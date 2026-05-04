Colombia

Asi operaba banda especializada en robar a turistas en Cartagena: asesinaron a un viajero ruso

Los hombres fueron vinculados por la Fiscalía a siete casos ocurridos entre 2024 y 2025, incluido el asesinato de un ciudadano ruso

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El caso más grave registrado fue el secuestro y asesinato de un ciudadano ruso en 2025 - crédito Fiscalía general
El caso más grave registrado fue el secuestro y asesinato de un ciudadano ruso en 2025 - crédito Fiscalía general

La decisión judicial que cambió el rumbo de la investigación en Cartagena recayó sobre cuatro hombres señalados de integrar una red dedicada a secuestrar y robar a turistas extranjeros. El juez determinó que los acusados deben permanecer recluidos en un centro penitenciario, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

Las autoridades colombianas identificaron a los procesados como Leobanis de Jesús Mafioli López, conocido como ‘Leo’; Dairo Enrique Herrera Pinto; Carlos Andrés García Morales y Carlos Andrés Navarro Torres. Según la Fiscalía General de la Nación, los sospechosos estarían vinculados con una serie de delitos que tuvieron lugar entre 2024 y 2025 en la ciudad de Cartagena y sus alrededores.

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Cómo operaba el grupo criminal que capturó a turistas

El modus operandi de la organización consistía en contactar a las víctimas a través de aplicaciones de citas. Posteriormente, acordaban encuentros en zonas turísticas reconocidas de Cartagena, donde los extranjeros se sentían seguros y confiados. Tras ganarse su confianza, los trasladaban hacia el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar.

La banda criminal, liderada desde prisión por alias Campanita, está implicada en al menos seis casos documentados, incluido el asesinato de un ciudadano ruso - crédito Fiscalía
Durante los operativos se encontró un datáfono que serviría para vaciar las cuentas de las víctimas - crédito Fiscalía

Ya en ese lugar, los turistas eran intimidados y despojados de todas sus pertenencias, incluidos dispositivos electrónicos y recursos económicos. En varias ocasiones, los delincuentes accedieron a las cuentas bancarias de las víctimas, vaciándolas completamente. Las autoridades han documentado al menos siete incidentes en los que ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador resultaron afectados por estas acciones.

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La Fiscalía logró identificar a los sospechosos tras una serie de operativos de registro y allanamiento realizados en sectores de Cartagena y en el corregimiento de Bayunca. Durante uno de estos procedimientos, los agentes hallaron un datáfono, lo que sugiere el uso de dispositivos electrónicos para extraer fondos de las cuentas de los extranjeros.

El caso del ciudadano ruso y el giro más trágico de la investigación

Uno de los episodios más graves asociados a esta red criminal fue el asesinato de un turista de nacionalidad rusa en octubre de 2025. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el hombre salió del hotel donde se hospedaba tras acordar una cita en el Centro Histórico de la ciudad. Tras el encuentro inicial, aceptó subir a un vehículo para dirigirse hacia otro destino.

Los procesados enfrentan cargos por homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, mientras continúan las investigaciones sobre más posibles víctimas en la ciudad turística del Caribe colombiano - crédito Fiscalía
A los hombres se les formuló cargos de: homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, todos ellos en modalidad agravada- crédito Fiscalía

Durante el trayecto, otros integrantes del grupo abordaron el automóvil. El turista fue golpeado, agredido con un arma cortopunzante y finalmente estrangulado. Las pruebas obtenidas por la Fiscalía muestran que el objetivo era forzarlo a entregar sus objetos de valor y acceder a sus recursos financieros. El desenlace fue aún más crudo: el cuerpo de la víctima fue incinerado y abandonado en una finca del municipio de Turbaco.

Los delitos imputados y la reacción de la Fiscalía

El avance de la investigación llevó a que un fiscal especializado de la Seccional Bolívar formulara cargos contra los acusados: homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, todos ellos en modalidad agravada, además de ocultamiento de elementos materiales probatorios. La gravedad de los hechos y la evidencia recabada motivaron la imposición de la medida de aseguramiento en prisión.

La Fiscalía informó que los detenidos deberán permanecer en un centro carcelario mientras se adelantan las actuaciones judiciales. La entidad también detalló que el grupo se valía de la tecnología y de la apariencia de normalidad de las aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas, lo que dificultaba la prevención de estos delitos.

Hotel - Cartagena -SAE
los sospechosos estarían vinculados con una serie de delitos que tuvieron lugar entre 2024 y 2025 en la ciudad de Cartagena - crédito SAE

Lo ocurrido con el ciudadano ruso no fue un caso aislado, sino la expresión más violenta de una serie de crímenes que impactaron a varios turistas internacionales. Según los datos oficiales, los hechos documentados por la Fiscalía ocurrieron entre 2024 y 2025 y afectaron a personas provenientes de varios países de América y Europa.

La respuesta de la justicia colombiana incluyó operativos simultáneos en diferentes puntos de la ciudad para capturar a los implicados y recolectar pruebas materiales.

Hasta el momento, la investigación continúa abierta y las autoridades no descartan que existan más víctimas ni la posible expansión de la red criminal a otras ciudades turísticas de Colombia.

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