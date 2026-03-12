Figura del Deportes Tolima respondió los comentarios del técnico de O’Higgins tras el triunfo en Copa Libertadores: “Cada quien hace su análisis”

El volante y capitán del cuadro Pijao le respondió al técnico argentino Lucas Bovaglio, entrenador de O'Higgins que criticó el juego del equipo colombiano-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El 11 de marzo de 2026, Deportes Tolima clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras vencer por 2-0 al O’Higgins de Chile en el estadio Manuel Murillo Toro.

Pese a la alegría de la hinchada Vinotinto y Oro por el triunfo, el final del partido estuvo marcado por un enfrentamiento entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos en la cancha.

En este contexto, la situación además de vivirse el duelo entre los manotazos y empujones, también se trasladó a los micrófonos, en primer lugar por parte del técnico de O’Higgins, el argentino Lucas Bovaglio.

El técnico argentino cuestionó el partido tras la victoria ante Deportes Tolima-crédito @ESPNChile/X

Después de la derrota ante Tolima, Bovaglio analizó el partido de su partido tras caer por 2-1 en el marcador global, que los dejó por fuera de la Libertadores, y asegurando un cupo a la Copa Sudamericana. Allí habló de la estrategia de juego que tuvo el equipo chileno, y se mostró sorprendido por las situaciones del cuadro colombiano.

“En cuanto a la estrategia, no falló mucho en relación a lo que habíamos trabajado en la previa. Increíblemente, las situaciones más claras de Tolima fueron de contragolpe y la mayoría de pelotas paradas a favor nuestra”, dijo de entrada.

Allí agregó que Tolima fue un equipo que aprovechó las distracciones de O’Higgins fueron las que no permitieron que la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores se llevara a los tiros del punto penal.

“La verdad es que aprovecharon distracciones que a este nivel no se deberían cometer y, lamentablemente, las que tuvimos nosotros a favor -que no fueron muchas, pero tuvimos un par de ellas claras- no pudimos cristalizarlas en el arco rival como para haber llevado este partido, al menos, a los penales", destacó.

La respuesta de Bryan Rovira a las declaraciones de Lucas Bovaglio

El volante del cuadro Pijao habló sobre la polémica pelea que se presentó a lfinal del partido en el estadio Manuel Murillo Toro-crédito @ESPNColombia/X

En la zona mixta, la periodista Diana Rincón le preguntó a Bryan Rovira por las declaraciones de Bovaglio, destacando que el cuadro tolimense fue dominante a la hora de crear opciones claras de cara al arco defendido por el arquero Omar Carabalí.

“No, cada quien hará su análisis, ¿no? Nosotros tenemos un propósito y hoy lo ratificamos. Nuestra banda derecha hizo un buen trabajo hoy en el primer tiempo, si él ve esos pases como intrascendentes es como él lo está mirando, esperemos a ver cuántas opciones creamos en el primer tiempo, ¿no? Pero ese era nuestro objetivo y lo cumplimos. Gracias a Dios que se logró“, explicó.

Deportes Tolima se hizo fuerte y venció a O’Higgins

Deportes Tolima alcanzó la fase de grupos de la Copa Libertadores tras imponerse por 2-0 a O’Higgins en Ibagué, un resultado que devuelve al equipo colombiano a los escenarios internacionales más exigentes y deja al conjunto chileno con la única opción de disputar la Copa Sudamericana, el 11 de marzo de 2026.

La clasificación se definió en el estadio Manuel Murillo Toro, donde la afición local acompañó de manera masiva y transformó la noche en un ambiente de celebración, iluminando las gradas con los celulares y respaldando cada jugada. Los goles de Junior Hernández y Juan Pablo Torres sentenciaron la serie a favor del Tolima y sellaron su pase a la siguiente ronda, cumpliendo la premisa del entrenador Lucas González de evitar una definición por penales.

Después de caer en el partido de ida en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile, el Deportes Tolima llegó a este compromiso con la obligación de ganar por más de dos goles para asegurar su boleto a la fase de grupos. La alineación titular, determinada por González, buscó imprimir intensidad y presión alta desde el inicio frente a un O’Higgins que apostó de visitante por la solvencia táctica y las líneas compactas.

El primer gol llegó de la mano de Junior Hernández, quien con un potente disparo rompió el equilibrio en el minuto 30 y desató la euforia en el estadio. El equipo local aprovechó el envión y la presión constante sobre el arco defendido por O’Higgins durante la primera parte, logrando que el rival chileno reculara y multiplicara sus esfuerzos defensivos.

Tras el descanso, González ordenó mantener la iniciativa y buscar el segundo tanto que evitara la instancia de los penales. La insistencia se tradujo en una jugada de transición que dejó a Torres en posición de remate, culminando con el 2-0 definitivo. El técnico del Tolima expresó su satisfacción resaltando el esfuerzo y la actitud de sus dirigidos en los pasajes más tensos del encuentro.

Con la ventaja en el marcador, Tolima buscó administrar el ritmo del partido y controlar las aproximaciones del visitante, que solo inquietó esporádicamente con jugadas de pelota quieta. El mediocampo liderado por Jader Valencia fue clave en el contragolpe, además de la profundidad aportada por Jersson González por las bandas.

El resultado final de 2-0 significó que Tolima, vencedor global de la serie, accediera a la prestigiosa instancia de grupos de la Copa Libertadores. O’Higgins, por su parte, quedó relegado a disputar la Copa Sudamericana, cerrando su participación en el máximo torneo continental en esta fase.