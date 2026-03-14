Ángel Barajas vuelve a destacar en la Copa Mundo de Gimnasia: llegó a otra final en Turquía

Ángel Barajas ha sido uno de los deportistas más destacados durante la Copa Mundo de Gimnasia - crédito Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Ángel Barajas sigue demostrando que es uno de los deportistas colombianos más destacados en la actualidad, ya que después de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 continuó con su crecimiento en la gimnasia y ahora busca el cupo para Los Ángeles 2028.

El nuevo logro del nortesantandereano fue la final en la barra fija de la Copa Mundo de Gimnasia, que en su tercera parada en Turquía resaltó por su talento y obtuvo el tiquete a la ronda final, en la que desea subirse al podio nuevamente, pero esta vez para colgarse la presea de oro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, Barajas también es uno de los más destacados en las barras paralelas, así que tiene doble opción para ser la figura en el certamen en territorio turco, superando también a los mejores gimnastas del mundo y convirtiéndose en carta fuerte de Colombia para los próximos olímpicos.

Barajas vuelve a ser figura en el mundial de gimnasia

La clasificación de Ángel Barajas a las finales de barras paralelas y barra fija en la Copa del Mundo de Gimnasia de Antalya refuerza su presencia entre los atletas más destacados de la región, con expectativas renovadas de sumar nuevas medallas, siendo una de las figuras latinoamericanas en ascenso.

El colombiano Ángel Barajas ganó la medalla de plata en la parada de la Copa Mundo en Alemania - crédito Instagram/@Angel_barajas34

Ángel Barajas accedió a la final de barras paralelas en Turquía tras obtener 14.933 unidades, colocándose en el primer lugar de la ronda clasificatoria. También disputará la final de barra fija, donde se posicionó segundo con 14.366 puntos. Ambas finales se celebrarán este domingo en Antalya y definirán si el colombiano extiende su récord de podios internacionales.

Un recorrido a la gloria

Con diecinueve años, Ángel Barajas ya ostenta una carrera repleta de títulos en la élite de la gimnasia artística. Desde su ingreso a la categoría de mayores en 2024, acumula ocho medallas en Copas del Mundo. Entre ellas destaca la reciente medalla de oro en barras paralelas y el bronce en barra fija en Bakú.

El calendario previo también incluye la medalla de plata en barra fija durante los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que catapultó su notoriedad global. Además, sumó bronces en la Copa Mundo de El Cairo y en Bakú ese mismo año, tanto en barra fija como en paralelas.

Ángel Barajas fue el primer medallista por Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024, que también recibió el incentivo del Gobierno nacional - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Durante la temporada 2025, el deportista conquistó la plata en barra fija en Szombathely y la plata en paralelas en París. Ya en 2026, volvió a obtener la plata en barra fija en Cottbus, antes de lograr, de nuevo en Bakú, oro y bronce en las finales más recientes.

El impacto de la disciplina y la preparación: visión del entrenador

El éxito de Barajas es atribuido, en parte, a la exigencia y disciplina en la preparación, según destaca Jairo Ruiz, su entrenador. En entrevista con El Tiempo, Ruiz señaló que la capacidad del atleta para absorber recomendaciones y convertir los retos en crecimiento ha sido determinante para estos resultados.

El técnico hizo hincapié en la importancia de la actitud ante las sugerencias, así como en la transformación de cada dificultad en una oportunidad de aprendizaje. Este enfoque, añadió Ruiz, ha permitido a Barajas consolidar una trayectoria internacional sólida y seguir proyectándose en los torneos más competitivos.

El entrenador de gimnasia Jairo Ruiz fue un pilar en la formación del medallista olímpico Ángel Barajas - crédito @santiagopajaro/X

La historia de Barajas demuestra que la disciplina, junto a una apertura permanente al aprendizaje, representa la base para sobresalir en las grandes competencias, que ha servido como inspiración para los jóvenes deportistas tanto en gimnasia como en otras disciplinas, en las que siguen en carrera para llegar a los próximos Juegos Olímpicos, así como a los Panamericanos de Lima en 2027.