Futbolista colombiano disputará con una selección europea un cupo al Mundial 2026: enfrentará a un histórico de la UEFA

Macedonia convocó a un colombiano para el partido clave en el repechaje UEFA, camino al Mundial de 2026-crédito Andrew Boyers/Action Images via Reuters

El 13 de marzo de 2026 se conoció que Sebastián Herrera, futbolista colombiano que juega en el Banja Luka, equipo de la primera división de Bosnia y Herzegovina, fue convocado por la selección de Macedonia del Norte para disputar el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026.

Esta convocatoria representa un hito en la carrera de Herrera y en la historia reciente del fútbol colombiano, ya que, aunque no defenderá la camiseta nacional, su presencia en una selección europea evidencia el impacto de la globalización y las reglas de nacionalidad en el fútbol.

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El periodista deportivo informó sobre el colombiano que juega en el fútbol de Bosnia, y la selección de Macedonia nacionalizó para jugar las eliminatorias UEFA camino al Mundial-crédito @PSierraR/X

La información la entregó el periodista Felipe Sierra, el 12 de marzo de 2026, a través de su cuenta de X, que detalló que la experiencia del colombiano en el fútbol de Europa, llevó a que fuera considerado por parte del técnico Blagoja Milevski.

Además entregó el detalle, sin especificar cuales, que varios equipos del fútbol colombiano están interesados en el fichaje del defensor.

“El colombiano Sebastián Herrera (31), que lleva 11 años en Europa, recibió su 1ª convocatoria con la Selección de Macedonia y enfrentará a Dinamarca en repechaje de UEFA para el Mundial. El lateral del Borac de Bosnia ha estado en el radar de varios clubes en Colombia”, informó.

Es importante recordar que el país península balcánica (ubicado sureste de Europa junto a países como Serbia, Croacia, Bulgaria, Grecia), jugará el 26 de marzo de 2026 en el Parken Stadium de Copenhangue, ante Dinamarca por un cupo al Mundial de Norteamérica 2026.

Macedonia del Norte jugará ante Dinamarca por un cupo a la Copa del Mundo de la FIFA - crédito Andrew Boyers / Action Images via Reuters

Estadísticas de Sebastián Herrera en la temporada 2025-2026

El colombiano es representante del fútbol internacional en los Balcanes-crédito @PSierraR/X

El formato del repechaje UEFA al Mundial de 2026 involucra a 16 equipos europeos, de los cuales solo cuatro obtendrán boleto a la cita orbital.

Herrera, lateral izquierdo,construyó su trayectoria lejos de Colombia: lleva 11 años en Europa, actualmente milita en el club Borac de Bosnia y Herzegovina y previamente jugó para el Deportivo Pereira en Colombia (y dónde solo jugó dos partidos)

Luego pasó por el Rabotnicki y Bregalnica en Macedonia del Norte, además del MTK Budapest en Hungría.

La selección macedonia accedió a la nacionalización de Herrera luego de su prolongada residencia, permitiéndole disputar la clasificación a la Copa del Mundo.

El defensor en la temporada 2025-2026 ha jugado 22 partidos en 1.978 minutos, anotando dos goles y realizando cinco asistencias durante la temporada.

A continuación, estos son los detalles de sus anotaciones, destacándose por el gol que marcó en la victoria de su equipo, el Banja Luka de Bosnia Herzegovina, en la clasificación a la UEFA Conference League:

17 de julio de 2025 - Conference League: 86 minutos y gol en el FC Santa Coloma 0-2 Banja Luka

20 de septiembre de 2025 - Liga de Macedonia: 90 minutos y gol en el Banja Luka 5-1 Radjnik Bijeljina

Cómo llegó Macedonia al repechaje para el Mundial y así se jugarán los repechajes de la UEFA

Macedonia jugará el repechaje-crédito Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File Photo

El camino hacia el Mundial 2026 en Europa contempla una fase de repechajes que ofrece una última oportunidad a las selecciones que no lograron la clasificación directa. Al finalizar la fase de grupos, los doce equipos que ocupan el segundo lugar en cada uno de los grupos de las Eliminatorias UEFA obtienen el derecho a disputar estos repechajes.

A ellos se suman cuatro selecciones provenientes de la Liga de Naciones, específicamente los mejores ganadores de grupo que no hayan conseguido el pase directo ni hayan quedado segundos en su grupo de clasificación.

Estas dieciséis selecciones se distribuyen en cuatro rutas diferentes. Cada ruta incluye dos semifinales y una final, todas a partido único. Las semifinales se juegan en el estadio del equipo mejor ubicado según el ranking FIFA, mientras que la sede de la final se determina por sorteo. Los partidos se disputan a eliminación directa: en caso de empate al término del tiempo reglamentario, se recurre a tiempo extra y, si fuera necesario, a penales para definir al vencedor.

El ganador de cada ruta asegura su lugar en la Copa del Mundo. De este modo, la UEFA otorga cuatro plazas adicionales a través de los repechajes, completando la nómina de representantes europeos en el Mundial 2026. Las semifinales están programadas para el 26 de marzo de 2026 y las finales para el 31 del mismo mes.

Así se jugarán los duelos

Cruce 1

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Cruce 2

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Cruce 3

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Cruce 4

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. Irlanda

Los ganadores de estas llaves se enfrentarán entre sí.