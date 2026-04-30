Colombia

Reabren vía Mosquera–La Mesa tras emergencia: retiran 100% del lodo y anuncian paso controlado

La circulación en el corredor se habilitará de manera gradual y regulada, con reducción de carriles en tramos específicos, control de velocidad y presencia de autoridades de tránsito. Además, habrá monitoreo permanente y posibilidad de cierres temporales si las lluvias aumenta

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Tras 72 horas de trabajo continuo, se ha logrado remover más de 2.000 metros cúbicos de escombros en la vía Mosquera-La Mesa. Se anuncia la reapertura con tráfico bidireccional, aunque con reducción de carril y control de velocidad. - crédito @JorgeEmilioRey/X

La vía Mosquera–La Mesa, uno de los corredores más importantes del suroccidente de Cundinamarca, comienza a recuperar la movilidad tras varios días de emergencia por la temporada de lluvias. Las autoridades confirmaron que ya fue retirado el 100% del material lodoso que bloqueaba la carpeta asfáltica, lo que permite la habilitación del tránsito desde la mañana de este 30 de abril.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, quien explicó que la reapertura será progresiva, controlada y con restricciones de movilidad para garantizar la seguridad de los conductores.

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Retiro total del lodo tras más de 72 horas de trabajo continuo

Según informó el mandatario departamental, las labores de emergencia se extendieron por más de tres días con el apoyo de maquinaria pesada.

Hemos completado setenta y dos horas de trabajo ininterrumpido con el apoyo de treinta y cuatro máquinas. Hemos podido ya remover más de dos mil metros cúbicos de escombros y de lodo”, señaló Rey en un video difundido en sus redes sociales desde el kilómetro 96, sector Chantillí.

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El gobernador confirmó que el material que cubría completamente la vía ya fue retirado: “Ya el 100% de ese material que cubría la carpeta asfáltica ya no existe en este corredor”, agregó.

Las labores continúan en puntos específicos donde aún se presentan acumulaciones de material, especialmente en zonas de escorrentía y estancamiento de agua.

Las autoridades departamentales informaron que, tras varios días de trabajo continuo con maquinaria pesada, se lograron estabilizar los puntos más afectados del corredor vial - crédito @JorgeEmilioRey/X
Las autoridades departamentales informaron que, tras varios días de trabajo continuo con maquinaria pesada, se lograron estabilizar los puntos más afectados del corredor vial - crédito @JorgeEmilioRey/X

Paso controlado y reducción de carriles en la vía

Aunque la vía será reabierta, las autoridades aclararon que el tránsito no será completamente normal. A partir de las 8:00 de la mañana, se habilitará el paso bidireccional con reducción de carriles entre el kilómetro 95 y el kilómetro 74, pasando de dos carriles a uno.

Esto implicará control de velocidad obligatorio, presencia de autoridades de tránsito y monitoreo permanente del corredor.

Además, a partir de las 4:00 de la tarde, entrará en operación el denominado plan Éxodo, con reversible continuo desde la glorieta de Toreros en Mosquera hasta Apulo, buscando facilitar el flujo de vehículos hacia el suroccidente del departamento.

Riesgo por lluvias: posibles cierres temporales

Las autoridades advirtieron que la situación aún no está completamente estabilizada, ya que las lluvias continúan afectando la zona.

En caso de que se presenten nuevas precipitaciones y el nivel del material en el kilómetro 96 vuelva a aumentar, se podrían ejecutar cierres temporales preventivos.

En ese escenario, la principal ruta alterna será la Troncal del Tequendama, recomendada por la Gobernación para evitar congestiones y riesgos.

En todo caso, si su destino se lo permite, evite tomar esta vía y priorice otras vías alternas”, enfatizó el gobernador.

El corredor vial fue despejado tras la remoción total del material que bloqueaba la carretera. - crédito @JorgeEmilioRey/X
El corredor vial fue despejado tras la remoción total del material que bloqueaba la carretera. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Emergencia invernal y afectaciones en Cundinamarca

La situación en la vía Mosquera–La Mesa es consecuencia de las fuertes lluvias que han golpeado al departamento, generando cerca de 10 derrumbes en distintos puntos del corredor vial.

Uno de los sectores más críticos fue Curubital, donde se registraron grandes acumulaciones de tierra y lodo que bloquearon completamente el paso.

En días anteriores, la Gobernación informó que ya se habían retirado más de 430 metros cúbicos de material, aunque aún quedaban cerca de 500 metros cúbicos adicionales por remover antes de lograr la reapertura.

Impacto en municipios y alerta roja en La Mesa

La emergencia no solo ha afectado la movilidad. El municipio de La Mesa declaró alerta roja debido a deslizamientos, viviendas en riesgo y afectaciones en el sistema de acueducto por daños en la bocatoma.

En total, más de 32 municipios de Cundinamarca han reportado afectaciones por la ola invernal, lo que mantiene activos los comités de gestión del riesgo.

Autoridades mantienen vigilancia permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos. - crédito @JorgeEmilioRey/X
Autoridades mantienen vigilancia permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Recomendaciones para conductores

Las autoridades de tránsito recomiendan:

  • Evitar el uso de la vía si no es estrictamente necesario
  • Respetar los límites de velocidad en los tramos habilitados
  • Estar atentos a cierres preventivos por lluvias
  • Usar rutas alternas como Chía–Girardot o Mesitas del Colegio

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