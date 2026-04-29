Cómo funciona ‘Alerta Rosa’, el mecanismo de búsqueda y protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres

Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación, interviene en el evento de lanzamiento de la iniciativa Alerta Rosa - crédito Fiscalía General de la Nación

El lanzamiento de la Alerta Rosa representa un cambio en la respuesta estatal ante la desaparición de menores de edad y mujeres en Colombia, según detalló Luz Adriana Camargo, fiscal general de la nación.

Al presentar la iniciativa, Camargo destacó la naturaleza diferencial del mecanismo: “Rosa no es solo una alerta para buscar, es una alerta para proteger de manera reforzada. Busca llegar más rápido, movilizar más actores, activar más capacidades, precisamente allí donde el riesgo es mayor“, afirmó la funcionaria.

PUBLICIDAD

Camargo insistió en que el carácter urgente de la alerta elimina la posibilidad de demoras institucionales. Ante diversas autoridades y actores sociales, puntualizó: “No hay excusas burocráticas y no hay lugar para la inacción cuando la vida y la libertad están en riesgo“.

Con esto, la alerta Rosa rompe con criterios previos que exigían requisitos formales o clasificación de gravedad, dejando claro que la respuesta debe ser inmediata.

PUBLICIDAD

La fiscal también mencionó la dimensión política de la medida: “La alerta rosa es una señal clara de ese compromiso político estatal“. Según la jefa del ente investigador, la intervención interinstitucional debe evitar distinguir entre lo urgente y lo grave: ”Tampoco hay lugar para las clasificaciones de qué es lo urgente y qué no lo es, o qué es lo grave y qué no lo es. O tampoco para las respuestas asociadas a la formulación formal de una denuncia“, señaló, al tiempo que reiteró la obligación de una acción coordinada e integral.

El lanzamiento de la Alerta Rosa representa un cambio en la respuesta estatal ante la desaparición de menores de edad y mujeres en Colombia, según detalló Luz Adriana Camargo, fiscal general de la nación - crédito @PGN_COL/X

En su posicionamiento, la fiscal general también enfatizó la función colectiva de la alerta: “Cada caso de desaparición nos interpela como instituciones y como sociedad“.

PUBLICIDAD

Desde su perspectiva, el mecanismo requiere la movilización inmediata de todos los actores implicados: ”La alerta tiene que funcionar como su nombre lo indica, como un acto urgente, urgente que nos movilice a todos para iniciar lo más clave que es esa acción de búsqueda“, sostuvo Camargo.

Este lanzamiento marca un esfuerzo coordinado de 17 entidades nacionales, incluyendo el Icbf, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, con la meta de acortar los tiempos en la búsqueda inmediata de niños, adolescentes y mujeres desaparecidos en Colombia.

PUBLICIDAD

Astrid Cáceres, Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), interviene en el lanzamiento oficial de la iniciativa 'Alerta Rosa'.

La presentación del sistema traduce un trabajo conjunto de dos años, según enfatizó Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al señalar: “Contra las violencias de las niñas hay que actuar juntos y actuar a tiempo”.

El compromiso de integración interinstitucional cobra fuerza ante la fragmentación histórica del Estado colombiano. A juicio de Cáceres, “Tenemos un Estado que ha sido fragmentado, que ha sido dividido por competencias”, una situación que ha dificultado ofrecer respuestas ágiles ante situaciones de emergencia.

PUBLICIDAD

En el contexto de esta articulación, la directora del ICBF insistió en la responsabilidad compartida para lograr la protección de los derechos de la niñez: “Todos tenemos un ejercicio en la protección integral de los derechos de los niños”, una idea vinculada al propósito de la Declaración de Bogotá, que emergió en una conferencia ministerial mundial donde Colombia fue sede.

El objetivo inmediato del sistema, según Cáceres, es claro: “Reducir los tiempos de respuesta ante crisis, poder llegar a tiempo. Y en el caso de los niños y las niñas, creo que significa la vida entera, que el Estado pueda llegar a tiempo”.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional recordó la importancia de activar rutas de atención y evitar la justicia por mano propia - crédito Policía Nacional

La Alerta Rosa impulsa una transformación en la manera en que el Estado colombiano aborda la desaparición de menores y mujeres, al priorizar la acción inmediata y la articulación de múltiples entidades. Esta iniciativa refuerza la responsabilidad colectiva y elimina barreras administrativas, con el fin de fortalecer la protección y garantizar respuestas oportunas ante situaciones de riesgo.