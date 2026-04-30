Colombia

Universitaria denunció que fue estafada por su mejor amiga después de transferirle el dinero del semestre

La joven que se prepara para ser médica aseguró que perdió más de $15 millones después de confiar en una publicación de una de sus amigas en redes sociales, en la que ofrecía supuestos descuentos para el pago de su matricula

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Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La revelación del caso puso sobre la mesa la preocupación ciudadana por las transferencias bancarias a los allegados, pues pueden terminar siendo estafas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una presunta estafa millonaria entre amigas sorprendió a la comunidad de Barranquilla. La víctima es Daniela Alfaro Torres, estudiante de último semestre en la Universidad Libre, que hizo pública su denuncia a través de las redes sociales del periodista Adolfo Charris Casseres, conocido como El Periodista de la Gente.

A solo un mes de obtener su título en medicina, la víctima enfrenta la posibilidad de no graduarse debido a la pérdida de $15 millones transferidos a su amiga, después de creer en los supuestos descuentos para el pago de la matrícula universitaria.

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El testimonio de la estudiante indicó que tras las transferencias bancarias realizadas a cuentas del entorno familiar y sentimental de la presunta estafadora (una a la empresa del padre y otra a nombre del novio a través de la plataforma Nequi), la comunicación fue cortada de forma abrupta y no volvió a recibir información sobre la presunta rebaja en el costo del semestre.

Sin embargo, no solo la amiga le dejó de responder, sino que sus familiares cancelaron varios encuentros acordados para intentar solucionar la situación: “Siempre nos ponemos una cita, pero una hora antes o el mismo día dice ‘No voy a asistir, se me presentó algo’, y nunca me han dado una respuesta clara”.

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Canales virtuales de Bancolombia presentaron fallas por más de 24 horas - crédito Bancolombia/Sitio web
La transferencia fue realizada desde la cuenta Bancolombia y Nequi de la víctima - crédito Bancolombia/Sitio web

La víctima aseguró que ya radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes por el presunto delito. Entre tanto, se desató todo un debate sobre los riesgos asociados a la oferta de servicios financieros no regulados a través de redes sociales.

La joven detalló que la supuesta estafa inició cuando su amiga, con la que construyó una amistad durante más de 12 años, publicaba en sus estados de WhatsApp e Instagram ofertas de descuentos del 10%, 20% y hasta 30% para estos pagos universitarios: “Le escribí y me dijo que me iba a ayudar, que le enviara el comprobante de la matrícula y que ella se encargaba del resto”.

La afectada le consignó en total $15.500.000, según su propio recuento: “Se lo mandé a un NIT, a una cuenta de Bancolombia que ella me mandó para inscribir, que está a nombre de la empresa del papá. Le mandé $15.000.000 y luego yo le quedé debiendo $500.000 y ella me mandó un número de Nequi, el cual estaba a nombre del novio. Bueno, ella ahora, pues no me responde”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades piden no hacer transferencias a aquellos que prometen descuentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La joven se encontró sin respuesta, al tiempo que la fecha límite para saldar la deuda con la universidad se acercaba, lo que la preocupó bastante, pues este es un requisito indispensable para graduarse. El impacto financiero y emocional obligó a Alfaro a recurrir a la solidaridad comunitaria como estrategia de último recurso: “He hecho público el caso, muchas personas me están ayudando y voy a hacer una rifa para poder reunir el dinero que necesito”.

La joven insistió en que su objetivo al compartir la experiencia es advertir a otros sobre los riesgos de confiar en intermediarios no autorizados, incluso cuando se trate de miembros del propio círculo de confianza, en su diálogo con el periodista Adolfo Charris Casseres.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las estafas por redes sociales son cada vez más comunes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta por estafas en redes sociales

La denuncia de Daniela Alfaro Torres avivó la conversación pública en Barranquilla sobre la facilidad y velocidad con la que las ofertas de descuentos y facilidades económicas se difunden en plataformas sociales, y cómo estos mecanismos pueden ser usados para la comisión de delitos financieros.

La Fiscalía General de la Nación, según lo consignado en la denuncia, deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para judicializar este caso y cuáles serán las consecuencias legales para la persona investigada por el presunto fraude.

Por ahora, la estudiante sigue en la búsqueda de apoyo económico para lograr saldar la deuda con la Universidad Libre y no perder la oportunidad de finalizar su formación como médica.

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