El Ministerio de Salud denunció anomalías en la facturación de servicios de los hospitales: “154 mujeres registradas como operadas del pene”

Los informes señalan que el elevado desembolso en fármacos no se traduce en un aumento en la calidad del servicio, lo que evidencia problemas persistentes en el control de costos - crédito Canal del Congreso

El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Jaramillo, denunció durante el consejo de ministros del 28 de abril irregularidades graves en la facturación y gestión del sistema de salud, con ejemplos inusuales como la aparición de “cirugías de pene supuestamente realizadas en 154 mujeres y cobros por intervenciones en pacientes fallecidos”.

Estas anomalías salieron a la luz tras una auditoría exhaustiva y han encendido las alarmas sobre la integridad de los procesos dentro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), según detalló Blu Radio.

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El Ministerio de Salud identificó prácticas como la multiplicación de cirugías en un solo paciente, facturación de medicamentos a costos elevados y cobros por servicios a personas ya muertas.

De acuerdo con las auditorías reportadas desde la cartera ministerial, algunos pacientes figuraban con hasta cinco apendicectomías, lo que evidencia inconsistencias profundas y posibles fraudes en los sistemas de reporte médico. Las EPS señaladas, como Coosalud, Famisanar y Sanitas, concentran la mayor parte de las irregularidades.

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Las recientes auditorías oficiales revelaron inconsistencias en miles de registros médicos y cobros inapropiados realizados por entidades promotoras, lo cual ha generado preocupación sobre el destino y la integridad de los recursos públicos en el sector - crédito @MinSaludCol/X

El Ministerio de Salud de Colombia denunció diversas irregularidades recientes en el sistema de salud, entre ellas reportes de cirugías imposibles en mujeres, cobros por atención a fallecidos, sobrecostos por medicamentos y manipulación fraudulenta de estados financieros en varias EPS.

Las autoridades advirtieron que estos hechos comprometen la sostenibilidad y la calidad de la atención médica en el país.

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Casos de irregularidades detectadas en el sistema de salud

En su exposición, aparte de que Jaramillo se refiriera al archivo de 154 mujeres registradas como operadas de pene. También enfatizó la facturación repetida por una misma cirugía y la aparición de más de cinco procedimientos iguales en un solo paciente. Estas cifras, proporcionadas por Blu Radio, ilustran la magnitud de las anomalías encontradas durante la verificación.

El análisis del Ministerio incluyó facturas de medicamentos con sobreprecios. Por ejemplo, se identificó un caso en que un fármaco se cobró por más de 600 millones de pesos, pese a que su precio oficial no supera los 80 millones. Según Blu Radio, estas irregularidades ponen en cuestión la transparencia del manejo de los recursos.

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La intervención del alto funcionario detalló casos de facturación inflada y reportes médicos inconsistentes, evidenciando la necesidad de fortalecer los sistemas de control y la vigilancia en las entidades prestadoras - crédito @MinSaludCol/X

Otra irregularidad relevante refiere a la detección de más de 300.000 registros asociados a servicios facturados para pacientes fallecidos. Se investiga si estos cobros, descritos por Blu Radio, constituyen desvíos sustanciales de fondos públicos.

Grave situación financiera y patrimonial de las EPS en Colombia

A la preocupación anterior se suma la situación financiera deficiente de la mayoría de las EPS, asunto que ha sido reiterado por Jaramillo, según recogió Radio Nacional. Instituciones como Coosalud, Famisanar y Sanitas operan con patrimonio negativo y sin reservas técnicas suficientes, condición que debería impedirles recibir y administrar fondos públicos en Colombia.

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Tan solo dos EPS —Alianza Salud y Salud Mia— cumplen todos los indicadores financieros clave, y juntas agrupan poco más de 300.000 afiliados.

El resto de las entidades revisadas muestra déficits patrimoniales o incumple varios indicadores, pero sigue accediendo a recursos estatales. “No cumplen sino dos”, subrayó el ministro de Salud, según Radio Nacional.

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Otro caso destacado es el de la Nueva EPS, cuyos estados financieros desde 2019 hasta 2023 fueron declarados fraudulentos tras una auditoría, de acuerdo con lo informado por Radio Nacional. Los exdirectivos de esa entidad enfrentan procesos judiciales por ocultar información y manipular cifras para encubrir déficits cuantiosos.

Los análisis del gasto evidenciaron la existencia de facturaciones por encima del valor real en fármacos, agravando así el desequilibrio financiero y dificultando la optimización de los fondos públicos en el sector - crédito Colprensa

La deuda total del sistema, de acuerdo con datos de la Contraloría General citados por el ministro, ya sobrepasa los 32 billones de pesos. Esta cifra revela un déficit mucho mayor al reconocido previamente por las EPS y plantea dudas sobre la transparencia en la gestión de sus finanzas.

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Diversos informes advierten que la problemática de manejo financiero y desviación de fondos no es reciente. Desde 2013, la Contraloría ha documentado incumplimientos recurrentes en los controles y una tendencia creciente en las deudas del sector salud en Colombia.

El gasto en medicamentos supera los estándares usuales y representa cerca del 25% del presupuesto total del sistema, una proporción considerada elevada a nivel internacional y que no se ha traducido en mejoras apreciables en la atención al usuario.

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Las autoridades sanitarias consideran estos hallazgos como parte de una crisis estructural que requiere el fortalecimiento urgente de los mecanismos de control y una reforma profunda para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos de la salud pública del país.