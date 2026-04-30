Colombia

Tutela busca que el acceso a la energía sea reconocido como derecho fundamental en Colombia

Un grupo de ciudadanos acudió a la justicia para exigir garantías en el suministro de energía ante riesgos de desabastecimiento y posibles afectaciones a derechos básicos

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El juez indicó que las inconformidades familiares exceden el alcance de la sentencia de tutela - crédito iSock
Tutela radicada ante un juzgado - crédito iSock

Un grupo de ciudadanos interpuso una acción de tutela para exigir garantías en el acceso a la energía como derecho fundamental, en medio de preocupaciones por un posible desabastecimiento en el país. La iniciativa fue presentada por 11 personas de distintos sectores, quienes advierten sobre el impacto que tendría una eventual crisis energética en la vida cotidiana.

Los accionantes sostienen que la falta de garantías en el suministro eléctrico pone en riesgo derechos como la salud, la educación y el trabajo, al considerar que la energía es un servicio esencial para el desarrollo de actividades básicas. La acción judicial cuenta con el respaldo técnico del Grupo Energía Bogotá, citado por Revista Semana.

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La tutela fue dirigida contra varias entidades del Gobierno nacional, entre ellas la Presidencia de la República, así como los ministerios de Ambiente, Minas y Energía y Hacienda, además de organismos regulatorios del sector. Los ciudadanos argumentan que existe una vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales ante la falta de medidas claras para garantizar el suministro energético.

Sede del Ministerio de Minas y Energía, en Bogotá, tiene fallas estructurales serias - crédito MinMinas/Página web
Sede del Ministerio de Minas y Energía, en Bogotá, tiene fallas estructurales serias - crédito MinMinas/Página web

“Argumentan los accionantes [...] que la falta de garantías para el acceso a la energía, ante un posible desabastecimiento, supone una amenaza contra la capacidad de trabajo [...] y el desarrollo de su vida misma”, señala el Grupo Energía Bogotá, citado por Revista Semana. Este planteamiento busca evidenciar la dimensión estructural del problema.

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El recurso también advierte que una crisis en el sistema energético no solo afectaría a los hogares, sino que tendría repercusiones directas en la economía nacional. La interrupción del servicio impactaría la productividad, el funcionamiento de empresas y la prestación de servicios esenciales.

En ese sentido, los demandantes consideran que el acceso a la energía debe ser tratado como un derecho fundamental, dado su papel en la garantía de condiciones mínimas de vida. Señalan que la incertidumbre frente al suministro representa un riesgo para la estabilidad social y económica del país.

El caso ya llegó a la Corte Constitucional, que deberá decidir si selecciona la tutela para una revisión de fondo. De hacerlo, el alto tribunal podría analizar el alcance del acceso a la energía dentro del marco de los derechos fundamentales en Colombia.

La Corte Constitucional limita el alcance del estado de excepción en regiones golpeadas por crisis humanitaria - crédito Colprensa
El caso ya llegó a la Corte Constitucional, que deberá decidir si selecciona la tutela para una revisión de fondo - crédito Colprensa

Además, el proceso ha vinculado a otras entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como a actores del sector energético. Esto refleja la magnitud del debate que plantea la acción judicial.

“Este escenario representa una oportunidad [...] para analizar un problema de carácter complejo y estructural que pone en riesgo el derecho [...] a un servicio de energía continuo y eficiente”, puntualiza el Grupo Energía Bogotá, citado por Revista Semana.

Los promotores de la tutela insisten en la necesidad de un pronunciamiento judicial que evalúe las políticas actuales y su impacto en la estabilidad del sistema energético. También consideran que una decisión de fondo permitiría establecer lineamientos claros para garantizar el servicio en el largo plazo.

El análisis que realice la Corte podría sentar un precedente sobre la protección del acceso a servicios públicos esenciales, en un escenario marcado por la preocupación frente a posibles afectaciones en el suministro energético.

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