colombiano.

El segundo tiempo mantuvo la tónica de juego físico y ritmo parejo. El técnico Néstor Lorenzo apostó por el ingreso de jugadores con perfil ofensivo para modificar la tendencia y buscar el empate, pero las variantes no lograron quebrar la resistencia croata. Entre las ocasiones más claras que desperdició Colombia, destacó una oportunidad de Luis Suárez al minuto 28, fallando ante el arco vacío tras un pase de Díaz, y un remate potente de James Rodríguez desde fuera del área que terminó en las manos de Livaković.

La defensa croata profundizó su repliegue en los últimos minutos, bloqueando los costados y el carril central y cortando el juego mediante faltas tácticas, en su mayoría sin recibir sanciones disciplinarias. El árbitro solo mostró una amonestación en el partido, para Marco Pašalić por una infracción sobre Luis Díaz, en un contexto donde la gestión de la ventaja y la intensidad defensiva de Croacia resultaron decisivas.

Ahora Colombia se preparará para jugar el 29 de marzo de 2026 ante Francia, en el estadio Northwest de Washington D.C (estado de Maryland) a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), mientras que Croacia jugará ante Brasil, el 31 de marzo de 2026 también a la misma hora, en el estadio Camping World, de Orlando (Florida).