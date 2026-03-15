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Ángel Barajas gana la medalla de plata en la parada de la Copa del Mundo de Gimnasia en Turquía: cinco medallas acumula el colombiano en la temporada

El cucuteño, medallista en los pasados Juegos Olímpicos de París, tendrá una segunda final en la jornada al participar en la prueba de barra fija

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Ángel Barajas es una de
Ángel Barajas es una de las opciones de medalla para Colombia en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 - crédito Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

El gimnasta colombiano Ángel Barajas obtuvo la medalla de plata en las barras paralelas durante la parada de la Copa Mundo de Gimnasia Artística en Turquía, celebrada el domingo 15 de marzo, tras conseguir una puntuación de 14.366. Le ganó el japonés Shinnousuke Oka recibió 14.700 puntos; mientras que el turco Ferhat Arican se adjudicó el bronce con 14.233 unidades.

Con este resultado, el competidor colombiano refuerza su buen desempeño en la temporada, al haber alcanzado la medalla de oro en la misma modalidad el 7 de marzo en la etapa de la Copa Mundo celebrada en Bakú, Azerbaiyán, y haber sido medallista de plata en la prueba de barra fija en la Copa del Mundo de Alemania. En la misma parada en Bakú, el cucuteño fue medalla de bronce en la prueba de barra fija.

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Así fue la rutina de Ángel Barajas en la final de barras paralelas de la parada en Turquía de la Copa Mundo de Gimnasía - crédito Instagram/@ClubStarsG

Ángel Barajas es su segunda final del día; ganó la medalla de plata en la prueba de barra fija con una calificación de 14.966 en su rutina, muy cerca de lo logrado por el deportista de China Taipei, Chia Hung-Tang, que fue calificado con 15.200 en su rutina. El podio lo completó el croata Tin Srbic con un puntaje de 14.300.

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