James vs. Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

Los futbolistas fueron compañeros de club en el Real Madrid - crédito Reuters

El jueves 26 de marzo, Colombia y Croacia se enfrentarán en un partido amistoso con el que ambas selecciones buscan prepararse para la Copa del Mundo de 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos.

Además del choque entre dos equipos que pueden destacar de manera positiva en el mundial, el partido que se jugará en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, en Estados Unidos, representará el reencuentro deportivo entre James Rodríguez y Luka Modrić.

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En el compromiso que comenzará sobre las 6:30 p. m., los capitanes de ambas selecciones coinciden en que fueron figuras del Real Madrid, supieron vestir la “10″ del club español y en la actualidad se están preparando para jugar su última Copa del Mundo.

Así llegan James y Modrić para su último mundial

A pesar de la falta de regularidad, Rodríguez es una de las figuras de Colombia - crédito FCF

En el caso del “10″ de la selección Colombia, no ha tenido regularidad deportiva durante 2026, puesto que tras salir del Club León permaneció los dos primeros meses del año sin equipo, hasta que se confirmó su vinculación al Minnesota United de la MLS.

En lo que va de la temporada, James Rodríguez ha jugado dos partidos en los que ingresó como variante y en Estados Unidos afirman que no ha sido titular debido a que se está preparando físicamente, ya que no realizó pretemporada junto a sus compañeros.

A pesar del presente negativo en su club, en la Tricolor la situación de James Rodríguez es diferente, ya que es uno de los referentes del técnico Néstor Lorenzo, que ha confirmado que, sin importar la falta de minutos, Rodríguez seguirá siendo una de las figuras de su equipo.

Se presume que James Rodríguez será titular ante Croacia y compartirá en el terreno de juego junto con el resto de la nómina base que ha manejado el entrenador argentino de manera reciente, lo que incluye nombres como el de Richard Ríos, Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez.

Con 40 años, Modrić se mantiene en el primer nivel del fútbol mundial - crédito Reuters

Por su parte, Modrić, que cumplió 40 años en septiembre de 2025, se mantiene en el fútbol de primer nivel, y aunque salió del Real Madrid, actualmente es una de las figuras principales del AC Milan en Italia.

Tras tomar el “10″ del Real Madrid tras la salida de James Rodríguez, el croata se consolidó como uno de los mejores en su posición, lo que lo llevó a ganar el Balón de Oro, premio que se le otorga al mejor futbolista durante un año calendario.

El mediocampista ha confirmado que el motivo por el que se mantiene activo en el deporte es la posibilidad de disputar un mundial más, recordando que debutó en el certamen en Alemania 2006 y fue uno de los mejores jugadores de su nación en Rusia 2018, edición en la que Croacia ocupó el segundo lugar. Al igual que James Rodríguez, se espera que Luka Modrić sea titular ante Colombia y lleve la cinta de capitán en el inicio del compromiso.

El colombiano y el croata se reunirán como capitanes de sus selecciones - crédito EFE/FIFA

Luego de la fecha FIFA de marzo, ambas selecciones deberán prepararse para el inicio del torneo de naciones, en el que Colombia compartirá grupo con Uzbekistán, Portugal y el ganador del triangular de repechaje entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia. El debut de la Tricolor será el 17 de junio ante Uzbekistán en México.

Por su lado, Croacia estará en el cuadrangular junto con Inglaterra, Ghana y Panamá; su debut será en la misma fecha que la nación sudamericana, pero el partido ante los británicos se disputará en territorio estadounidense, más específicamente en Texas.