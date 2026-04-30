Colombia

Retenes ilegales en Colombia: así puede identificarlos y evitar estafas en carretera

Conductores deben conocer las señales que diferencian un puesto de control legal de uno fraudulento, especialmente en temporadas de alto flujo vehicular

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Punto de control de tránsito (Retén) Colombia
Punto de control de tránsito (Retén) Colombia

El aumento del flujo vehicular en carreteras ha encendido alertas sobre la presencia de retenes ilegales en Colombia, una práctica que pone en riesgo la seguridad de los conductores y que puede derivar en extorsiones o estafas. En medio de operativos oficiales, las autoridades han insistido en la importancia de identificar correctamente los puestos de control autorizados.

Los retenes legales hacen parte de estrategias de seguridad y control en vías nacionales, especialmente durante temporadas de alto tránsito como fines de semana festivos. En estos puntos, los agentes verifican documentos, condiciones del vehículo y posibles antecedentes, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, según información citada por Revista Semana.

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En contraste, los retenes ilegales son instalados por personas que simulan ser autoridades o que aprovechan la falta de información de los conductores para cometer delitos. Estos puntos no cuentan con respaldo institucional y suelen operar en zonas aisladas o con poca visibilidad.

El Ministerio de Transporte recomienda planificar los viajes, consultar el estado de las vías y evitar cruces en puentes afectados durante la emergencia invernal - crédito Policía Nacional
Retén Policía Nacional - crédito Policía Nacional

Uno de los principales elementos para identificar un retén legal es la presencia de autoridades debidamente uniformadas. Los agentes deben portar uniforme completo, insignias visibles y elementos de identificación que permitan verificar su pertenencia a una institución oficial.

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Además, los puestos de control autorizados deben contar con señalización previa. Esto incluye conos, vallas reflectivas y luces que advierten a los conductores sobre la proximidad del retén, permitiéndoles reducir la velocidad con anticipación.

La distancia también es un factor clave. Los retenes legales deben estar señalizados con al menos 50 metros de antelación, lo que permite una reacción segura por parte de los conductores. La ausencia de estas medidas puede ser una señal de alerta.

Otro aspecto relevante es el número de uniformados. En operativos urbanos pequeños suelen participar entre 4 y 6 agentes, mientras que en retenes más grandes se puede observar la presencia de más de 10 uniformados, acompañados de vehículos oficiales como patrullas o motocicletas.

Durante el procedimiento, los funcionarios pueden solicitar documentos como la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad y el SOAT. Estas verificaciones hacen parte de los controles habituales y deben realizarse de manera transparente y respetuosa.

Por el contrario, en un retén ilegal pueden presentarse comportamientos irregulares. La falta de identificación, la ausencia de señalización o la negativa a explicar el motivo del control son indicios que deben generar desconfianza.

Retén en carretera | Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Retén en carretera | Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Los conductores también tienen derecho a preguntar por la razón del retén y a registrar el procedimiento, siempre que lo hagan de manera respetuosa. Si los supuestos agentes impiden este tipo de acciones, puede tratarse de una situación irregular.

En caso de sospecha, se recomienda comunicarse de inmediato con la línea de emergencia 123, para verificar la legalidad del procedimiento y recibir orientación de las autoridades.

El conocimiento de estas características permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas y reducir el riesgo de ser víctimas de delitos en carretera. Identificar un retén legal no solo protege al conductor, sino que contribuye a fortalecer la seguridad en las vías del país.

A este panorama se suma que los retenes oficiales suelen estar articulados con operativos previamente anunciados por las autoridades, especialmente en temporadas de alta movilidad. Estas acciones buscan prevenir accidentes, controlar el transporte ilegal y reforzar la seguridad en corredores estratégicos, por lo que su presencia responde a planes estructurados y no a decisiones improvisadas en carretera.

También es importante tener en cuenta que las autoridades legítimas no solicitan dinero en efectivo ni imponen sanciones de manera informal en el lugar del procedimiento. Cualquier multa o comparendo debe quedar registrado en los sistemas oficiales, lo que permite su consulta posterior. Ante cualquier exigencia irregular o presión indebida, los conductores deben abstenerse de entregar dinero y reportar de inmediato la situación a las entidades competentes.

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