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María Claudia Tarazona revela por qué apoya a Paloma Valencia tras el asesinato de Miguel Uribe: “Decido honrar su palabra”

La esposa del exsenador aseguró que la candidata del Centro Democrático es la única con capacidad de unir al centro y la derecha en una eventual segunda vuelta presidencial y destacó su preparación, experiencia y conocimiento de los desafíos del país

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La esposa de Miguel Uribe Turbay afirmó que su decisión de apoyar a Paloma Valencia responde a las convicciones políticas y la lealtad que, según dijo, siempre caracterizaron al senador. - crédito @maclaudiat/Instagram

Durante la noche de este 25 de mayo, María Claudia Tarazona, esposa del exsenador asesinado Miguel Uribe Turbay, comunicó en un video publicado en su cuenta de Instagram los motivos por los cuales decidió respaldar a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, en las próximas elecciones del 31 de mayo.

En su mensaje, María Claudia Tarazona sostuvo que la principal razón de su apoyo parte del compromiso expresado en vida por Miguel Uribe Turbay. El exsenador manifestó públicamente en varias ocasiones que, en caso de no ser el candidato del Centro Democrático, respaldaría a quien el partido designara oficialmente. En ese sentido, Tarazona afirmó: “Hoy yo decido honrar su palabra”.

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La viuda recordó además un episodio ocurrido durante la campaña a la Alcaldía de Bogotá de 2019, cuando Miguel Uribe Turbay se postuló luego de haber ejercido como secretario de Gobierno en la administración de Enrique Peñalosa. Según explicó, en ese momento varias personas le sugirieron apartarse políticamente de Peñalosa debido al desgaste de su imagen pública. Sin embargo, aseguró que el entonces candidato se negó a hacerlo por lealtad política y personal.

“Lo dijo contundentemente, que jamás iba a traicionar a Peñalosa”, relató Tarazona en el video publicado en redes sociales.

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A partir de ese antecedente, María Claudia Tarazona señaló que Miguel Uribe Turbay tampoco habría actuado en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador y principal líder del Centro Democrático. En sus palabras, quienes sugieren que el exsenador habría apoyado a otro candidato distinto al escogido por el partido desconocen las convicciones políticas que mantuvo durante toda su trayectoria.

- crédito @palomavalencial - @maclaudiat/Instagram
La esposa de Miguel Uribe Turbay expresó que la candidata del Centro Democrático reúne las condiciones para liderar alianzas políticas. - crédito @palomavalencial - @maclaudiat/Instagram

Argumentos sobre la preparación de Paloma Valencia

María Claudia Tarazona afirmó que la segunda razón para respaldar a Paloma Valencia es su experiencia y conocimiento del país. Según su testimonio, la candidata se ha preparado durante años para asumir responsabilidades de gobierno y cuenta con las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos políticos y sociales del país.

Tarazona expresó que Valencia no apareció de manera improvisada en la contienda electoral, sino que ha construido una carrera política de largo plazo dentro del Centro Democrático.

“Paloma Valencia no se convirtió en candidata quince minutos antes de unas elecciones. Lleva preparándose muchos años para llegar a este momento”, afirmó.

En el mensaje, también destacó que la senadora conoce las problemáticas nacionales y tiene claridad sobre las soluciones que considera necesarias para gobernar. Además, sostuvo que el liderazgo no depende de discursos agresivos o amenazas, sino de la capacidad de actuar con firmeza, conocimiento y vocación de servicio.

La esposa de Miguel Uribe Turbay describió a Valencia como una dirigente con “estatura moral” y capacidad para conducir el país en medio de la polarización política y el ambiente electoral actual.

Paloma Valencia en el cierre de su campaña presidencial
Tarazona destacó la preparación de Paloma Valencia y su capacidad para unir al centro y la derecha. - crédito suministrada a Infobae Colombia

La importancia de la unidad política ante el oficialismo

Como tercer motivo, María Claudia Tarazona consideró que Paloma Valencia representa la opción con mayores posibilidades de reunir a sectores del centro y la derecha en una eventual segunda vuelta presidencial.

Según explicó, una alianza amplia sería necesaria no solo para obtener una victoria electoral, sino también para garantizar gobernabilidad en caso de llegar a la Presidencia.

“Necesitamos al centro, no solamente para ganar, también para gobernar”, manifestó.

Durante el video, Tarazona también advirtió sobre la capacidad de movilización política del sector cercano al presidente Gustavo Petro. Aseguró que el petrismo podría aumentar significativamente su votación en una segunda vuelta y afirmó que actualmente tiene influencia institucional y territorial.

En ese contexto, insistió en que el sector de oposición no puede confiar únicamente en el respaldo de la derecha tradicional y llamó a construir consensos más amplios.

“Solo con la derecha no vamos a poder llegar”, sostuvo.

La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, abrió su corazón, al confesar cómo la tragedia personal y familiar la alejó del mundo de la política - crédito @maclaudiat/Instagram
María Claudia Tarazona afirmó que Miguel Uribe Turbay siempre sostuvo que apoyaría al candidato que eligiera el Centro Democrático. - crédito @maclaudiat/Instagram

Presiones y amenazas tras el anuncio público

La esposa de Miguel Uribe Turbay también denunció que, tras hacer público su respaldo a Paloma Valencia, recibió llamadas y mensajes provenientes de otras campañas políticas.

Según relató, algunas personas intentaron persuadirla mediante ofrecimientos para que apoyara a otros candidatos, mientras que otras recurrieron a intimidaciones y advertencias relacionadas con su imagen pública y su futuro personal.

“Recibí llamadas de otras campañas, unas ofreciéndome cosas para que fuera a apoyar a sus candidatos, otras intimidándome”, aseguró.

Tarazona reveló además que recibió mensajes en los que le advertían que perdería “todo” por tomar esa decisión política. Frente a ello, afirmó que la muerte de su esposo cambió profundamente su percepción sobre las pérdidas personales y las presiones externas.

“Quien atraviesa una pérdida como la que atravesamos mis hijos y yo, sabemos que uno lo pierde casi todo, menos la última de las libertades. Y es esa capacidad de decidir y de elegir”, expresó.

Al cierre de su intervención, María Claudia Tarazona aseguró que su decisión busca honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay, así como los principios y valores que defendió durante su carrera política.

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