Así reaccionó Radamel Falcao García a la goleada de Millonarios contra Atlético Nacional

- crédito Catalina Olaya / Colprensa

Millonarios consolidó un contundente triunfo por 3-0 sobre Atlético Nacional en el estadio El Campín de Bogotá la noche del martes 17 de marzo, en una fecha clave de la Liga BetPlay 2026 I, mientras que la presencia de Radamel Falcao García, observando desde el palco y acompañado por directivos del club, generó expectativa tras confirmarse una nueva molestia física que lo dejó fuera de la convocatoria.

En medio de la histórica rivalidad, el conjunto azul respondió ante su hinchada luego de la derrota frente a Boyacá Chicó, y la ausencia del veterano goleador revivió interrogantes sobre su regreso a las canchas.

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Los palcos del estadio fueron escenario del seguimiento minucioso de Falcao García al desarrollo del partido. El delantero estuvo pendiente de cada jugada y reaccionando con gestos. El atacante compartió el espacio con personas de su entorno y miembros de la directiva, con quienes celebró la victoria con visible entusiasmo.

El delantero se recupera de una lesión muscular sufrida en El Campín contra Llaneros FC - crédito X/@anamcortesm

El video publicado por una asistente al estadio muestra a Falcao reaccionando al primer gol del equipo, marcado por Rodrigo Contreras. La jugada fue revisada por el VAR para descartar un posible fuera de juego y tras la ratificación del gol, tanto el Tigre como el presidente Enrique Camacho y el máximo accionista, Gustavo Serpa, festejaron apretando el puño.

En una conferencia de prensa posterior, Fabián Bustos, director técnico de Millonarios, aclaró los motivos de la ausencia del delantero. Bustos explicó: “A Falcao García lo necesitamos y, si estuviera bien, seguramente estaría. Tanto él como Rodrigo salieron lesionados contra Llaneros e hicieron un esfuerzo enorme para poder estar el miércoles pasado. Con ese profesionalismo que tiene Falcao, se esforzó mucho y se resintió un poco, pero no es una lesión”.

El entrenador actualizó el estado de salud del goleador histórico de la selección Colombia y pidió mesura ante el regreso del futbolista: “Rada ya empezó a hacer trabajo de campo, eso nos pone muy contentos a todos. Ahora nos toca jugar sábado y luego el otro lunes; ya para esa fecha yo creería que va a estar bien. Si llega a estar para el sábado, bienvenido sea, pero tampoco lo queremos apurar porque no queremos retroceder (...) Está haciendo un esfuerzo grande, está trabajando todos los días. Ayer y hoy hizo trabajo de campo con el preparador físico, va todo muy bien”.

Así fue el partido de Millonarios vs. Atlético Nacional por Liga BetPlay I-2026

-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La noche fue también el escenario para que los dirigidos por Bustos se reivindicaran ante sus seguidores. Tras la eliminación de Nacional de la Copa Sudamericana el 4 de marzo, cuando los bogotanos ganaron 1-3 en Medellín, el equipo azul repitió una exhibición sólida. El primer tiempo se definió tras un penal fallado por Alfredo Morelos de Nacional.

El argentino Rodrigo Contreras se erigió como figura del cotejo con una notable actuación y la primera anotación. Dos expulsiones en Nacional, producidas por William Tesillo y Jorman Campuzano, complicaron al visitante. En la segunda mitad, el trámite se inclinó definitivamente para Millonarios, con goles de Mateo García y Leonardo Castro, quien buscó el arco de “Chipi Chipi” Castillo durante todo el encuentro.

Con este resultado, Nacional quedó líder con 24 puntos y Millonarios ingresó momentáneamente en el grupo de los ocho primeros al llegar a 17 unidades, escenario condicionado por la cantidad dispar de partidos disputados entre los equipos que aspiran a la clasificación.