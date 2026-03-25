Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, explicó lo sucedido con Sebastián Villa: sí habló con el jugador, pero nunca fue convocado

Néstor Lorenzo habló con Sebastián Villa antes de revelar la lista de convocados, informándole que no estaría incluido - crédito Instagram y Reuters

Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación en Estados Unidos, previo al duelo contra Croacia en la fecha FIFA de marzo. El entrenador desmintió al presidente de Independiente Rivadavia, que aseguró que Sebastián Villa, el jugador más importante de su equipo, había sido citado y luego bajado de la convocatoria para los partidos ante los croatas y la selección de Francia.

El entrenador de la selección Colombia explicó que, por normativa FIFA, se debe notificar máximo 15 días antes a los clubes sobre la posible convocatoria de sus jugadores al equipo nacional: “Si te pasas de ese día y no lo bloqueas, el jugador no te lo dan. Yo hablé con Sebastián Villa, pienso que tiene posibilidades por el rendimiento deportivo, le dije: ”Te voy a bloquear pero no significa que vas a ser convocado“.

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Luego los administrativos de la Federación Colombiana de Fútbol informaron que tanto Villa como otros dos jugadores, Juan Camilo Durán (Qarabag FK) y Pedro Bravo (FC Midtjylland), no contaban con Visa para ingreso a Estados Unidos, por lo que se les dio instrucciones para hacer la solicitud, pero al final ninguno de estos jugadores fue llamado.

Lorenzo explicó que, por la proximidad entre la revelación de la lista de convocados y el primer partido en cada fecha FIFA, se estructura el plan de viaje para los más de 50 jugadores incluidos en la lista de bloqueados, para que, cuando se conozca la nómina definitiva, se ahorren procesos y los jugadores lleguen lo más pronto posible a la concentración.

El entrenador de la selección Colombia también explicó que así como llamó a Sebastián Villa para informarle que estaba bloqueado, después se comunicó con el atacante con la intención de que supiera de primera mano la noticia de no ser convocado y que su rendimiento deportivo no se vea disminuido.

“Me pareció un gesto hacia él para que no se caiga y para que siga en el proceso que está en Independiente Rivadavia, para tener chances en el futuro. Yo entiendo las declaraciones del presidente Vila, pero entiendo la confusión y lo quiero aclarar. Ellos lo saben, porque también se los expliqué”.

Néstor Lorenzo también reveló que la lista con los 26 convocados o el número de jugadores citados para las fechas FIFA, nunca es entregada a los encargados de la Federación Colombiana de Fútbol antes de los dos días del inicio de la concentración, por lo que no es posible que otras personas conozcan a los que serán llamados.