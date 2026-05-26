Precios de vivienda en Colombia siguen al alza en 2026: casas se encarecen más rápido que apartamentos

Obras para construcción de vivienda nueva en Colombia

El precio de la vivienda nueva en Colombia continuó aumentando durante el primer trimestre de 2026, según el más reciente Índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN) presentado por el Dane.

La entidad reportó que el valor de casas y apartamentos subió en promedio 8,47 % frente al mismo periodo del año pasado, confirmando que el mercado inmobiliario mantiene una tendencia sostenida de encarecimiento en distintas regiones del país.

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Las cifras también muestran que el incremento no solo se mantiene en la comparación anual, sino que sigue acelerándose frente a los últimos meses de 2025. Entre enero y marzo de este año, la variación frente al cuarto trimestre del año anterior fue de 2,79 %, lo que refleja que el valor de los inmuebles continúa aumentando trimestre tras trimestre.

De acuerdo con el informe del Dane, las casas registraron un incremento más acelerado que los apartamentos durante los primeros meses del año, con una variación de 3,23 % frente al 2,78 % observado en vivienda tipo apartamento.

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Obras para construcción de vivienda nueva en Colombia | (Miami Homes for All)

El comportamiento del mercado ocurre en un contexto en el que varias ciudades del país enfrentan dificultades relacionadas con disponibilidad de suelo, costos de construcción y transformación urbana. En Bogotá, por ejemplo, la renovación urbana se ha convertido en una de las principales alternativas para aumentar la oferta habitacional, reemplazando viviendas tradicionales por edificios de apartamentos con mayor densidad.

Cómo se movieron los precios en las principales ciudades

El informe del Dane evidenció que once áreas urbanas estuvieron por encima del promedio nacional de variación trimestral de 2,79 %. Cali apareció como una de las ciudades con mayor incremento en los precios de vivienda nueva, registrando una variación de 5,49 % frente al trimestre inmediatamente anterior.

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En contraste, Cúcuta presentó uno de los menores aumentos del país, con una variación de apenas 1,52 % en el mismo periodo analizado.

Bogotá, por su parte, registró un incremento de 2,49 % durante el primer trimestre de 2026 frente al último trimestre de 2025, ubicándose por debajo del promedio nacional. Sin embargo, la capital continúa siendo una de las ciudades donde más presión existe sobre el mercado inmobiliario debido a la escasez de suelo urbanizable y el crecimiento de proyectos de renovación urbana.

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La misma tendencia se reflejó en la comparación anual. Mientras el promedio nacional de aumento en los precios de vivienda nueva fue de 8,47 %, Bogotá registró una variación de 7,39 %, también inferior al promedio del país.

Pasto fue otra de las ciudades que llamó la atención dentro del reporte estadístico. Allí, el precio de la vivienda nueva tuvo un incremento de 19,59 % frente al primer trimestre del año anterior, convirtiéndose en uno de los mayores aumentos registrados por el Dane durante el periodo analizado.

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En contraste, Popayán fue una de las pocas ciudades que presentó una variación negativa en los precios de vivienda nueva, con una caída de -0,90 % frente al mismo periodo de 2025.

El Dane indicó que las diferencias regionales obedecen a factores asociados con oferta de proyectos, costos de construcción, dinámica de demanda y disponibilidad de suelo urbano.

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Obras para construcción de vivienda nueva en Colombia (Reuters)

Estratos bajos sienten más el impacto del aumento

Uno de los aspectos más relevantes del informe es el comportamiento de los precios según los estratos socioeconómicos. El Dane evidenció que, en varias ciudades principales, los mayores incrementos se registraron precisamente en la vivienda dirigida a sectores de menores ingresos.

En Cali, por ejemplo, la vivienda de estratos bajos tuvo una variación de 18,6 %, mientras que en Armenia el incremento alcanzó 5,80 % y en Bogotá llegó a 3,16 %.

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Obras para construcción de vivienda nueva en Colombia

El comportamiento preocupa debido a que el acceso a vivienda nueva se ha venido convirtiendo en una de las principales dificultades para hogares de ingresos medios y bajos, especialmente en ciudades donde el valor del suelo y los costos de construcción siguen aumentando.

Las cifras también reflejan cómo la renovación urbana y la construcción de proyectos de alta densidad están transformando el mercado inmobiliario en ciudades como Bogotá, donde cada vez es más frecuente reemplazar viviendas tradicionales por edificios con múltiples apartamentos.

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En los estratos altos, el mayor incremento en precios se registró en Pereira, donde la vivienda nueva presentó una variación de 7,09 %.

El mercado inmobiliario colombiano continúa enfrentando retos relacionados con tasas de interés, acceso al crédito hipotecario y desaceleración en la comercialización de viviendas. Sin embargo, el comportamiento del IPVN muestra que los precios siguen aumentando incluso en medio de un entorno económico marcado por desaceleración en algunos sectores productivos.

Durante los últimos años, la construcción de vivienda ha sido uno de los sectores con mayor capacidad de jalonar empleo, demanda de materiales y actividad económica en distintas regiones del país. Aun así, expertos del sector han advertido que el incremento sostenido en los precios podría seguir reduciendo la capacidad de compra de miles de familias colombianas.