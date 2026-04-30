Colombia

La Registraduría confirmó que el sistema electoral es “inalterable”: “Comprueban la invulnerabilidad de la herramienta”

El abogado Alejandro Carranza destacó las denuncias que ha hecho el presidente Petro sobre el sistema y pidió a la autoridad electoral cumplir con un fallo del Consejo de Estado

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La Registraduría aseguró que los representantes de los partidos políticos pueden confirmar que el sistema electoral es seguro - crédito Colprensa
La Registraduría aseguró que los representantes de los partidos políticos pueden confirmar que el sistema electoral es seguro - crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que las pruebas que se han hecho sobre el software de preconteo y el código fuente, que son utilizados en los procesos electorales de Colombia, confirman que el sistema electoral es completamente seguro y proporciona información veraz sobre las votaciones. Se han hecho auditorías durante varios días que así lo demuestran.

En el tercer día de la puesta a disposición del Código Fuente y del software de preconteo a los auditores técnicos de las agrupaciones políticas, demostramos que el sistema es inalterable. A través de un programa especializado, los representantes de los partidos comprueban la invulnerabilidad de la herramienta que consolidará los votos dentro y fuera del país el 31 de mayo”, precisó la autoridad electoral en su cuenta de X.

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De igual manera, indicó que organizaciones políticas están garantizando el ejercicio de integridad y transparencia electoral de cara a los comicios presidenciales que se aproximan. También cuentan con la auditoría técnica internacional de la Unión Europea, Capel y la Misión de Observación DemocraTIA Global.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el sistema electoral colombiano es seguro - crédito @Registraduria/X
La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el sistema electoral colombiano es seguro - crédito @Registraduria/X

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, reaccionó a la información suministrada por la Registraduría, destacando las advertencias que hizo en su momento el jefe de Estado sobre presuntas vulnerabilidades en el sistema electoral. Aseguró que sus denuncias sirvieron para que se llevaran a cabo los estudios pertinentes que permitan verificar la seguridad del sistema.

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Ven lo importante que fue las denuncias, observaciones y alertas del Presidente @petrogustavo. Ahora esperemos sea una auditoría real y no una inspección técnica”, precisó.

De igual manera, instó al registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, a cumplir con lo establecido en un fallo emitido por el Consejo de Estado en 2018 (Rad. 11001-03-28-000-2014-00117-00). En dicha decisión, según ha recalcado en varias ocasiones el presidente Petro, el máximo juez de la administración pública ordenó que se adquiera un software de escrutinios que sea propio del Estado:

En la sentencia del Consejo de Estado se conmina a la organización electoral a adquirir “el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización” - crédito Sentencia/Consejo de Estado
En la sentencia del Consejo de Estado se conmina a la organización electoral a adquirir “el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización” - crédito Sentencia/Consejo de Estado

Conminar a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección, además realice los trámites para designar el personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado que se requiera, para la vigilancia y control del aplicativo a utilizar”, se lee en el fallo proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 8 de febrero de 2018.

En ese sentido, señaló al registrador de incurrir en un presunto “fraude” al no acatar lo ordenado por el Consejo de Estado. “Señor Registrador, @Registraduria para cuando será que se cumple el fallo del 2018 del @consejodeestado o persistirá el presunto fraude a resolución judicial”, cuestionó el abogado.

El abogado Alejandro Carranza destacó advertencias del presidente Petro sobre presuntas vulnerabilidades del sistema electoral - crédito @HombreJurista/X
El abogado Alejandro Carranza destacó advertencias del presidente Petro sobre presuntas vulnerabilidades del sistema electoral - crédito @HombreJurista/X

Contrario a lo indicado por la Registraduría en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro insiste en que el software electoral no puede ser auditado. Sus aseveraciones se basan en información revelada por el abogado Carranza, que indicó que hay un acta de 2023 de la Registraduría que así lo demuestra.

En el documento en cuestión aparecen los comentarios que dejaron los auditores de cinco agrupaciones políticas. “El auditor del Centro Democrático dijo: “No se puede realizar una correcta auditoría al código debido a falta de herramientas y documentación””, detalló Carranza.

El presidente aseguró que el software de escrutinios “es imposible de auditar” por falta de herramientas, citando actas oficiales de la Registraduría - crédito Gustavo Petro/X
El presidente aseguró que el software de escrutinios “es imposible de auditar” por falta de herramientas, citando actas oficiales de la Registraduría - crédito Gustavo Petro/X

En consonancia con ello, el jefe de Estado insistió en que hay falencias alrededor del software electoral que será utilizado en las elecciones presidenciales de mayo de 2026. “Hasta los mismos funcionarios de la registraduría, los auditores de derecha y los de izquierda afirman que el software de escrutinios es imposible de auditar porque no se entregan las herramientas para hacerlo”, señaló.

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