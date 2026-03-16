Así calificó la prensa internacional el debut de James Rodríguez con Minnesota United en la MLS: “De pesadilla”

James Rodríguez jugó 31 minutos en la derrota 6-0 del Minnesota United en condición de visitante ante Vancouver Whitecaps - crédito Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

En el debut más esperado de la temporada en la Major League Soccer de Estados Unidos, James Rodríguez vivió una jornada amarga con el Minnesota United, según han destacado múltiples medios internacionales.

El mediocampista colombiano, fichado tras su paso por clubes como Real Madrid y Bayern Múnich, apareció por primera vez en la liga estadounidense en un contexto adverso.

El estreno de James se produjo el domingo 15 de marzo de 2026, en el marco de una derrota histórica por 6-0 ante el Vancouver Whitecaps. El colombiano ingresó en el minuto 64, cuando el marcador ya era 5-0, y no logró cambiar el destino de su equipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La prensa internacional coincidió en resaltar el contraste entre las altas expectativas y la realidad del debut. Medios estadounidenses, europeos y latinoamericanos calificaron el partido como un “estreno de pesadilla”, y pusieron el foco tanto en el desempeño colectivo del Minnesota United como en la imposibilidad de James de revertir el curso de los acontecimientos.

James Rodríguez fue calificado con 6.3 por Sofascore tras disputar 31 minutos de partido - crédito Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

La cobertura de los medios estadounidenses reflejó la magnitud del golpe para Minnesota United y para James Rodríguez. AS USA resumió el episodio como un “debut de pesadilla”, destacando el peso de las expectativas y el resultado final. El medio subrayó que James Rodríguez llegó a la MLS como uno de los fichajes más impactantes de los últimos años, pero que su estreno no estuvo a la altura de la anticipación generada.

El reporte de AS USA puntualizó que James no tuvo pretemporada adecuada y se perdió los tres primeros encuentros de la campaña. Su ingreso, cuando el marcador ya era 5-0 en contra, fue simbólico: “su primera aparición no fue exitosa”, sentenciaron. La nota también contextualizó la situación del club bajo la dirección del nuevo entrenador Cameron Knowles, quien busca implantar un estilo de juego basado en la posesión, aunque los resultados iniciales han sido negativos.

Desde una perspectiva local, el diario Star Tribune enfatizó la gravedad del marcador: Minnesota United igualó su récord de goles recibidos en un solo partido y firmó la peor derrota de su historia por margen. El medio indicó que la actuación colectiva dejó poca opción para el lucimiento individual y, aunque James mostró destellos de su técnica, el contexto fue desfavorable.

James Rodríguez tendrá un último partido, ante Seattle Sounders, antes de ser convocado a la selección Colombia para los partidos contra Francia y Croacia - crédito Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

Tras el encuentro, Cameron Knowles asumió la responsabilidad por el resultado. En sus palabras: “El fracaso del equipo para rendir es un fracaso de preparación, y eso es culpa mía”. El entrenador lamentó que el debut de James ocurriera en condiciones tan adversas, pero valoró su aporte técnico: “Se ve la calidad que tiene en el balón y su capacidad para encontrar compañeros. Ve el juego a otra velocidad”.

La prensa europea también se hizo eco del debut de James Rodríguez en la Major League Soccer, aunque el enfoque estuvo matizado por la presencia de figuras conocidas para el público continental. El diario alemán Bild destacó la “gala” de los Vancouver Whitecaps y el reencuentro en el campo entre James y Thomas Müller, excompañeros en el Bayern Múnich.

El volante de la selección Colombia se reencontró con el delantero alemán, con el que compartió vestuario en el Báyern Múnich y fue multicampeón - crédito @MNUFC/X

Bild narró cómo el público local celebró el espectáculo ofrecido por el equipo canadiense, mientras que la entrada de Müller en los minutos finales agregó un elemento de interés adicional para la audiencia germana. El medio recordó que James Rodríguez y Müller compartieron vestuario en 44 partidos oficiales con el Bayern, aportando contexto sobre la relación previa entre ambos.

Por último, la prensa latinoamericana proyectó rápidamente el futuro inmediato del colombiano. Se señaló que Minnesota United tendrá oportunidad de reivindicarse en su próximo partido en casa frente a Seattle Sounders. Además, se mencionó que para James este será el último compromiso antes de integrarse a la selección nacional en la próxima fecha FIFA.