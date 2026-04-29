“Que la historia los juzgue”: Cabal lanzó duro regaño al Gobierno Petro por violencia en Cauca y Valle

- crédito Presidencia - @MariaFdaCabal/X

“Que la historia de este país los juzgue”, con esa frase María Fernanda Cabal lanzó uno de sus pronunciamientos más duros contra el Gobierno Petro tras la ola de violencia que golpeó al Cauca y al Valle del Cauca.

La senadora cuestionó la respuesta oficial frente a los atentados y aseguró que el país enfrenta una escalada premeditada, planteando que lo ocurrido en el suroccidente no puede leerse como hechos aislados sino como una situación de mayor gravedad.

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De acuerdo con información citada por Revista Semana, Cabal sostuvo que los ataques registrados durante el fin de semana evidencian una arremetida que, a su juicio, tendría incluso implicaciones políticas y electorales.

Las autoridades no han entregado cifras finales, pero el ataque, en el que fueron utilizados cilindros bomba, habría impactado directamente a un bus con pasajeros sobre la carretera - crédito cpatura de pantalla Video aficionado

La congresista del Centro Democrático elevó el tono de sus críticas al responsabilizar al Gobierno por lo que calificó como una falta de respuesta eficaz frente al deterioro de la seguridad.

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Uno de los puntos más fuertes de su intervención estuvo en la idea de que la violencia fue premeditada, una afirmación que acompañó con cuestionamientos sobre decisiones políticas del actual gobierno.

“Parece que todo fuera premeditado. Y sí. Es premeditado”, afirmó la senadora en declaraciones retomadas en la publicación, en las que además vinculó sus críticas con el contexto electoral.

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Ese pronunciamiento convirtió su reacción en algo más que una crítica a los atentados y la llevó a un cuestionamiento político de fondo al Ejecutivo.

Cabal también confrontó al Gobierno por lo que considera un doble rasero frente a la violencia, al comparar posturas presidenciales sobre conflictos internacionales con la situación de seguridad en Colombia.

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Cabal también confrontó al Gobierno por lo que considera un doble rasero frente a la violencia, al comparar posturas presidenciales sobre conflictos internacionales con la situación de seguridad en Colombia- crédito Colprensa

En ese punto lanzó una de las frases más severas de su pronunciamiento, al afirmar que quienes hoy gobiernan deberán responder ante la historia por el deterioro del orden público.

La senadora sostuvo que mientras desde el Gobierno se han elevado posturas sobre conflictos externos, la violencia que golpea regiones del país no ha tenido, según su visión, una reacción proporcional.

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Ese fue el contexto en el que surgió su frase “Que la historia los juzgue”, convertida en el eje político de su reacción frente a los atentados.

La declaración estuvo acompañada por un mensaje sobre las víctimas de la violencia y por cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad en el país.

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Cabal planteó que los ciudadanos reclaman tranquilidad y seguridad, y sostuvo que el Gobierno ha fallado en garantizar esas condiciones.

Además del tema de seguridad, la congresista extendió sus críticas al modelo político y económico del Pacto Histórico.

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En su pronunciamiento cuestionó la narrativa del oficialismo frente a sectores populares y aseguró que, contrario a lo que plantea el Gobierno, las políticas actuales no benefician a los más vulnerables.

Ese enfoque amplió su intervención más allá de la coyuntura de los atentados y convirtió su mensaje en una crítica política integral.

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Los señalamientos surgieron tras ataques que afectaron puntos estratégicos del Cauca y el Valle, incluidos sectores cercanos a Popayán y corredores como la vía Panamericana.

Los hechos de violencia encendieron alertas en la región y provocaron múltiples reacciones políticas, entre ellas la de Cabal, que adoptó uno de los tonos más duros desde la oposición.

Su mensaje también se suma a los cuestionamientos sobre la política de seguridad del Gobierno y sobre el manejo de la situación en el suroccidente del país.

La senadora convirtió la coyuntura de los atentados en una crítica directa al proyecto político de Petro, insistiendo en que lo ocurrido refleja fallas profundas en la conducción del Estado frente a grupos armados.

En esa línea, su pronunciamiento se conectó con debates más amplios sobre seguridad, gobernabilidad y respuesta institucional frente al recrudecimiento de la violencia.

El centro de su mensaje, sin embargo, quedó condensado en el regaño político al Gobierno, con una frase que buscó señalar responsabilidades por lo ocurrido.

Primero cuestionó la reacción oficial, luego habló de hechos premeditados y finalmente cerró con una condena política resumida en que “la historia los juzgue”.

Ese tono convirtió su declaración en una de las reacciones más severas frente a los ataques recientes y profundizó la confrontación política alrededor de la seguridad.

Así, la respuesta de Cabal no solo fue una reacción frente a los atentados, sino una acusación directa contra el Gobierno Petro por el manejo de la violencia en el suroccidente.

Su mensaje deja instalada una nueva controversia política en torno a la seguridad, mientras persisten las tensiones por los hechos violentos en Cauca y Valle.