Néstor Lorenzo reveló porque Sebastián Villa y Jhon Jader Durán no fueron citados para los amistosos de marzo con la selección Colombia

Sebastián Villa fue incluido en la prelista de convocados, mientras que Jhon Jader Durán ha estado alejado desde el partido contra Perú en Barranquilla por Eliminatorias Sudamericanas - crédito Independiente Rivadavia y Zenit FC

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, detalló los motivos que orientaron la lista de convocados para los partidos amistosos de marzo ante Croacia y Francia, destacando la importancia de estos duelos de cara al Mundial de 2026 y justificando la ausencia de jugadores como Jhon Jáder Durán y el acercamiento previo con Sebastián Villa.

El cuerpo técnico considera estas pruebas como una oportunidad para elevar el rendimiento del grupo, al medirse frente a dos de las selecciones más destacadas de la última década.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Néstor Lorenzo asumió como entrenador tras el fracaso rumbo a Catar 2022 - crédito Reuters

En declaraciones entregadas a Deportes RCN, Lorenzo subrayó que ambos encuentros materializan el deseo de competir con rivales de primer orden. Según el entrenador argentino: “Competir contra los mejores nos va a exigir a levantar ese nivel”. En ese sentido, la inclusión de Croacia y Francia responde no solo a la búsqueda de diferentes escuelas futbolísticas, también al reto de abordar estilos y exigencias propias de un contexto europeo, a diferencia de los cotejos previos frente a Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

La ausencia de Jhon Jáder Durán: adaptación y regularidad como factores clave

La Federación Colombiana de Fútbol desconvocó a Jhon Durán por un problema lumbar - crédito Federación Colombiana de Fútbol

A pesar de la expectativa en torno a su posible presencia, Jhon Jáder Durán no fue incluido en la convocatoria final. Lorenzo explicó en RCN Televisión que la decisión no obedece a conflictos personales, sino a razones estrictamente deportivas. “A Jhon Jáder lo vemos todos los partidos cuando juega. Está jugando menos, cambió de club y le ha costado la adaptación. Lo estamos siguiendo de cerca”, afirmó el entrenador. Desde junio pasado, tras las Eliminatorias y un empate ante Perú en Barranquilla, Durán dejó de figurar con regularidad en la Selección, en parte debido a una lesión que lo apartó del viaje a Argentina.

La adaptación de Durán a su actual club, el Zenit de San Petersburgo, ha ralentizado su protagonismo. El futbolista colombiano apenas suma dos goles en el equipo ruso y debe incrementar su frecuencia de juego y nivel de concreción para competir con delanteros como Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba. Todos los jugadores tienen dos meses y medio para pelear por un cupo en la nómina definitiva de 26 convocados al Mundial, una ventana que refuerza la política de puertas abiertas reiterada por Lorenzo: “Las puertas de la selección están abiertas para todos. Jhon Jáder nunca tuvo un problema conmigo, todo eso es mentira. Él está siendo seguido y también está en el espectro de la Selección desde los 18 años”.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, que acaba de ser reelecto, busco finalizar la polémica en declaraciones a Win Sports, negando rotundamente los rumores sobre una supuesta pelea de Durán con el cuerpo técnico tras el partido con Perú. “Porque en el camerino ni en el hotel nada pasó, particularmente en esa fecha yo estuve todo el tiempo con la Selección. Jhon Jáder se fue lesionado y no pudo viajar a Argentina. Tenía un dolor en la espalda, tan es así que cuando regresa a su equipo demora un mes en reintegrarse porque no se recuperó”, sostuvo el directivo.

Sebastián Villa: retornó al radar, pero no fue suficiente para ser convocado

El colombiano es el jugador más importante de Independiente Rivadavia, líder del grupo B en el campeonato argentino -crédito @sebastian14villa/Instagram

En cuanto a Sebastián Villa, Lorenzo precisó que el jugador fue bloqueado para esta convocatoria, un procedimiento preliminar que incluye entre 50 y 60 futbolistas con el fin de facilitar eventuales citaciones, por primera vez durante su ciclo. Dentro de ese proceso, al jugador se le gestionó la visa necesaria para participar en los amistosos, aunque finalmente no fue convocado. El técnico afirmó: “Se le tramitó la visa porque podía ser convocado, pero luego analizamos la competencia en su posición y decidimos no incluirlo. Es un jugador que volvió a estar en el espectro de la Selección”.

Respecto a los motivos extrafutbolísticos, Lorenzo enfatizó que “no soy quien para juzgarlo” y agregó que, según la información del cuerpo técnico, el futbolista ya habría solucionado los asuntos legales que impedían su participación anterior. La decisión final respondió exclusivamente a criterios deportivos y al análisis del plantel de extremos disponibles.