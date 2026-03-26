Técnico de Croacia toma precauciones para enfrentar a la selección Colombia: “Está entre los tres mejores de Sudamérica”

Zlatko Dalic, técnico de Croacia, se prepara por todo lo alto para enfrentar a la selección Colombia en Estados Unidos - crédito Stevo Vasiljevic/REUTERS

El técnico de Croacia, Zlatko Dalić, anticipó un compromiso de alta exigencia frente a Colombia en el próximo amistoso internacional que ambos equipos disputarán en Estados Unidos, preparándose para el Mundial 2026.

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La elección de Colombia como rival supone para Dalić medirse a una de las selecciones más fuertes de Sudamérica por su intensidad, calidad y presencia de futbolistas en el fútbol europeo. El seleccionador croata apuntó que evaluar el nivel de su equipo frente a los sudamericanos es clave en la ruta mundialista y representa una oportunidad para ajustar su planteo competitivo de cara a la cita global.

“Debemos estar listos”

Desde la concentración de Croacia, Dalic enfatizó: “Colombia está entre los tres mejores equipos de Sudamérica, es un equipo que juega un gran fútbol y tiene muchos jugadores rápidos que juegan en Europa. Los colombianos tienen muy buena transición y energía, y será un partido muy exigente para nosotros”,.

El entrenador europeo agregó que compromisos de esta magnitud son cruciales para encontrar el máximo rendimiento: “Debemos estar listos para responder de la manera correcta contra los rivales más fuertes, debemos ser competitivos. Creo en nuestro equipo, tenemos calidad, y este partido es el camino que debemos seguir para estar lo mejor preparados para el Mundial. Es buena oportunidad para todos los jugadores”.

El técnico Zlatko Dalic reconoce el nivel de la selección Colombia y lo que pueden dar sus figuras - crédito Antonio Bronic/REUTERS

La necesidad de adaptarse a las condiciones específicas del amistoso en Estados Unidos fue un eje de su análisis. El técnico croata explicó: “Nos estamos adaptando poco a poco a las condiciones y a la diferencia horaria y de temperatura. Tenemos un partido muy pronto, y los chicos son conscientes de que no tenemos mucho tiempo para entrenar y adaptarnos”.

El análisis de Néstor Lorenzo

Por parte de Colombia, el técnico Néstor Lorenzo advirtió sobre el desafío físico que implica enfrentar a Croacia y Francia en dos días y medio, lo que exigirá notables modificaciones en la plantilla: “Lo único negativo es que jugamos en dos días y medio con Croacia y Francia, no nos gusta eso, se desvirtúa un poco la parte física de los jugadores y seguramente nos van a obligar a hacer muchos cambios”.

El técnico Néstor Lorenzo rotará la plantilla de la selección Colombia en algunas posiciones, para enfrentar a Croacia y Francia - crédito FCF

El argentino enfatizó que estos duelos sirven para calibrar el nivel competitivo ante rivales de primera línea: “Lo que se busca con estos partidos es competir al más alto nivel, son dos equipos que han llegado entre los tres primeros en los dos últimos mundiales. Queremos competir y mirar en qué altura estamos, aspiramos estar algún día en la posición de Francia o Croacia en los Mundiales. Lo que se busca es ir creciendo, estos rivales te exigen”.

Lorenzo indicó también que la preparación con vistas al Mundial 2026 es compleja, debido a los distintos ritmos de competencia de los 26 futbolistas convocados para los amistosos y al tiempo transcurrido desde el último partido oficial: “En cuánto al porcentaje de la preparación al Mundial es difícil porque el último partido lo jugamos hace cuatro meses como equipo nacional, la última etapa de concentración previo al Mundial que se va a hacer en mayo, ahí miraremos cómo va la preparación. Este grupo tiene ganas de marcar historia y esto es lo más tranquilo que me deja”.

La selección Colombia quiere el triunfo contra Croacia para llegar con confianza al segundo amistoso frente a Francia - crédito FCF

Para el entrenador, la evaluación individual va más allá de los minutos recientes de juego con sus clubes: “El nivel o porcentaje de un jugador no se puede evaluar por una racha de una o dos semanas, esto también depende de qué jugador es, qué le dio a la Selección, si ya está instalado dentro del equipo, no es en todos los casos iguales”.