Exfigura de Millonarios pasa por un delicado momento de salud en Manizales: qué pasó

Los Embajadores contaron con el defensor de Manizales en el título 11, obtenido en la temporada 1978-crédito @eldoctorpelaez/X

Uno de los excampeones con Millonarios en 1978 atraviesa horas delicadas tras ser hospitalizado de urgencia en Manizales.

El 20 de marzo de 2026 se conoció por parte del diario La Patria de Manizales que el exdefensor Alonso “Pocillo” López fue internado en el Hospital Universitario de Caldas.

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"Pocillo" López fue uno de los jugadores más destacados del cuadro Azul en la conquista de la estrella 11 de los bogotanos en 1978-crédito Mundo Millos/Facebook

El periodista Osvaldo Hernández informó sobre la noticia del delicado estado de salud del exfutbolista que pasó por Independiente Medellín (1981) y Once Caldas (1986).

Según información de la sección de deportes de La Patria, el exjugador se encuentra aún en urgencias. Allí conversaron sobre lo ocurrido con Alba López, esposa del “Pocillo”.

“Le detectaron una masa maligna en el cerebro. Lo delicado es que no se la pueden extraer porque se muere. Él tiene 70 años y está muy delicado". El exdefensor comparte su vida actualmente con tres hijos y reside en el barrio San Jorge (ubicado en la Comuna La Estación, de Manizales).

López debutó a nivel profesional en 1974 con Millonarios bajo la dirección técnica del argentino Juan Eulogio Urroiolabeitía y fue campeón de Colombia en 1978 bajo el mando de Gabriel Ochoa Uribe. Finalizó su carrera en 1986 en el Cristal Caldas (actual Once Caldas de Manizales), equipo dirigido en ese entonces por Francisco Maturana, que fue revelación en el torneo de ese año, según consignó La Patria.

La histórica foto del Alonso López junto a Pelé

El defensor tuvo una histórica foto que se tomó con la leyenda del fútbol brasileño: Pelé-crédito Mundo Millos/Facebook

“Pocillo” López vivió uno de los episodios más recordados de su trayectoria en 1984, durante la celebración de sus 14 años con la camiseta azul de Millonarios.

Según relató La Patria, ese año coincidió en Bogotá con Pelé, considerado universalmente el mejor futbolista de todos los tiempos, participando en una edición de la Caminata de la Solidaridad por Colombia.

Durante un evento en el estadio El Campín, los directivos de Millonarios invitaron a Pelé a un partido de la selección Colombia y le presentaron a Alonso López. El propio Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, bajó al campo, saludó a los jugadores y llamó a López para tomarse una fotografía juntos. López recordó ese momento en una cita recogida por La Patria, el 18 de abril de 2020 de la siguiente forma:

“Me llamó ¡López!... ¡López!, me le acerqué emocionado y me dijo ‘la foto, la foto’, y esa fue la imagen que posteriormente salió en la revista del Club por mis 14 años con Millonarios”.

El jugador manifestó la profunda admiración que sentía por el astro brasileño y calificó este episodio como uno de los tesoros de su archivo personal.

Con el diagnóstico médico reciente, la situación personal de López adquiere mayor resonancia por la imposibilidad de extraer la masa maligna detectada y por el impacto emocional para la familia y la comunidad deportiva que reconoce su legado.

La importancia de Alonso López en el fútbol colombiano

El exdefensor hizo parte de la nómina que ganó la estrella 12 del fútbol colombiano-crédito Mundo Millos

Considerado uno de los futbolistas más influyentes nacidos en el departamento de Caldas, Alonso López desarrolló su carrera principalmente como lateral derecho y, en las etapas finales, como volante creativo. Formado en equipos de Manizales y seleccionado departamental, vivió sus momentos de mayor proyección en Millonarios, club con el que debutó a los 20 años.

Su participación en la selección Colombia le permitió consolidar un perfil destacado tanto dentro como fuera del país.

López creció en las divisiones menores de Millonarios y, con el tiempo, fue adaptando su posición en el campo, lo que le valió un lugar permanente en la historia del fútbol nacional.

En total, Alonso “Pocillo” López jugó 346 partidos con Millonarios en las dos etapas por las cuales pasó (1974-1980 y 1982-1985), anotó 16 goles y ganó dos títulos:

Primera División de Colombia con Millonarios en 1972

Primera División de Colombia con Millonarios en 1978

Esta fue la nómina de Millonarios en la cual Alonso López estuvo en el título de 1978, recolectada por el portal Mundo Millos:

Arqueros: Luis Gerónimo López, Roberto Riquelme y Carlos Cuéllar.

Defensas: Heberto Carrillo, Euclides “Tizón” González, Aldo Roque Espinoza, Germán Gutiérrez de Piñeres, Alonso “Pocillo” López, Mario Alejandro Gutiérrez, Jaime “Flaco” Rodríguez, Arturo Segovia y Óscar Ortega.

Volantes: Jorge “Turco” Amado, Sergio “El Flaco” Cierra, José “Cheché” Hernández, Carlos Emilio Rendón y Daniel “Tito” Onega.

Delanteros: Alejandro Brand, Willington Ortíz, Jaime Morón, Juanito Moreno, Álvaro Duarte, Juan José “Búho” Irigoyen, Hugo Promanzio y Aníbal Tortoriello.

Director Técnico: Osvaldo Panzutto, Jaime “Loco” Arroyave y Pedro Dellacha.