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Junior de Barranquilla quedó por el suelo por fuerte crítica tras perder en Copa Libertadores: “Impresentable y patética”

El conjunto Rojiblanco viene de caer ante Sporting Cristal por 2-0 en Perú, con Jermein Peña expulsado y pendiendo de un hilo en el certamen internacional

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Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla se fue de Lima con tristeza por la derrota ante Sporting Cristal y quedar al borde de la eliminación en Copa Libertadores - crédito Junior FC

Junior de Barranquilla complicó su camino en la Copa Libertadores, pues luego de perder contra Sporting Cristal por 2-0 en Lima, por la tercera fecha del grupo F, quedó último con un punto y depende de ganar en las próximas tres jornadas para aspirar a los octavos de final.

Debido a ese bajo nivel, el Tiburón fue blanco de duras críticas por su bajo nivel en el certamen internacional, que se evidenció más en la capital peruana contra un rival que, en comparación, no tenía una plantilla tan fuerte y necesitó de muy poco para superar a los rojiblancos.

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Sumado a eso, la expulsión de Jermein Peña causó molestia en el Junior, pues condicionó al equipo durante buena parte del compromiso y uno de los que se vio enojado fue el portero Mauro Silveira, que aseguró que el jugador fue el responsable de que la plantilla se descuadrara ante Sporting Cristal y sufriera esa caída en Lima.

“No andamos bien aquí, no digamos mentiras”

La derrota de Junior ante Sporting Cristal en la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores ha agudizado el momento crítico del equipo colombiano. La expulsión de Jermein Peña antes de la media hora condicionó todo el encuentro y desencadenó fuertes críticas del comentarista Carlos Antonio Vélez.

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Tras la caída 2-0 en Lima, el analista deportivo señaló en su programa Palabras Mayores, del canal deportivo Win Sports, que el nivel mostrado por Junior fue “impresentable y patético”, y también señaló al defensor central: “Me parece increíble cómo Cristal le pasó por encima. Lo de Peña es impresentable e irresponsable y todo lo demás donde se defienden mal”.

Sporting Cristal vs. Junior
Sporting Cristal superó al Junior de Barranquilla por 2-0 en la Copa Libertadores - crédito Sporting Cristal

Vélez sostuvo que si el equipo de Barranquilla, uno de los protagonistas de la liga local, muestra ese desempeño internacionalmente, las perspectivas del fútbol colombiano en la Copa Libertadores se ven afectadas: “No andamos bien aquí, no digamos mentiras”.

La visita al estadio Alejandro Villanueva dejó a Junior con un panorama complejo para avanzar en el torneo continental. El momento clave del partido fue la expulsión de Peña tras un codazo a un rival, acción sancionada por el árbitro Maximiliano Ramírez. Desde entonces, Sporting Cristal se adueñó del juego y Junior no pudo revertir la desventaja.

Vélez no solo señaló la irresponsabilidad de Peña, sino también el nivel de exigencia en el entorno de Junior en Barranquilla. Para el comentarista, la ausencia de autocrítica interna genera comodidad entre los jugadores: “Hay mucho pechiche en Barranquilla y eso hace que se sientan cómodos, como los reyes del planeta”.

Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla tiene tres partidos para mantenerse con vida en la Copa Libertadores - crédito Colprensa

El comunicador subrayó que es necesario exigir más al plantel y remarcó la decepción por el rendimiento en Copa Libertadores, ya que ahora deberá recuperar puntos en condición de local, en el estadio Jaime Morón de Cartagena, para soñar con los octavos de final al final de la fase de grupos.

Reacciones en Junior tras la expulsión de Jermein Peña

El portero Mauro Silveira reconoció en zona mixta, al término del partido en Lima, que la expulsión afectó decisivamente el planteamiento y el trabajo previo al encuentro del 28 de abril: “Nos arruinó todo lo que preparamos en la semana para el partido”.

-El defensor central del Junior dejó a su equipo con 10 jugadores-crédito @ESPNColombia/X

El uruguayo también consideró acertada la decisión arbitral del argentino Maximiliano Ramírez al mostrar la tarjeta roja a Peña. Además, explicó que competir con un jugador menos frente a un equipo como Sporting Cristal hizo muy difícil lograr un resultado positivo en la capital peruana, pues también competían contra la altura.

Respecto a posibles medidas dentro del plantel, el guardameta señaló que analizarán la situación internamente y dialogarán con Peña: “No hemos visto a Peña, pero fue una falta a nosotros muy grande que ya cometió antes. Se hablará con el plantel y con él, y se tomarán decisiones de puertas para adentro”.

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