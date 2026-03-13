Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”

Montoya reprobó las comparaciones que hizo Max Verstappen de la Fórmula con Mario Kart y manifestó que la categoría debería tomar acciones contra el tetracampeón del mundo - crédito Colprensa y Jakub Porzycki/REUTERS

“He cambiado el simulador por mi Nintendo Switch. Estoy entrenando con Mario Kart. Encontrar las setas se me da bastante bien, los caparazones azules son un poco más difíciles”, dijo el piloto neerlandés y cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, en lo que fue un claro ataque a la regulación técnica que inició en la Fórmula 1 para la temporada 2026 y que ya dejó reacciones encontradas de los fanáticos y pilotos luego del Gran Premio de Australia del pasado fin de semana.

Las modificaciones aprobadas por la FIA para priorizar el diseño de monoplazas eléctricos generaron cuestionamientos desde la pretemporada, pero fue hasta la primera carrera en Albert Park donde se hizo evidente para los aficionados que la ingeniería llegó a un punto en el que los pilotos deben regularse en ciertas zonas de las pistas para evitar descargar su batería por completo.

La falta de fiabilidad de los nuevos monoplazas y la gestión de batería fueron duramente atacadas por los aficionados de la Fórmula 1 luego de la primera carrera en Australia - crédito Mark Peterson/REUTERS

Este hecho, aunque es algo habitual en los vehículos eléctricos de consumo doméstico, no tardó en causar indignación y llevó a los comentarios de Verstappen, que se suman a los realizados por él mismo y otros como Hamilton y Alonso sobre esta nueva regulación.

En ese contexto, Juan Pablo Montoya abordó el debate generado por las recientes regulaciones técnicas en la Fórmula 1 en su pódcast MontoyAs. El expiloto colombiano consideró que la polémica “viene mucho del problema de no empujar el carro” durante los tests de pretemporada, ya que los equipos evitan mostrar velocidad real y no maximizan el frenado ni el uso de los sistemas de recuperación de energía en esas sesiones.

Montoya matizó que el término “superclipping” (usado para referirse al momento en que el sistema eléctrico retira potencia de combustión al final de rectas o curvas rápidas para recargar baterías, provocando una desaceleración inesperada a pesar de ir a fondo) se utiliza de manera confusa y que la gestión de la batería y la energía es una cuestión técnica que muchos aficionados y comentaristas aún no comprenden.

“El superclipping me parece el término más bruto del mundo. Mucha gente no tiene idea de qué es”, sostuvo, antes de dar la respectiva explicación.

Como lo viene haciendo desde el inicio de 2026, Montoya defendió que la tecnología y la eficiencia son inherentes al desarrollo de la Fórmula 1. Sostuvo que muchos de los cambios que hoy se cuestionan en prensa y redes sociales responden a la búsqueda de mayor eficiencia y a la transferencia de tecnología a los autos de calle.

“El motivo de ir con los alerones abiertos en la recta es para que los carros sean más eficientes. Lo que están volviendo son unos carros más eficientes, que al fin y al cabo, eso es lo que se busca siempre en tecnología”, afirmó, insistiendo que la adaptación a los nuevos sistemas es parte de la evolución natural del campeonato y subrayó que las críticas durante la semana son el reflejo de una falta de entendimiento sobre cómo se gestiona actualmente la energía en pista.

En esa línea, Montoya profundizó en el impacto de las nuevas reglas sobre el desarrollo estratégico de las carreras. Explicó que ahora “manejar el timing, de cómo levantas y cómo manejas la velocidad de entrada y cómo manejas los frenos y cómo manejas todo, es un arte. Y eso la gente no lo ve porque es todavía muy ignorante con el tema. Cuando la Fórmula 1 entienda cómo manejar eso y mostrarlo, el problema se va a acabar”, indicó, añadiendo que “lo que hace la diferencia es eléctrico, no aerodinámico. Hay que ser mucho más estratégico cómo pasas, cuándo paras de descargar la batería para ver si tienes todavía suficiente batería para defender”.

Montoya sostuvo que los equipos y pilotos más preparados, como Mercedes y Ferrari, han sabido sacar provecho de la nueva normativa. “Cuando lo hicieron, lo hicieron bien. El que lo hace bien gana tiempo. Eso es parte de lo que hay en Fórmula 1”, afirmó.

Montoya afirmó que comentarios como el de Max Verstappen deberían penalizarse por parte de la Fórmula 1 - crédito Jade Gao/AFP

Montoya fue directo al analizar las recientes declaraciones de pilotos que han cuestionado las nuevas reglas y la esencia de la Fórmula 1, señalando particularmente lo dicho por Verstappen. “Uno no puede atacar a lo que le da a uno de comer”, expresó inicialmente.

Aunque el propio Montoya admitió que probablemente habría realizado comentarios así si todavía fuera piloto, no dejó de advertir que la categoría debería tomar cartas en el asunto. “En algún momento Fórmula 1 tiene que hacer como hacen los deportes en Estados Unidos. Y a la gente que le falta el respeto al deporte en el que están, ahí está la puerta y se pueden ir o multarlos realmente donde aprendan a respetar lo que están haciendo. Yo haría eso”, aseguró. “Que tengan opiniones, está bien. Yo estoy diciendo que, no les tiene que gustar, pero que se burlen y que comparen Fórmula 1 con jugar Mario Kart, eso no debería ser aceptado por Fórmula 1, personalmente”, añadió.