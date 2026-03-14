Duván Zapata volvió a anotar con el Torino de la Serie A de Italia: así fue el golazo del colombiano

El colombiano Duván Zapata festeja tras anotar el cuarto tanto del Torino ante el Parma en un duelo de la Serie A, realizado el viernes 13 de marzo de 2026-crédito Fabio Ferrari/LaPresse via AP

El 13 de marzo de 2026, Torino de Italia goleó por 4-1 al Parma por la fecha 29 de la Serie A, y consiguió llegar a los 33 puntos, y sacar 9 puntos de diferencia en la zona del descenso, puesto que actualmente ocupa el Cremonese en la casilla 18.

En medio de la victoria del cuadro Granate (apodo por el cual se conoce al Torino de Italia por los colores de su escudo y uniforme), el delantero colombiano Duván Zapata fue importante, ya que cerró la victoria con un auténtico golazo.

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El gol de Duván Zapata para sellar la goleada del Torino-crédito @SC_ESPN/X

La anotación llegó al 90+1, y allí Duván Zapata aprovechó para sacar un remate de media distancia con la pierna derecha, y colocar un tiro con potencia y ubicación para que el portero japonés Zion Suzuki no pudiera atajar la pelota.

Torino consiguió una victoria clave y se mantiene a mitad de tabla de la Serie A de Italia

Torino sigue en la mitad de tabla de la Serie A de Italia - crédito Ciro De Luca / REUTERS

Torino logró una contundente victoria 4-1 sobre el Parma, el 13 de marzo de 2026, resultado que deja al equipo turinés a 9 puntos por encima de la zona de descenso en la Serie A italiana. Gio Simeone abrió el marcador a los tres minutos y acabó con una racha positiva del Parma de cinco partidos invicto.

El refuerzo de Roberto D’Aversa en el banquillo ha sido clave en la recuperación tras la salida de Marco Baroni, quien fue destituido semanas atrás tras sumar solo siete de 27 puntos disponibles en 2026. La llegada del nuevo técnico se tradujo en una victoria inicial ante la Lazio y en la goleada frente al Parma.

El refuerzo de Roberto D’Aversa en el banquillo ha sido clave en la recuperación tras la salida de Marco Baroni, quien fue destituido semanas atrás tras sumar solo siete de 27 puntos disponibles en 2026.

Duván Zapata se vuelve en una gran figura para el Torino-crédito Ciro De Luca/REUTERS

Por otra parte, el exdelantero del Atalanta de Italia lleva un total de 23 partidos en 864 minutos, y acumula tres anotaciones durante la temporada 2025-2026.

A continuación, estos son los números del delantero caleño, de 34 años:

8 de diciembre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el Torino 2-3 AC Milán

1 de marzo de 2026 - Serie A de Italia: 73 minutos y gol en el Torino 2-0 Lazio

13 de marzo de 2026 - Serie A de Italia: 29 minutos y gol en el Torino 4-1 Parma

Duván Zapata podría dejar al cuadro italiano para la temporada 2026-2027: esto se sabe

Soccer Football - Serie A - Torino v AC Milan - Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy - December 8, 2025 Torino's Duvan Zapata celebrates scoring their second goal with Marcus Pedersen REUTERS/Claudia Greco

El club Torino evalúa la posibilidad de rescindir el contrato de Duván Zapata al finalizar la temporada 2025-2026, debido al bajo rendimiento del delantero colombiano tras su regreso a las canchas. La información, divulgada por Tuttosport y citada por Tuttomercattro, el 11 de marzo de 2026, precisa que el equipo podría activar una cláusula de salida anticipada que se estableció en el acuerdo renovado en abril de 2025.

De acuerdo conla información de Tuttosport, esta cláusula le otorga a Torino la facultad de terminar unilateralmente el contrato con Zapata un año antes de su vencimiento, previsto originalmente para junio de 2027. Si la directiva decide ejecutarla, deberá pagarle al futbolista una indemnización cercana al millón de euros por el final anticipado del vínculo.

“Cuando renovó su contrato, Zapata acababa de cumplir 34 años. El próximo 1 de abril celebrará su 35. Cairo y Vagnati querían convertirlo en el referente a largo plazo del vestuario, infundiéndole aún más motivación durante esa primavera tan difícil, entre retrasos, problemas y el dolor de recuperarse de la cirugía. ¿El nuevo contrato? Un sueldo considerable, muy considerable: 2,5 millones de euros netos, 5 millones de euros brutos. Y no solo hasta 2026, sino hasta 2027. Pero con la creencia bastante objetiva de que nunca volveríamos a ver al mejor Zapata, inevitablemente, a esa edad y después de una lesión tan grave, después de un periodo tan largo de inactividad", explicaron en el artículo titulado “El Torino podría deshacerse de Zapata, el giro de la cláusula siempre se mantuvo en secreto: el trasfondo”, publicado por el portal Tuttosport, el 11 de marzo de 2026.

El bajo desempeño de Zapata desde su reincorporación tras una lesión de ligamento cruzado en octubre de 2024 complica su continuidad en el club. Hasta el momento, el delantero ha participado en 22 partidos de la presente campaña, con solo dos goles y una asistencia, desempeño que pone en duda su permanencia en el proyecto deportivo del equipo, según la misma fuente.