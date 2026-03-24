Figura de la selección de Croacia vivió un emotivo encuentro en Miami antes del partido contra Colombia por la fecha FIFA

Luka Modric vivió un rato de relajación al momento de encontrarse con su amigo, el tenista croata, Marin Cilic-crédito Antonio Bronic/REUTERS

La mesa está servida: Colombia y Croacia jugarán el 26 de marzo de 2026 en el estadio Camping World de Miami, Estados Unidos, en el primer partido de la fecha FIFA, una de las últimas pruebas de cara a lo que será el Mundial de Norteamérica.

Por esta razón, tanto el equipo dirigido por Néstor Lorenzo como el cuadro europeo dirigido por Zlatko Dalić ya se encuentran en el estado de la Florida, aprovechando para ultimar detalles para el juego, pero el volante Luka Modrić, leyenda del Real Madrid y actual jugador del AC Milán aprovechó su estadía en Miami para saludar a uno de sus paisanos y grandes representantes del deporte croata: el tenista Marin Čilić.

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El tenista croata habló con su paisano, el volante del AC Milán, en lo que fue la previa del partido que tuvo el tenista croata ante el alemán Alexander Zverev-crédito @ESPNtenis/X

En las jornadas previas al compromiso, Modrić fue visto en el torneo de tenis: el Miami Open. Allí se vio apoyando a su compatriota Marin Cilic, gesto que destacó la relación entre referentes del deporte croata. La presencia del mediocampista en Estados Unidos se produce durante la doble fecha FIFA, en la que Croacia también enfrentará a Brasil.

Es importante recordar que la relación entre el tenista y el futbolista se fortaleció en julio de 2022, cuando Luka Modric fue elegido como padrino en el bautizo de Vito, el hijo menor del tenista croata Marin Cilic, durante una ceremonia celebrada en Vostarnica, Croacia. El evento, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, congregó a familiares y amigos para conmemorar el nacimiento del segundo hijo de Cilic y su esposa Kristina.

Para hablar de lo deportivo, hay que resaltar que Marin Čilić cayó en la tercera ronda del abierto de Miami, el 23 de marzo de 2026 ante el alemán Alexander Zvereb en parciales de 2-6, 7-5 y 4-6 en la ronda de dieciseisavos de final.

El tenista croata y la gran figura de la selección de Croacia se vieron amenos compartiendo un momento previo al partido que tuvo el tenista ante Alexander Zverev-crédito @TennisChannel/X

La ceremonia se realizó en la Iglesia del Corazón de Jesús en Zadar, según publicó Marin Cilic en su cuenta de Instagram. El tenista agradeció al sacerdote Bojan y a todos los presentes, haciendo una mención especial a su compañero y padrino:

“Gracias al Padre Bojan y a la Iglesia del Corazón de Jesús en Zadar, que nos acogieron en un día especial. Y muchas gracias a mi pareja y padrino de Vito”, expresó en la red social.

La relación entre Luka Modric y Marin Cilic se extiende más allá del ámbito familiar, ya que ambos han jugado juntos en torneos benéficos organizados por la fundación de Cilic en Zagreb (capital de Croacia) en 2019 y en Petrinja (ciudad de Croacia, ubicada en el centro del País) en 2022.

Técnico de Croacia y el respeto que existe con la Tricolor

El técnico de Croacia habló en la previa del partido ante Brasil y Colombia-crédito Dan Mullan/Draw Pool via REUTERS

Colombia tendrá la primera prueba en la fecha FIFA de marzo de 2026 ante Croacia, el 26 de marzo a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Camping World, de Orlando (Florida), y en lo que es la previa del encuentro, el técnico Zlatko Dalić habló en la previa del juego, resaltando que las pruebas que tendrán ante la Tricolor y Brasil serán de alta exigencia para saber en qué nivel anda el cuadro que quedó en el tercer lugar de la Copa del Mundo.

“Tenemos dos partidos difíciles por delante, dos grandes pruebas. Tenemos algunos problemas menores con la plantilla, especialmente con la posición de lateral izquierdo”, dijo.

Además habló de la recuperación del defensor central del Manchester City, Joško Gvardiol, figura clave del cuadro croata (ausente de la doble fecha FIFA), y se refirió a la labor que puede aportar Josip Stanišić, defensor del Bayern Múnich, y compañero de Luis Díaz.

“Espero que Joško esté bien y que lo solucionemos de esa manera. También estoy pensando en otras cosas, para no desperdiciar a Stanišić como lateral izquierdo en ambos partidos. Estoy pensando en volver a jugar con tres defensas y utilizar jugadores más ofensivos en la zaga”, explicó.

De acuerdo con la evaluación de Dalić entregada en la rueda de prensa, la rapidez de los futbolistas colombianos constituye una prueba exigente para el equipo europeo.

“Son dos partidos realmente difíciles. Colombia tiene muchos jugadores rápidos y eso es una gran prueba. Son dos partidos muy duros, pero nos darán las respuestas correctas sobre en qué estado de forma nos encontramos, especialmente el primero. Intentaré que todos los jugadores jueguen, pero tendrán que estar al nivel de un partido de vuelta contra Colombia. Son fuertes en los contraataques y los semicontraataques”, complementó.