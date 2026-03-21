Presidente de Atlético Nacional dejó dudas sobre el futuro de David Ospina

David Ospina no la pasa bien en Atlético Nacional y ahora su futuro es incierto por los malos resultados - crédito Atlético Nacional

David Ospina es de los mejores arqueros en el fútbol colombiano, pues desde su llegada a Atlético Nacional en 2024, volviendo después de 16 años en Europa y Medio Oriente, logró cuatro títulos con la institución y es el capitán, referente y líder de la plantilla en la temporada 2026.

Por desgracia, sus presentaciones recientes tienen a Ospina en duda con el verde, según las declaraciones del presidente sobre el futuro del guardameta, que trata de sumar minutos para quedar en la lista de convocados de la selección Colombia para la Copa del Mundo de la FIFA.

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De otro lado, el portero antioqueño se refirió a las eliminaciones en Copa Sudamericana y sus ausencias en varios compromisos del campeonato colombiano, que no cayeron bien en los aficionados, pese a que los verdolagas son líderes del torneo y a un paso de llegar a los playoffs.

“Esperando cuáles son las decisiones”

Durante una charla con El VBar Caracol, el presidente Sebastián Arango explicó muchas cosas del club, tanto en la parte deportiva como institucional, por las críticas y rumores de una crisis interna por las dos caídas frente a Millonarios, que evidenciaron falencias de la nómina y el entrenador Diego Arias.

El directivo también se refirió a David Ospina, diciendo que aún no se define su renovación, pues su contrato acaba en junio de 2026 y sigue sin discutirse entre las partes si continúan con el vínculo o lo dejará partir como agente libre, recordando que es portero de selección Colombia.

David Ospina es referente de Atlético Nacional por sus siete títulos en dos etapas con el club - crédito Atlético Nacional

“Esa pregunta la responde mejor David. Nosotros tenemos un contrato con él hasta mitad de año, es un ídolo al interior del club, es una persona que yo quiero mucho, con quien tengo una gran relación, que nos ha dado grandes alegrías, que sufro con el maltrato que a veces recibe, pero que hace parte, lastimosamente, con este día a día que es Atlético Nacional”, dijo.

Arango dijo que sigue en charlas con Ospina para saber su situación, qué piensa de su carrera y si la quiere terminar en el verde, que es el equipo de sus amores y donde debutó en 2005, consiguiendo cuatro ligas, dos copas Colombia y una Superliga.

Sebastián Arango también aseguró que no quiere sacar al técnico Diego Arias porque confía en su gestión y manejo del equipo en 2026 - crédito Atlético Nacional

“Estamos en permanente contacto y conversaciones, esperando cuáles son las decisiones respecto a su futuro. Contractualmente, nosotros estamos hasta junio, ya tendremos que entender cuál es su visión hacia delante”, señaló el presidente.

“Me he entregado al máximo”

De otro lado, David Ospina respondió a las críticas de su compromiso con el club: “Es una pregunta que no me esperaba. Desde que tomé la decisión de venir a Nacional, esa fue mi prioridad. Desde las primeras conversaciones con el presidente, Gustavo, siempre fui muy claro en mi postura. Desde que llegué, he tratado de hacer las cosas bien, independientemente de los resultados, aportando lo que puedo dentro del campo”.

“Es difícil escuchar eso hoy, por el momento que estamos atravesando. En cada equipo en el que he estado siempre he dado la cara, me he entregado al máximo, tanto a nivel de club como con mi país”, añadió.

David Ospina es el principal arquero sobre sus compañeros Harlen Castillo, Luis Marquínez y Kevin Cataño - crédito Atlético Nacional

Ospina dejó claro que solo piensa en ser figura del verde: “Decir que estoy priorizando otras cosas me da tristeza. Las veces que no he estado con Atlético Nacional han sido por lesiones. Por ejemplo, en el partido contra Millonarios venía de un cuadro viral fuerte; intenté jugar el fin de semana, pero recaí. En otras ocasiones ha sido por rotación o decisiones del cuerpo técnico”.

“Hoy tengo la conciencia tranquila. Quiero seguir disfrutando hasta el último día de mi carrera. Siempre he sido profesional, el fútbol me lo ha dado todo y también me ha enseñado mucho. Para mí, lo más importante es ser honesto conmigo mismo, con la hinchada y con el club, y eso nunca va a cambiar”, finalizó.