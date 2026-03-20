La selección Colombia presentó la camiseta alternativa que usará en el Mundial 2026: estos son los detalles de la prenda

La Tricolor dio a conocer su nueva indumentaria a través de las redes sociales-crédito Adidas/Colprensa

Las especulaciones terminaron, Adidas presentó la nueva camiseta alternativa que utilizará la Tricolor en el Campeonato Mundial de Fútbol en Norteamérica 2026.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la marca, mostrando al colombiano Luis Díaz (figura del Bayern Múnich) como su principal modelo.

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La Tricolor dio a conocer su nueva indumentaria a través de las redes sociales-crédito Adidas/Colprensa

A través de un comunicado de prensa difundido el 19 de marzo de 2026, la marca explicó los aspectos clave del diseño de la prenda, en la que se observa el logo antiguo de la selección Colombia.

“La nueva camiseta alternativa nace de la inspiración de costa a costa, rindiendo homenaje a la biodiversidad del país y a los dos océanos que rodean el territorio colombiano. El diseño combina los tonos profundos del océano Pacífico con matices más luminosos que evocan el mar Caribe, creando una composición visual que simboliza el encuentro entre ambos mares”, detallaron.

Ramón Jesurún (presidente de la Federación Colombiana de Fútbol -FCF-) explicó los detalles de la nueva camiseta en el comunicado difundido por el ente deportivo.

“Para la Federación es muy significativo presentar una camiseta que incorpora elementos tan representativos de nuestro país. Los mares que rodean a Colombia son parte de nuestra identidad, y ver esa inspiración reflejada en el uniforme que llevará la Selección en el Mundial es motivo de orgullo para todos los colombianos”, dijo.

Estos son los convocados de la selección Colombia para los amistosos ante Croacia y Francia

Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de jugadores que estarán en los primeros partidos amistosos camino al Mundial de 2026-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Por otra parte, el 19 de marzo de 2026, la selección Colombia dio a conocer de forma oficial la convocatoria de 26 jugadores que estarán presentes en la fecha FIFA para los amistosos ante Croacia en Orlando, el 26 de marzo, y frente a Francia en Washington, el 31 de marzo.

Una de las principales novedades que tuvo el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo se presentó en el mediocampo con la presencia de Gustavo Puerta, volante del Racing Club de Santander de España, con respecto a la convocatoria pasada de noviembre de 2025, cuando llamó a Juan Camilo Portilla, jugador del Athletico Paranaense de Brasil.

Otra de las principales novedades entre la convocatoria para los partidos ante Australia y Nueva Zelanda con la de los partidos ante Croacia y Francia, es la ausencia de Yáser Asprilla, actual jugador del Galatasaray de Turquía.

También la inclusión de Juan David Cuesta, defensor de la Juventus de Italia, en lugar de Carlos Cuesta, central del Vasco da Gama de Brasil. A continuación, este es el listado de jugadores que estará para los partidos ante Croacia y Francia en Estados Unidos.

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (Argentina)

Camilo Vargas – Atlas (México)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (Brasil)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (Inglaterra)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía)

Déiver Machado – FC Nantes (Francia)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (España)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (Estados Unidos)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (Argentina)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (Inglaterra)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (Brasil)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (Rusia)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (Italia)

Johan Carbonero – Internacional S.C.(Brasil)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (España)

Jorge Carrascal – Flamengo (Brasil)

Juan David Cabal – Juventus (Italia)

Juan Fernando Quintero – River Plate (Argentina)

Kevin Castaño – River Plate (Argentina)

Luis Diaz – Bayern Múnich (Alemania)

Luis Suárez – Sporting Club (Portugal)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C.(Brasil)

Richard Ríos – S.L. Benfica (Portugal)

Santiago Arias – C.A. Independiente (Argentina)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (Inglaterra)