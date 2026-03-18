Alfredo Morelos trató de justificar el penalti que desperdició en el partido que perdió Atlético Nacional ante Millonarios: “Nos vemos en las finales”

El delantero pateó y mandó el balón por encima del travesaño el penalti que pudo significar el 1-0 a favor de Nacional contra Millonarios - crédito X/@CarlosAfutbol

El error de Alfredo Morelos desde el punto penal determinó el rumbo del partido que Atlético Nacional perdió el martes 18 de marzo como visitante frente a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá.

Aunque el delantero restó importancia a la jugada ante los medios de comunicación después del encuentro, la situación intensificó los cuestionamientos hacia el equipo dirigido por Diego Arias, quien por el momento mantiene su cargo.

Morelos advirtió que, pese al resultado adverso, el equipo prepara una recuperación con miras a la fase final del torneo.

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El penal desperdiciado se produjo en los primeros 14 minutos del clásico. Morelos, habitual encargado de cobrar desde los once metros, ejecutó un remate fuerte que finalmente salió por encima del arco defendido por Diego Novoa.

Rodrigo Contreras abrió el marcador en el clásico por Liga BetPlay entre Millonarios vs. Nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Posteriormente, Millonarios capitalizó el envión anímico y abrió el marcador gracias a Rodrigo Contreras. En la segunda parte, Mateo García y Leonardo Castro ampliaron la diferencia, consolidando una goleada que dejó a Nacional en el centro de las críticas de su afición.

Ante la consulta sobre el penal malogrado, Morelos respondió en zona mixta: “Lo boté, no pasa nada... como cualquier jugador”, subrayando que su método de ejecución fue el de siempre y que en esta oportunidad simplemente cometió el error.

Consultado acerca de las dificultades recurrentes que enfrenta Nacional al medirse con Millonarios, Morelos sostuvo que se trata de partidos que el público percibe como enfrentamientos con un rival directo.

Subrayó la actitud competitiva del equipo: “Salimos a jugar, a proponer. Nos encontramos con el penal mío que no lo hice, luego dos expulsiones. Eso hace parte del fútbol, tranquilos, nos vemos en las finales”, argumento que aportó también para explicar el desarrollo del juego.

- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

A pesar de la derrota, Nacional permanece como líder del torneo con 24 puntos, mientras que Millonarios ascendió a la octava posición con 17. Para la fecha 13, el equipo paisa enfrentará a Internacional de Bogotá en su estadio.

La continuidad de Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, ha sido un foco de especulación debido a la sucesión de malos resultados, especialmente ante Millonarios, que recientemente también les impidió avanzar en la Copa Sudamericana.

No obstante, hasta la mañana del 18 de marzo, el club no consideraba su destitución. Arias, en rueda de prensa, afirmó: “La forma de salir adelante era uniéndonos, creyendo en lo que se estaba haciendo bien y con autocrítica para mejorar. Este momento es igual, hay que analizar la situación tomando en cuenta los momentos del juego que cambiaron el trámite y resultado”.

Finalmente, Morelos envió un mensaje desafiante de cara al cierre de la Liga BetPlay 2026-II: “Eso hace parte del fútbol, tranquilos, nos vemos en las finales”, declaración que se viralizó entre hinchas y medios tras la derrota.

Así va Atlético Nacional en la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Once Caldas: 22 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Deportivo Pasto: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Internacional de Bogotá: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Junior FC: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético Bucaramanga: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +10) América de Cali: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Millonarios: 17 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportes Tolima: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportivo Cali: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Llaneros F.C.: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Águilas Doradas: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Fortaleza: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Independiente Santa Fe: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Independiente Medellín: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Jaguares FC: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Boyacá Chicó: 7 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Cúcuta Deportivo: 7 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Alianza Valledupar FC: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Deportivo Pereira: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -12)