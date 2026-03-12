Millonarios agotó la boletería para el clásico ante Nacional por la Liga BetPlay y así lo presumió en redes sociales: “Gracias, familia azul”

Millonarios informó que agotó boletería para el partido ante Atlético Nacional por la Liga BetPlay-crédito STR/EFE

El 4 de marzo de 2026, Millonarios se impuso como visitante y venció 3-1 a Atlético Nacional. Con este resultado, los dirigidos por el argentino Fabián Bustos lograron la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Pero como si fuera poco, dentro de pocos días, el clásico entre verdes y azules se volverá a reeditar por la Liga BetPlay, pero esta vez en el estadio El Campín, el 17 de marzo de 2026 a partir de las 8:30 p. m., marcando lo que es la rivalidad deportiva más importante del fútbol colombiano en su historia.

Los Azules anunciaron el 11 de marzo de 2026 que el clásico de Colombia ante Atlético Nacional tendrá casa llena en el estadio El Campín, además de informar que no habrá público visitante-crédito @MillosFCoficial/X

En medio de este contexto, el 11 de marzo de 2026, Millonarios publicó a través de su cuenta de X de forma oficial, que ya no hay boletería para el partido ante Atlético Nacional, válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

“¡Boletería agotada! Gracias Familia Azul. Por decisión de la Comisión Distrital, no habrá ingreso de hinchas visitantes este martes 17 de marzo frente a Nacional en El Campín“, dijeron.

Además, Los Embajadores informaron que para dicho encuentro no se contará con la presencia de público visitante en el estadio El Campín, debido a la decisión de la Comisión Distrital de Convivencia y Seguridad de Bogotá.

El golazo de Rodrigo Contreras y la eliminación de Nacional a Millonarios: así fue el partido

Rodrigo Contreras protagonizó la noche en el Atanasio Girardot con dos goles de alta factura. La primera anotación destacó por su espectacularidad: un remate desde casi 60 metros que silenció al estadio y sorprendió al experimentado portero David Ospina. Contreras volvió a aparecer en la segunda parte, concretando el tercer gol con una jugada de potencia y precisión, ejecutando una acción individual que consolidó la ventaja y desarmó al equipo verdolaga.

El partido evidenció la solidez de la defensa y la primera línea de volantes de los embajadores, que exhibieron orden y concentración a lo largo de los 90 minutos. Solo cedieron ante un gol de Nicolás Rodríguez, quien definió potente tras asistencia de Jorman Campuzano. Pese a ese tropiezo, la reacción del equipo bogotano fue inmediata.

Nacional buscó imponer condiciones en los minutos iniciales con presión alta y dominio territorial, pero la resistencia de Millonarios se evidenció desde el arranque. La primera ocasión clara tuvo como protagonistas a David Mackalister Silva, quien estuvo cerca de abrir el marcador tras un pase de Jorge Arias, y al arquero Ospina que evitó el gol.

En el minuto 13, Sergio Mosquera salvó en la línea un remate de Milton Casco cuando los locales amenazaban con el primer tanto. La respuesta llegó en el minuto 21 con la genialidad de Contreras, que desequilibró la estrategia de Diego Arias con ese remate lejano e inesperado.

Atlético Nacional logró igualar el marcador siete minutos más tarde. Nicolás Rodríguez controló con calidad una asistencia profunda y venció de zurda a Diego Novoa. Antes del cierre del primer tiempo, Millonarios retomó la ventaja: Leonardo Castro, desde el punto penal, marcó el segundo tras una falta cometida sobre Contreras dentro del área, con un disparo inatajable para Ospina.

Al inicio del segundo tiempo, la entrada de Chicho Arango por Matheus Uribe intentó revitalizar el ataque de Nacional. Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento dispusieron de oportunidades para equilibrar el duelo, pero la figura de Diego Novoa se hizo presente bajo los tres palos. Un contragolpe liderado por Contreras terminó con el tercer gol de los embajadores, sumiendo aún más a Nacional en la incertidumbre.

Al cierre del encuentro, Millonarios demostró solidez defensiva, resistiendo los embates finales del equipo paisa. La oportunidad más clara en la recta final la tuvo Rengifo, pero Novoa volvió a emerger como figura determinante con una intervención decisiva.

Así quedaron los bombos de la Copa Sudamericana: cuándo es el sorteo

Lanús es el vigente campeón de la Copa Sudamericana 2025, tras vencer a Atlético Mineiro desde los tiros del punto penal, de la mano de Mauricio Pellegrino-crédito César Olmedo/REUTERS

Es importante recordar que el sorteo será el 19 de marzo de 2026, en Luque, Paraguay, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de DSports.

Bombo 1

River Plate (Argentina)

Racing de Avellaneda (Argentina)

América de Cali (Colombia)

São Paulo FC (Brasil)

Atlético Mineiro (Brasil)

Gremio (Brasil)

Olimpia (Paraguay)

Santos (Brasil)

Bombo 2

Millonarios (Colombia)

San Lorenzo (Argentina)

Bragantino (Brasil)

Palestino (Chile)

Caracas FC (Venezuela)

Vasco da Gama (Brasil)

Tigre (Argentina)

Cienciano (Perú)

Bombo 3

Audax Italiano (Chile)

Blooming (Bolivia)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Montevideo City (Uruguay)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Independiente Petrolero (Bolivia)

Boston River (Uruguay)

Macará (Ecuador)

Bombo 4

Recoleta (Paraguay)

Alianza Atlético (Perú)

Deportivo Riestra (Argentina)

Barracas Central (Argentina)

Barcelona SC (Ecuador) - Botafogo (Brasil)

Medellín (Colombia) - Juventud (Uruguay)

Deportes Tolima (Colombia) - O’Higgins (Chile)

Carabobo (Venezuela) - Sporting Cristal (Perú)