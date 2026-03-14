Atlético Bucaramanga hizo oficial la salida de Aldair Quintana, figura del título en el 2024: este sería su nuevo destino

El portero tolimense fue importante en el título de 2024 ante Santa Fe-crédito Atlético Bucaramanga

El ciclo deportivo de Aldair Quintana culminó oficialmente en el Atlético Bucaramanga tras más de dos años defendiendo la portería, marcando así el cierre de uno de los capítulos más destacados en la historia reciente del club santandereano.

La noticia, confirmada mediante un comunicado el 14 de marzo de 2026, refleja el impacto determinante del arquero en la conquista del primer título de Liga en 2024 y anticipa un nuevo rumbo en su carrera profesional fuera de Colombia.

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Quintana se convirtió en una de las figuras del cuadro bumangués en la consecución del título - crédito Jaime Moreno / Colprensa

Atlético Bucaramanga emitió un comunicado de prensa, el 14 de marzo de 2026, explicando que se llegó a un acuerdo para rescindir el contrato con Quintana, y que el motivo principal se dio desde la propia decisión del portero de 31 años, con paso en equipos como Atlético Huila y Atlético Nacional en su carrera deportiva.

“El Atlético Bucaramanga informa a su afición, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el jugador Aldair Quintana rescindió su contrato con la institución. Hasta el día de ayer formó parte de nuestro club”, informaron.

Estadísticas de Aldair Quintana con Atlético Bucaramanga

Aldair Quintana saldría a Independiente del Valle de Ecuador- crédito José Luis Guzmán - El País / Colprensa

El retiro voluntario de Quintana no solo pone fin a su estadía en el equipo ‘Leopardo’, sino que también deja cifras sin precedente para la institución: 120 partidos disputados y 54 arcos en cero, además de la atajada de 11 tiros penaltis, un registro inusual incluso entre arqueros de gran trayectoria, según precisa el comunicado difundido por el Atlético Bucaramanga. Esta estadística lo posiciona como el guardameta más exitoso que ha vestido los colores del club y da contexto a la relevancia emocional que su salida genera entre la afición.

Durante su permanencia, Quintana se convirtió en emblema del rendimiento colectivo e individual. En el título histórico de 2024, su liderazgo y actuaciones bajo presión fueron reconocidos oficialmente por el club:

“Agradecemos a Aldair por su entrega durante su paso por el club. Su papel fue fundamental en la consecución del primer título de Liga en la historia del Atlético Bucaramanga, obtenido en 2024”, expresó la institución en el comunicado oficial.

Además de sus éxitos nacionales, su actuación en competiciones continentales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, fortaleció la presencia internacional del equipo durante su gestión.

En una respuesta directa a la pregunta clave sobre las razones y consecuencias de la salida: Aldair Quintana finalizó su vínculo con el Atlético Bucaramanga por decisión propia, según un comunicado formal del club divulgado. En poco más de dos años, fue actor principal en la conquista de la única estrella liguera de la historia del club, acumuló decenas de partidos con un altísimo promedio de rendimientos positivos y dejó una huella humana resaltada por compañeros y afición.

Aldair Quintana tendría su destino en el fútbol ecuatoriano

Fredy Hinestroza y Aldair Quintana son dos de los jugadores campeones con Atlético Bucaramanga en 2024, que capitanean el equipo en 2025 - crédito Atlético Bucaramanga

El arquero colombiano Aldair Quintana, de 31 años, tiene todo pactado para dejar Atlético Bucaramanga y unirse a Independiente del Valle de Ecuador, según información de Caracol Radio citada por el periodista Diego Rueda. El club ecuatoriano pagará una cláusula de salida de 350.000 dólares (USD) al conjunto santandereano para concretar la transferencia.

La llegada del portero implica su primera experiencia internacional, luego de defender en Colombia los arcos de Independiente Medellín, Atlético FC, Deportes Tolima, Atlético Huila, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Bucaramanga, detalló Caracol Radio. Quintana alcanzó 120 partidos con el Bucaramanga, donde recibió 98 goles, la mayor cifra de apariciones en un solo club durante su carrera.

El traspaso dejaría a Leonel Álvarez, entrenador del equipo colombiano, sin uno de sus referentes. El arquero había llegado a Bucaramanga en enero de 2024 tras pasar por Atlético Nacional y firmó un vínculo hasta diciembre de 2026, puntualizó la emisora.

En Ecuador, el futbolista competirá a nivel internacional, ya que Independiente del Valle participará en la Copa Libertadores desde la fase de grupos. Bucaramanga, en cambio, fue eliminado de la Copa Sudamericana frente a América de Cali, el 4 de marzo de 2026.