Así fue calificado Luis Suárez por la prensa portuguesa tras la goleada sufrida por el Sporting de Lisboa: “Muy poco apoyado”

Luis Javier Suárez fue uno de los más destacados en la prensa de Portugal durante la goleada que sufrió el Sporting de Lisboa ante el Bodø/Glimt por la Champions League - crédito Mats Torbergsen / NTB via REUTERS

El Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez sufrió un duro revés el 11 de marzo de 2026, tras la dura goleada recibida por parte del Bodø/Glimt de Noruega, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

En medio del mal papel que tuvo el cuadro portugués en territorio noruego tanto en defensa como en ataque, junto al gran papel colectivo que realizó el equipo escandinavo, la prensa deportiva de Portugal analizó lo que fue el rendimiento individual de los Leones (apodo por el cual es reconocido el Sporting de Lisboa por sus fanáticos y en el mundo del fútbol).

El 11 de marzo de 2026, como es habitual en el diario deportivo Récord de Portugal, entregó las calificaciones individual de cada jugador, y en medio del pésimo partido que hizo el equipo dirigido por el entrenador portugués Rui Borges, el más destacado fue Luis Javier Suárez.

En el análisis que entregaron, se destacó la capacidad de sacrificio y desahogo a nivel colectivo en la cual ayudó Luis Suárez, pero criticaron la falta de apoyo que tuvo por parte del Sporting en el frente de ataque, y otorgando una calificación de 3 sobre 10.

“Estuvo muy poco apoyado, pero permitió al Sporting respirar un poco gracias a su capacidad para mantener la posesión y fue responsable de la mayoría de las prometedoras oportunidades de ataque. Disparó primero (6′), se adelantó y dejó libre a Fresneda (50′), antes de, en el minuto 60, penetrar por la izquierda y disparar, forzando una parada de Haikin en una jugada que resume el aislamiento que experimentó“, explicaron.

Destacaron también la soledad que vivió Luis Javier Suárez en el ataque durante la goleada ante el equipo noruego, y criticaron a algunos de sus compañeros, como el defensor griego Giorgios Vagiannidis y del central español Iván Fresneda.

“El Sporting estuvo cerca del descenso después de que Suárez luchara prácticamente solo, con Rui Silva retrasando los goles. Vagiannidis y Fresneda estaban completamente desmarcados por las bandas, los centrales acumulaban distracciones y el mediocampo estaba desorganizado”, resaltaron.

Bodø/Glimt dio el batacazo y goleó al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez en los octavos de final de la Champions League

El cuadro noruego se hizo fuerte como local, y dejó la serie encaminada para clasificar a los cuartos de final de la UEFA Champions League-crédito Fredrik Varfjell/NTB via REUTERS

Bodø/Glimt logró una victoria contundente al vencer 3-0 al Sporting de Lisboa en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, disputado en el Aspmyra Stadion. El resultado deja al equipo noruego muy cerca de acceder a los cuartos de final, generando euforia entre su afición y consolidándolos como una de las sorpresas del torneo.

La presión ejercida durante el encuentro y la precisión al definir permitieron a Bodø/Glimt distanciarse en el marcador desde el primer tiempo.

Pese a los esfuerzos del conjunto visitante, representado por el atacante colombiano Luis Javier Suárez, los intentos de descontar resultaron infructuosos frente a la férrea marca noruega.

Suárez participó activamente a lo largo de los 90 minutos, moviéndose hacia la banda izquierda y generando oportunidades, pero tanto el arquero Nikita Haikin como la defensa local le impidieron convertir.

Durante los últimos minutos, el entusiasmo de la hinchada anfitriona creció al observar a su equipo mantener la ventaja y estar a un paso de una clasificación histórica a los cuartos de final.

El partido de vuelta está programado para el 17 de marzo de 2026, en el estadio José Alvalade de Lisboa, donde el Sporting de Lisboa se verá forzado a remontar la serie.

El marcador global quedó establecido tras los goles y las acciones de los minutos finales, incluyendo varios cambios estratégicos y una tarjeta amarilla a Waarst Hogh por una fuerte entrada. El equipo noruego dispuso incluso de la oportunidad de ampliar la diferencia, pero un remate de Jens Petter Hauge no encontró portería.

Así van las series tras los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League

La serie de los octavos de final de la Champions League se definirá la semana del 17 al 18 de marzo de 2026-crédito Pierre Albouy/REUTERS

10 de marzo de 2026

Atlético de Madrid (España) 5-2 Tottenham (Inglaterra)

Estadio: Civitas de Madrid

Goles: Marcos Llorente al minuto 6, Antoine Griezmann al minuto 14 y Julián Álvarez al minuto 15 y Robin Le Normand al 22 para los españoles, descontó Pedro Porro al 26. En el segundo tiempo, el argentino Álvarez volvió a reportarse con gol al 55, marcando doblete, y descontó el inglés Dominic Solanke al 76 para Tottenham y el 5-2 final.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos)

Newcastle (Inglaterra) 1-1 FC Barcelona (España)

Estadio: St. James Park

Goles: Harvey Barnes al minuto 86 para Newcastle, empató el español Lamine Yamal al 90+6 de tiro penal para Barcelona FC

Árbitro: Marco Guida (Italia)

Galatasaray (Turquía) 1-0 Liverpool (Inglaterra)

Estadio: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul

Goles: Mario Lemina al minuto 7 para Galatasaray

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Atalanta (Italia) 1-6 Bayern Múnich (Alemania)

Estadio: Gewiss de Bérgamo

Goles: Josip Stanišić al minuto 12, Michael Olise al 22 y Serge Gnabry al 25 para Bayern Múnich en el primer tiempo. El senegalés Nicolas Jackson al 52, el francés Olise se reportó con doblete al 64 y Jamal Musiala al 67, descontó Mario Pašalić al 90+3 para Atalanta

Árbitro: Espen Eskås (Noruega)

11 de marzo de 2026

Bayer Leverkusen (Alemania) 1-1 Arsenal (Inglaterra)

Estadio: BayArena de Leverkusen

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía)

Goles: Robert Andrich al minuto 46 para Bayer Leverkusen y Kai Havertz de tiro penal al 89 de partido para Arsenal

PSG (Francia) 5-2 Chelsea (Inglaterra)

Estadio: Parque de los Príncipes de París

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (España)

Goles: Bradley Barcola al minuto 10, Ousmane Dembélé al minuto 40, Vitinha al 74 de partido, Vitinha al minuto 74 y doblete de Khvicha Kvaratskhelia al 86 y 90+4. Empataron Malo Gusto al minuto 28 y Enzo Fernández al 57 de forma parcial para Chelsea

Real Madrid (España) 3-0 Manchester City (Inglaterra)

Estadio: Santiago Bernabéu de Madrid

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Goles: Triplete de Federico Valverde al minuto 20, 27 y 42 a favor del Real Madrid